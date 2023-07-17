Uygun fiyatlı akıllı telefonları ile ülkemizde oldukça fazla tercih edilen Redmi, bir süredir Redmi 12 üzerinde çalışıyor. Akıllı telefon Tayland ve Portekiz gibi pazarlarda satışa sunulmuştu. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi, Redmi 12 modelini küresel pazarda satışa sunmaya hazırlanıyor. Detaylara bakalım.

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Redmi 12 Geekbench testinde görüntülendi. Geekbench testine göre Redmi 12, kaputun altında MediaTek Helio G88 yonga seti ile birlikte gelecek. Ayrıyeten Geekbench testinin yayınlanması, akıllı telefonun lansmanının yakın olduğunu işaret ediyor.

Redmi 12 Neler Vaat Ediyor?

Redmi 12, 1080×2400 piksel çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızını destekliyor. Ekran paneli tarafında ise IPS LCD bir panele sahip. Giriş segment akıllı telefonlarda görmeye alışkın olduğumuz ekran özelliklerinden.

Redmi 12 kaputun altında 12 nm üretim teknolojisi ile üretilen MediaTek Helio G88 yonga seti ile birlikte geliyor. Isınma sorunları yaşanabilecek bir yonga seti. Bu yonga setine iki farklı RAM ve dahili depolama varyasyonu eşlik ediyor:

4 GB RAM + 128 GB dahili depolama

8 GB RAM + 256 GB dahili depolama

Kamera tarafında ise Redmi 12 üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.