Çinli teknoloji devi Vivo, bu yılın sonunda yeni nesil amiral gemisi olan Vivo X100 serisini piyasaya sürecek. Vivo’nun X100 serisi, standart, Pro ve Pro Plus modellerinden oluşacak ve mevcut X90 serisinin halefi olacak. Vivo X100 serisi hakkındaki söylentiler bir süredir sektörü sallıyor. Şimdi de serinin ortanca modeli olan Vivo X100 Pro uydu bağlantısı özelliğiyle gündeme geldi! Uydu bağlantısı bu yılın favori özelliklerinden olacak gibi!

Vivo X100 Pro ile Uydu Bağlantısı Sayesinde Her Yerden Mesajlaşabilecek!

WhyLab’in yeni bir raporu, yakında çıkacak olan Vivo X100 Pro’nun uydu mesajlaşma özelliği taşıyabileceğini gösteriyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT), X100 Pro’yu (V2309A model numarası) kısa bir süre önce onayladı ve teknik özellikler sayfasında dikkat çeken özelliklerden biri de iki yönlü uydu mesajlaşması oldu.

Rapora göre X100 Pro, Wi-Fi veya hücresel bağlantının olmadığı bölgelerde metin, resim, ses kaydı ve hatta video gönderip alabilecek. Bu, özellikle uzak veya sinyal zayıf bölgelerde iletişim kurmanın bir yolunu arayanlar için oldukça faydalı bir özellik olabilir.

X100 Pro’nun uydu bağlantısını yönetmek için MediaTek’in Dimensity 9300 yonga seti ve ayrı bir Unisoc V8821 yongasıyla donatılması bekleniyor. Önceki raporlar, X100 Pro’nun 53MP ana kamera sensörüne sahip olacağını öne sürüyor. Bu ana kamera, 2x optik zoom özelliği sunan 50MP portre lensi ve 0.7µm doğal piksel boyutuna ve f/2.5 diyafram açıklığına sahip 100mm eşdeğer lensli 64MP periskop modülü ile desteklenecek.

Vivo, geleneksel olarak üstün kamera odaklı telefonlarla tanınan X serisine yeni bir soluk kazandırmaya hazırlanıyor. Vivo X90 serisi en son çıkan versiyondu. Vivo şimdi Vivo X100 serisi altında bir sonraki dönüm noktası olacak. Vivo X100 Pro, kamera açısından markanın bugüne kadarki en etkileyici cihazı olacak. Vivo, bu telefondaki kamera yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Vivo X100 Pro’nun geçmişteki sızdırılan özellikleri, düşük ışık koşullarında üstün çekim yapabilmesi için ayarlanmış geniş f/2,5 diyafram açıklığına sahip 100 mm periskop lense sahip olacağını gösteriyor. Modül ayrıca 0,7um yerel piksele sahip ve 4’ü 1 arada gruplama ve yerel 2x dijital yakınlaştırmayı destekleyen 64 MP 1/2″ sensör olan OmniVision OV64B’yi içerecek. Ayrıca Vivo, kamera ayarı konusunda Zeiss iş birliğini sürdürecek.

Vivo X100 serisinin önümüzdeki ay Çin’de piyasaya sürülmesi bekleniyor ve bu seri, X100’den X100 Pro+’ya kadar farklı modelleri içerecek gibi görünüyor. Uydu mesajlaşma özelliği, özellikle açık arazide veya iletişim zorluğu yaşanan durumlarda kullanıcıların bağlantılarını sürdürmelerine yardımcı olabilir, bu da telefonun kullanımını daha da çeşitlendirebilir. Bu yeni özelliğin, vivo’nun X100 serisine katkı sağlayacağına dair büyük bir ilgi var gibi görünüyor.

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