Xiaomi bir süredir yeni yazılımı olan HyperOS güncellemesi üzerinde çalışıyor. Yazılım Xiaomi 14 ile birlikte Çin’de tanıtıldı. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi 12C HyperOS güncellemesi yayınlandı.

Güncelleme 2 GB büyüklüğünde. Eğer Redmi 12C kullanıyorsanız ve halen Redmi 12C HyperOS güncellemesi almadıysanız, Ayarlar> Cihaz Hakkında> MIUI sürümü kısmından güncellemelerinizi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Redmi 12C HyperOS ile neler sunuyor?

Redmi 12C, 720×1650 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6.71 inç büyüklükte ve 60 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli olarak ise IPS LCD bir panel kullanılıyor.

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Redmi 12C kaputun altında MediaTek Helio G85 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine LPDDR4X RAM ve eMMC 5.1 dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Helio G85 yonga seti gücünü 10W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise Redmi 12C ikili bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlükte bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte derinlik kamerası eşlik ediyor. Akıllı telefon ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 5 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.