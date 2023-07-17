Xiaomi bir süredir tablet pazarına girmeye çalışıyor. Xiaomi Pad 5, Redmi Pad, Xiaomi Pad 6 modelleri ile bu amacına ulaşmaya çalışan Çinli teknoloji devi şimdi de Xiaomi Pad 6 Max üzerinde çalışıyor. Markanın yeni tableti olması beklenen cihaz 3C sertifikası alırken görüntülendi. Detaylara bakalım.

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2307BPDCC model numarası ile 3C sertifikasını alan tablet önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek. Sertifikaya göre Xiaomi Pad 6 Max, 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip olacak.

Bundan önceki sızıntılara göre tablet 2880 x 1800 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 11 inç büyüklüğünde olacak ve 144 hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Ekranın DCI-P3 renk gamı, HDR 10 ve Dolby Vision desteği de bulunacak. Ekran paneli tarafında ise IPS LCD bir panel kullanılacak.

Xiaomi Pad 6 Max kaputun altında geçtiğimiz senenin amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip olacak. Bu yonga seti gücünü 67W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 8660 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise tablet 50 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip olacak. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde derinlik kamerası eşlik edecek. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 20 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunacak.