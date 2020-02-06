Akıllı Telefonlar
Redmi, 5000 mAh bataryalı yeni telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor
Redmi, resmi internet sitesi aracılığı ile 11 şubatta yeni bir telefon tanıtacaklarını duyurdu. Model, bünyesinde ikili kamera sistemini ve 5000 mAh değerinde devasa bir bataryayı da bulunduruyor.
İlginizi çekebilir: HONOR MagicWatch 2 Türkiye’de satışa sunuldu!
Şirket, telefon için sloganını “Desh Ka Dumdaar Smartphone” yani “ülkenin güçlü akıllı telefonu” olarak belirtmiş. Buna benzer bir slogan geçtiğimiz eylül ayında piyasaya sürülen Redmi 8A için kullanılmıştı. Bu nedenle yeni modelin adının Redmi 9A olması ihtimali daha da kuvvetleniyor. Telefon ilk olarak Hindistan piyasasında satışa sunulacak. Daha sonra global pazarda da raflarda yerini alacak. Ayrıca telefon ile birlikte bir powerbank tanıtımının da yapılabileceği gelen haberler arasında. Redmi‘nin 11 şubatta yapacağı tanıtımda telefona ve diğer ürünlere ait tüm bilgiler netleşecek.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 ile ilgili iki yeni görsel ortaya çıktı!
Xiaomi VP ve Redmi marka genel müdürü Lu Weibing, “Bu arada Pekin’de kar yağdı. Ekteki fotoğraflar tam çözünürlükte değil ancak etkileyici bir zoom aralığı var.” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından resmin çekildiği telefon ve kamera merak konusu oldu.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Mi 10 Pro özellikleri sızdırıldı!
Paylaşılan görsel Xiaomi Mi 10 tarafından mı çekildi?
Bu görsellerin ardından akıllardaki soru bu resimlerin hangi telefon tarafından çekildiği oldu. Xiaomi Mi 10 Pro veya normal sürüm tarafından çekildiği düşünülüyor. Telefonların 108 MP ana kameraya sahip olacağını biliyoruz ancak zoom tarafında kamera ile ilgili güvenilir bir söylenti yok. 5x zoom kamerayı Xiaomi Mi Note 10‘dan ödünç alabilir veya farklı bir kamera modülü kullanabilir. Ne yazık ki fotoğraf dosyalarında EXIF bilgisi yok, bu yüzden bunu ortaya çıkarmanın bir yolu da yok.
Ayrıca yolda yeni bir Redmi K30 Pro var ancak mevcut kanıtlar telefonun 64 MP ana kamera olacağını ve telefoto içermeyen Xiaomi K30 kamera kurulumuna bağlı kalacağını gösteriyor. Yakın zaman içerisinde yeni kamera özelliklerinin duyurulacağı tahmin ediliyor.
Xiaomi‘nin yeni Mi 10 modellerini 14 Şubatta (Önümüzdeki hafta cuma günü) piyasaya sürmesi bekleniyor. Redmi K30 Pro‘nun bu ay içerisinde açıklanabilmesi olası gözüküyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde Xiaomi tarafından çok sayıda teaser ve resmi ayrıntı ortaya çıkacak.
Akıllı Telefonlar
Corona virüsü ASUS’u da vurdu.
Corona virüsü insanlardan sonra elektronik piyasasını da etkisi almaya başladı. Güncel rakamlarda 14,500 insana bulaşan virüs Dünya Sağlık Örgütü tarafından takibe alındı. Piyasalarda da etkisini göstermeye başlayan virüsün son kurbanı ASUS oldu.
İlginizi çekebilir: Xiaomi Çin’deki mağazalarını Corona sebebiyle geçici olarak kapatıyor.
Peki Corona virüsü ASUS’a ne yaptı?
Çin‘de büyük bir kriz oluşturan ve şehirlerin karantinaya alınmasına kadar giden Corona virüsü, birçok elektronik devinin ülke genelinde mağaza, ofis ve hatta fabrikalarını kapatmasına neden oldu. Bir diğer elektronik devi Tayvan menşeli ASUS da, Çin’deki Corona virüsünden etkilenen firmalar arasında yerini aldı. Zira geçtiğimiz temmuz ayında tanıttığı “oyuncu telefonu” temalı cihazı ROG Phone 2′yi Hindistan‘da stoklardan “geçici olarak” kaldıran firma kullanıcılarına ve hayranlarına bir özür mesajı yayınladı. ASUS’un Hindistan ofisinin Twitter üzerinden yaptığı açıklama da, doğrudan Çin adı verilmese de, cihazın tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle geçici olarak stoklardan kaldırıldığını ve hayranların favorisi olan telefonun en kısa zamanda tekrar stoklara gireceği belirtildi.
An open letter to our fans who’ve been waiting to buy the #ROGPhoneII. Thank you for your patience. #WorshippedByGamers #LovedByTechGurus pic.twitter.com/PgtjaojHOa
— ASUS India (@ASUSIndia) February 1, 2020
Tam olarak dönüş tarihi belli olmayan cihaz, Amazon gibi üçüncü parti sitelerde stokta ve alınabilir bir şekilde sahiplerini bekliyor. Ancak ASUS‘un Hindistan‘daki anlaşmalı perakende ortağı Flipkart‘da telefon stoklardan kaldırıldı. Qualcomm‘un Snapdragon 855+ işlemcisinden gücünü alan cihaz aynı zamanda 12GB RAM ve 256GB dahili depolama ile birlikte bizleri karşılıyor. Arkasında yer alan 48 megapiksel + 13 megapiksellik iki, ön tarafta ise 24 megapiksellik tek kamera bulunuyor.
Akıllı Telefonlar
Telefon satış sayıları 2019 yılında nasıl şekillendi?
Telefon satış sayıları 2019 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi merak edilen konular arasında yerini aldı. Bizler de siz değerli okuyucularımız için grafiklerle destekleyerek bu sorunun ve daha fazlasının cevabını bu yazımızda sizlerin ilgisine sunduk.
Telefonlara olan ilgi azalıyor mu?
Telefon satış sayıları 2019 yılının her çeyreğinde artış göstermesine rağmen toplamda 2015 yılının dahi altında kaldı. 2018 yılına kıyasla da %1,1 azalarak 368 milyon seviyesinde gerçekleşti. Huawei 4. çeyrekte 3.çeyrek seviyesinde tutunamazken , henüz çözülemeyen Çin-ABD ticaret savaşı ve Wuhan coronovirüsü (2019 nCov) gibi mevzular düşünüldüğünde, Huawei’nin arzu ettiği yükselişin 2020’nin ilk çeyreğinde de gerçekleşmeyeceği söylenebilir. Ayrıca tüketicilerin 5G teknolojisini ve bu teknolojiyi destekleyen telefonları beklemesi de etkili oldu. Sonuç olarak dış sebeplerin de etkin olduğu bir durgunluğun varlığı gözükse de, neredeyse 1,4 milyara yakın cihazın her yıl tüketildiği bu piyasaya ilginin azaldığını söylemek elbette doğru gözükmüyor.
Apple toparlanıyor mu?
Apple önceki yıllarda olduğu gibi yılın son çeyreğinde belirgin bir toparlanma gösterdi. 2019’un ilk yarısında 70 milyon satışa ulaşabilen Apple, sadece son çeyrekte ise 74 milyonu zorladı. Fakat son çeyrekteki bu atağına rağmen toplamda Samsung ve Huawei’nin gerisinde kaldı.
IPhone 11 serisi iyi bir grafik yakalarken özellikle XR gelişmekte olan piyasalarda oldukça popüler oldu. Bu durum Apple tarafının fiyat odaklı yeni bir model çıkaracağı fikrini kuvvetlendirdi. Fakat Apple tarafının toparlandığını söyleyebilmek için 2020 verilerini bekleyip karar vermek daha doğru gözüküyor.
Samsung liderliğini sürdürecek mi?
Samsung’un 3. çeyrekte bir zirve yaşadığı bilindiğinden son çeyrekte Apple tarafından geçilmesi çok da sürpriz olarak görülmemeli. Yeni yılın ilk çeyreğinde Galaxy lansmanı yapacak olan Samsung A serisinin uygun fiyatlı bir 5G versiyonunun çıkarılacağı söylentisini de gerçekleştirse 2020 yılının ilk yarısını da kendi açısından olumlu geçirebilir.
Huawei’nin yükselişi durdu mu?
Huawei 3. Çeyrekte agresif bir şekilde dünya çapındaki stoklarını doldurduktan sonra, buna bağlı olarak beklenen 4. Çeyrek düşüşünü yaşadı. Çin’deki başat rolünü koruyan Huawei amiral gemisi telefonu Mate 30 ailesinin Google hizmetlerinden yararlanamaması nedeniyle Çin dışında olumsuz etkilendi.
İlginizi çekebilir: Huawei 2019’da 240 milyon akıllı telefon satışı yaptı
Xiaomi ve OPPO devleri zorlayabilecek mi?
4.çeyrekte Apple gibi Xiaomi ve Oppo da başarı gösterdi. Özellikle bu firmaların Hindistan operasyonları bu başarıya önemli katkı sağladı. Çinli Xiaomi’nin birinci pazarı iki çeyrek üst üste Hindistan oldu. Fakat yine de bu bölgelerde Huawei kadar bir ağa sahip olmaması ve RealMe’den doğan rekabet ileride Xiaomi’yi zorlayabilir.
Oppo son çeyrekte ilk kez sevkiyatının yarısından fazlasını yurt dışına yaptı. Özellikle Hindistan ve Endonezya’da büyümeyi sürdürdü. Fakat fiyatlandırma politikasının farklılığı nedeniyle Oppo’nun agresif bir yükseliş yapması beklenmiyor.
Son olarak 2019 yılı toplam telefon sevkiyatı sayılarını vermek gerekirse;
Samsung 295 milyon, Huawei 240.6 milyon, Apple 190.6 milyon, Xiaomi 122,4 milyon, Oppo 114.4 milyon ve diğer markalar 407.7 milyon olarak gerçekleşti.
*Değerler IDC raporlarından derlenmiştir.