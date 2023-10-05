Xiaomi, uygun fiyatıyla maksimum değer, mükemmel eğlence deneyimi ve akıcı bir işletim sistemi arayan kullanıcılara yönelik üst düzey teknik özelliklerle donatılan giriş düzeyi yeni akıllı telefonu Redmi 12’yi tanıttı.

Redmi 12, şık görünümünün yanı sıra kullanıcılara rahat bir tutuş sağlıyor. IP53 derecesiyle günlük kullanımda toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklı olan cihaz, kullanımı daha da rahat hale getirmek için 18W Type-C hızlı şarj bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi içeriyor. Hem işlevsel hem de çekici bir tasarıma sahip olan Redmi 12’nin gece siyahı, gök mavisi ve kutup gümüşü olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor.

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Cihaz, 90 Hz Adaptif Senkronizasyon özelliğine sahip 6,79 inç FHD+ ekranıyla öne çıkıyor. Aynı zamanda Redmi serisindeki şimdiye kadar en büyük ekran olma özelliğini taşıyan 2460 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, okuma, video izleme, oyun oynama ve daha fazlası için üst düzey görüntüleme deneyimi sunuyor. SGS Düşük Mavi Işık Sertifikasına sahip cihaz, Okuma Modu 3.0 (Reading Mode) ile gözleri için ekstra yorgunluğa neden olmadan kullanıcıların içeriklerin keyfini daha uzun süre çıkarmalarına olanak tanıyor.

Redmi 12’nin üçlü kamera kurulumunun 50 MP ana kamerası tüm ayrıntıların en net ve hassas bir şekilde yakalanmasını sağlıyor. Bu güçlü kamera kurulumuna 8 MP ultra geniş kamera ve 2 MP makro kamera eşlik ediyor. Cihaz ayrıca piksel düzeyinde hesaplamalar ve gerçek zamanlı ön izlemelerle fotoğrafçılık deneyimini en üst düzeye çıkaran 7 popüler filmCamera filtresi içeriyor.

Gücünü MediaTek Helio G88 işlemciden alan Redmi 12, bellek genişletmeyle 2. GHz’ye kadar saat hızına kadar destekliyor ve kullanıcılara keşfedilecek birçok fırsat sunuyor. 1TB genişletilebilir depolama alanıyla fotoğraf çekmekten en beğenilen müzik parçalarına kadar her şeyin kullanıcıların parmaklarının ucunda olmasını sağlıyor. Yüksek kapasiteli 5.000 mAh pili5, şarj düzeyinin azalmasıyla ilgili tüm endişeleri ortadan kaldırarak 133 saate kadar müzik dinleme, 26 saate kadar okuma veya 16 saate kadar video izleme süresi sunuyor6. Redmi 12, hızlı ve kolay erişim için yan tarafında bulunan kullanıcı dostu bir parmak izi sensörüyle birlikte geliyor. Cihaz ayrıca, evdeki elektronik cihazları kontrol etmek için kızılötesi (IR) uzaktan kumanda olarak da kullanılabiliyor. Eğlence deneyimini en üst düzeye çıkaran cihaz, büyüleyici ve dinamik bir işitsel yolculuk için güçlü bir hoparlör içeriyor.

Redmi 12‘nin 4GB+128GB versiyonu 7,999 TL, 8GB + 128GB versiyonu ise 8,699 TL tavsiye edilen son kullancı fiyatıyla Türkiye’de satışa sunuldu.