5.000 mAh batarya 1.149 TL fiyat! | Redmi 8A ilk bakış

Redmi 8A modeli 5.000 mAh bataryası ve kırmızı rengi ile göz alıcı bir şekilde geliyor. Özellikle 1.149 TL fiyatıyla dikkat çeken Redmi 8A’nın detaylarını videomuzda görebilirsiniz.

İlginizi çekebilir; 1.349 TL fiyatıyla gelen Redmi 8 ilk bakış!

Xiaomi Türkiye tarafından yapılan resmi lansman ile beraber tanıtılan Redmi 8 ailesinin en uygun fiyatlı modeli olan Redmi 8A, özellikleri ve fiyatlarıyla fazlasıyla dikkat çekici bir cihaz olmuş. 6,2 inç HD+ IPS bir panel ile gelen cihaz, gücünü Snapdragon 439 yonga seti ve Adreno 505’ten alıyor.

2 GB RAM ve 32 GB depolama alanına ship olan model ile Türkiye’ye giren 8A, microSD kart desteği de sunuyor. Arkasında yer alan 12 MP arka kamera ile fiyatına göre kabul edilebilir çekimler sunan Redmi 8A, ön tarafta ise 8 MP bir sensör ile geliyor. En önemli yanı olarak 5.000 mAh değerinde bir batarya ile kutudan çıkan Redmi 8A, 1.149 TL fiyatla satışa çıkacak. Özellikle ilk akıllı telefon deneyimi için ideal görünen Redmi 8A’nın detaylarını videomuzda görebilirsiniz.