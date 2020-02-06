Redmi, 5000 mAh bataryalı yeni telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor

Redmi, resmi internet sitesi aracılığı ile 11 şubatta yeni bir telefon tanıtacaklarını duyurdu. Model, bünyesinde ikili kamera sistemini ve 5000 mAh değerinde devasa bir bataryayı da bulunduruyor.

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Yapılan açıklamada modelin adına dair bir bilgi yer almıyor. Fakat gelen sızıntılar doğrultusunda yeni modelin selefi Redmi 8A‘nın devamı olacağı ve Redmi 9A olarak adlandırılacağı yönünde. Giriş seviyesinde olması beklenen modelin en dikkat çekici yanı ise devasa bataryası olarak gözüküyor.

Şirket, resmi internet sitesinde akıllı telefonun tanıtımını yapan bir sayfaya ve görsellere de yer verdi. Buna göre ikili kamera ile gelecek yeni model, kendi tabirleriyle “mükemmel portreler” çekmenize olanak sağlayacak. Ayrıca 5000 mAh değerindeki devasa bataryası ile olası powerbank kullanımından da sizi kurtaracak. Telefonun gövdesi ise kolay tutuş sağlayan bir plastik malzemeden oluşuyor.

Şirket, telefon için sloganını “Desh Ka Dumdaar Smartphone” yani “ülkenin güçlü akıllı telefonu” olarak belirtmiş. Buna benzer bir slogan geçtiğimiz eylül ayında piyasaya sürülen Redmi 8A için kullanılmıştı. Bu nedenle yeni modelin adının Redmi 9A olması ihtimali daha da kuvvetleniyor. Telefon ilk olarak Hindistan piyasasında satışa sunulacak. Daha sonra global pazarda da raflarda yerini alacak. Ayrıca telefon ile birlikte bir powerbank tanıtımının da yapılabileceği gelen haberler arasında. Redmi‘nin 11 şubatta yapacağı tanıtımda telefona ve diğer ürünlere ait tüm bilgiler netleşecek.