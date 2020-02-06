HONOR MagicWatch 2 Türkiye’de satışa sunuldu!

HONOR, akıllı saat modeli MagicWatch 2’yi Türkiye topraklarında satışa sundu. Firmanın, akıllı saat modeli uygun fiyatı ve gelişmiş sağlık özellikleriyle dikkat çekiyor.

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HUAWEI çatısı altında faaliyetlerine devam eden ve gençlere yönelik ürünler tasarlayan HONOR, yeni giyilebilir ürünü MagicWatch 2’yi Türkiye’de satışa sundu.

Kullandığı Kirin A1 yonga seti ile 14 güne kadar pil ömrü sunan ve sık sık şarj etme sorununu ortadan kaldıran akıllı saat, bilinçli tüketicilere hem daha sağlıklı hem de bağlantılı bir yaşam biçimi vaat ediyor.

Spor ve sağlıklı yaşam takibi teknolojileriyle donatılan MagicWatch 2, aynı zamanda farklı ortamlara ve farklı zevklere göre kişiselleştirilebiliyor.

HONOR MagicWatch 2 ile 15 farklı spor modunu keşfedin!

Akıllı saat modelinde; daha kişisel, çeşitli ve verimli bir spor hayatı için koşu, yürüyüş, bisiklet, triatlon, havuzda yüzme, serbest antrenman ve kürek gibi 8 dış, 7 iç ortam sporu için hedef bazlı takip desteği sunuyor.

Bu 15 ayrı spor modu dışında, başlangıçtan uzman seviyesine kadar 13 profesyonel iç ve dış ortam koşu parkuru desteği de HONOR MagicWatch 2 ile geliyor.

Bunlarla birlikte akıllı saat, size gerçek zamanlı öneriler sunarak kendi temponuzu yakalamanızı sağlayan, sanal ritim belirleyiciyle birlikte geliyor.

Gelişmiş sağlık takibi sistemiyle hayatı kolaylaştırın!



MagicWatch 2, barındırdığı üç öncü teknoloji ile öne çıkıyor. TruSleep™2.0 teknolojisi, uyku ritminizi takip ederek insanlarda yaygın olan 6 uyku bozukluğu tipini hassas şekilde tespit edebiliyor ve buna göre uyku kalitenizi artıracak 200’ün üzerinde öneri arasından size uygun olanı iletiyor.

HUAWEI TruRelax™ teknolojisi, stresli anlarınızda stres seviyenizi tespit ediyor, sakinleşebilmeniz için önerilen en etkili nefes egzersizlerini size hatırlatıyor.

Son olarak HUAWEI TruSeen™ teknolojisi, nabız atışınızı 7/24 takip ederek normal seviyenin üstünde ya da altında görüldüğünde size hemen uyarı gönderiyor.

Ayrıca 50 metreye kadar suya dayanıklılık özelliği olan HONOR MagicWatch 2, suyun altında da nabzınızı takip etmeye devam ediyor. Aynı zamanda yüzdüğünüz mesafeyi, hızı, yaktığınız kaloriyi ve SWOLF skorunuzu da kaydediyor.

Akıllı özellikleri ile fark yaratıyor

Giyilebilir cihazda, hareket halindeyken ister kulaklıkla ister akıllı saatin dahili hoparlör ve mikrofonunu kullanarak, Bluetooth üzerinden telefon görüşmeleri yapabilirsiniz.

Telefon görüşmeleri için telefonunuzdan 150 metreye kadar uzaklıkta olabilirsiniz. Bununla birlikte MagicWatch 2’niz telefonunuza bağlıyken SMS mesajları, e-postalar, takvim ve diğer tüm içerik bildirimlerini ekranda görüntülemeye devam edersiniz.

Akıllı saatin Hava Durumu, Alarm, Zamanlayıcı, Telefonumu Bul ve benzeri dahili uygulamaları da pek çok alanda işinizi kolaylaştırır.

HONOR MagicWatch 2 tüm bunlarla birlikte 4 GB’lık dahili hafıza barındırıyor. Bunun 2 GB’lık kısmında dilediğiniz müzikleri depolayarak, 500 şarkıya kadar saklayabilir ve dilediğiniz yerde, telefona ve internete ihtiyaç olmaksızın istediğiniz müzikleri dinleyebilirsiniz.

HONOR MagicWatch 2’nin Türkiye satış fiyatı!

1.39 inç’lik ful renkli AMOLED dokunmatik ekran, sağlıklı yaşam ve spor takibi için en gelişmiş teknolojiler, uzun ömürlü bir pil ve özelleştirilebilen saat görünümleriyle öne çıkan HONOR MagicWatch 2, 46mm’lik versiyonuyla Türkiye’de satışa sunuldu. Ürünün 42mm’lik versiyonu ise kısa bir süre sonra satışa çıkacak.

HONOR MagicWatch 2, şu anda 1299TL’lik satış fiyatıyla Vatan Bilgisayar ve Türk Telekom satış kanalları üzerinden teknoloji severlerin beğenisine sunuldu.