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RedMagic Watch FCC üzerinde görüntülendi!

RedMagic Watch

RedMagic Watch ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Firmanın yeni akıllı saati FCC üzerinde ortaya çıktı ve tasarım detayları belli oldu.

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RedMagic Watch tasarım detayları belli oldu!

Akıllı saat piyasasına yeni oyuncular gelmeye devam ediyor. Özellikle akıllı telefon üreticilerinin sıkça yer aldığı rekabete RedMagic‘te katılıyor. Nubia‘nın alt firması olarak adından söz ettiren firma, fiyat performans ürünleri ile öne çıkıyor. Akıllı saat geliştiren teknoloji devi yeni cihazı ile FCC platformuna uğradı. Tasarım detayları belli olan akıllı saat ile alakalı bazı teknik özellikler de ortaya çıktı.

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RedMagic Watch

Ortaya çıkan teknik özelliklere göre RedMagic Watch, 1.39 inçlik AMOLED ekrana sahip olacak. Ayrıca akıllı saatin yan tarafında iki adet de fiziksel tuş yer almakta. Öte yandan cihaz silikon kordon ile kullanıcılarını karşılayacak. 5 ATM basınca dayanıklılık gösteren akıllı saatin 420 mAh batarya kapasitesi olacak. Kutu içerisinden çıkacak şarj aletinin de 2.5 W‘lık destek verecek. Ayrıca akıllı saat Bluetooth 5.0 LE bağlantı desteğine sahip olacak. Android 4.4 ve üzeri için çalışma kriterine sahip olacak akıllı saat RedMagic Sports uygulaması ile akıllı telefonlara bağlanabilir olacak. Fiyatı ne yazık ki belli olmayan akıllı saatin tüm teknik özellikleri için biraz daha bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Bakalım RedMagic Watch akıllı saat piyasasında önemli bir yere sahip olacak mı bekleyip göreceğiz.

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Aksesuar

Razer, yeni klavyesini ve dizüstü bilgisayar standını tanıttı!

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Razer

Razer, Huntsman V2 Analog adlı yeni mekanik klavyesini ve dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği standını resmi olarak tanıttı. Yeni klavye, 250$ gibi oldukça yüksek bir fiyattan satışa çıktı. Yeni klavye, tasarım olarak önceki modellere benzerlik gösteriyor. Ancak yeni modelin en büyük farkı, klavyenin ayarlanabilen switchlere sahip olmasıdır. Bu ayarlanabilen switchler, Razer’in Synapse uygulaması üzerinden değiştirilebiliyor. Yine bu uygulama ile klavyenin pek çok ayarı üzerinde değişiklik yapılabiliyor.

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Razer Huntsman V2 Analog, hangi teknik özelliklere sahip?

Razer Huntsman V2 Analog, ayarlanabilen tuşları ile basış stiline göre oyunlarda farklı tepkiler gerçekleştiriyor. Örneğin, yavaş basıldığında yürüme, sert basıldığında ise koşma gibi farklı işlevler yeni switchler sayesinde gerçekleşebiliyor. Tuşların varsayılan olarak 3.6 mm derinliğinde hareket kabiliyeti mevcut. Fakat yapılan ayarlar ile bu mesafe 1.5 mm’ye kadar yükselebiliyor. Bu ayarlar, hassasiyette bir değişiklik yaratmıyor fakat tuşa basılıp basılmadığı endişesini ortadan kaldırıyor.

Razer

Adventure İstanbul

Huntsman V2 Analog, alüminyum çerçevelere, ses seviyesini ayarlamak için özel bir kadrana sahip. Klavyeye manyetik olarak takılabilen yumuşak bir bilek desteği de cihazda mevcut. Bununla birlikte klavye ve bilek desteğinin RGB ışıklandırması da bulunmakta. Cihaz, 9 Şubat‘a kadar sadece Razer’ın kendi sitesi üzerinden satın alınabilecek. 9 Şubat’tan sonra ise diğer perakendeciler de satışa başlayacak.

Razer

Razer, klavyenin yanında bir de yeni laptop standını tanıttı. Laptop Stand Chroma V2, adından da anlaşılacağı üzere RGB aydınlatmaya sahip. Bu cihaz, laptoplara daha fazla bağlantı noktası ve USB-C bağlantısı ile şarj imkanı sunmakta. Standın çıkış tarihi ve fiyatı hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

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Aksesuar

Xiaomi, tedavi edici özelliğe sahip akıllı gözlükler üzerinde çalışıyor!

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Xiaomi

Xiaomi, son üç seneye kadar ürünlerinin Apple ürünlerine benzerliği nedeniyle bazı çevrelerce taklitçi bir şirket olarak anılıyordu. Özellikle MIUI‘ın ilk versiyonlarının iOS’a benzemesi, bunu önemli ölçüde tetiklemişti. Ancak son yıllarda marka, kendi ürettiği yenilikçi ürünlerle bu yanlış düşünceleri ortadan kaldırdı. Firma, çerçevesiz sunulan ekranlar ve Mi Mix serisi gibi serilerle piyasada önemli bir yer buldu. Şimdi ise markanın araştırma ve geliştirme çalışmaları yeni bir patent ortaya koydu. Bu patent, “akıllı gözlük ve gözlük kutusu” terimleriyle birlikte dosyalarda yerini aldı.

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Xiaomi, yeni akıllı gözlük patenti ile neyi hedefliyor?

Patent, ürünün akıllı gözlük ve gözlük kutusundan oluştuğunu belirtiyor. Bu gözlük, hastalıkların algılanması ve tedavi edlmesinde görev yapacak. Akıllı gözlükler üzerinde yapılan ilk çalışma bu değil fakat bu cihazın tedavi için geliştirilmesi ilgileri üzerine çekti. Detaylara baktığımızda, ürünün terapötik sinyaller yaydığını ve fototerapi sinyalleri içerdiğini görüyoruz. Bunlar, beyin hastalıklarını, akıl hastalıklarını ve hatta göz yorgunluklarını tedavi etmek için kullanılan sinyallerdir. Işık terapisi, daha çok beyin hastalıklarında, ses terapisi ise daha çok akıl hastalıklarında kullanılıyor.

Xiaomi

Adventure İstanbul

Xiaomi’nin yeni akıllı gözlüğünde sağlık özelliklerinin yanında hoparlör ve ses aktarım teknolojisi de mevcut olacak. Ürünün yakın zaman içinde ticari olarak satışa çıkıp çıkmayacağı hakkında kesin bir bilgi yok. Xiaomi, bu ürünü çıkarsa bile Huawei, iki nesildir akıllı gözlükler üzerinde çalışıyor. Tedavi teknolojisi ile Xiaomi‘nin bu alanda önemli bir atılım yapması mümkün. Eğer ek özellikler ile bu gözlüğü desteklerlerse o zaman Xiaomi‘nin bu pazarda önemli bir yer edindiğini görebiliriz.

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Aksesuar

Apple sınırlı sayıda ürettiği akıllı saatleri piyasaya sürdü!

Yazan:

Apple

Apple akıllı saatlerinde dönem dönem özel seri ürünler çıkarıyor. Şimdi ise Amerika’daki ”Black History Ayı” için özel bir saat kordonu ve tasarım ile sınırlı sayıda olan Apple Watch’u piyasaya sürdü. Şirket bu saatlerden gelen gelirin bir kısmı sivil toplum kuruluşlarına bağışlayacak.

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Apple

Apple Black Unity serisi olan bu saatin ayrıntıları neler?

Apple Black Unity Koleksiyonunun parçası olan bu saat, Pan-Afrika bayrağını yansıtıyor. Detay vermek gerekirse, siyah, yeşil ve kırmızı çizgiler içeren bir kordonla geliyor. Ek olarak kadranlar da aynı tasarım çizgisine sahip. Akıllı saatimizin saat kısmında da Watch Series 6’nın standart alüminyum versiyonu kullanıldığını tahmin edebiliriz. Kordonu ayrıca  almak isteyenler için ise kordonun fiyatı 49 dolar.

Adventure İstanbul

Ürünler 1 Şubat’tan itibaren satışa sunulacak. Kordon tüm yıl boyunca satışta olacak, ancak saatin tamamı yalnızca Şubat ayında satılacak. Görünüşe saat kadranı, daha sonra Apple Watch ‘u olan herkes tarafından indirilmesi mümkün olacak.

Apple şirketi ırksal eşitliği desteklemek için çeşitli adımlar atıyor

Apple, bu ürün lansmanında ırkçılığa karşı çalışan altı küresel sivil toplum kuruluşunu destekleyeceğini söyledi. (Bunları merak edenler için bu sivil toplum kuruluşları isimleri: Black Lives Matter Support Fund, the NAACP Legal Defense and Education Fund, ve European Network Against Racism.)

Yeni saat sürümüne ek olarak, Apple bu yıl Black History Ayı için başka şeyler de duyurdu. App Store‘da siyahilere ait işletmeleri ve geliştiricileri  vurgulanacak bir bölüm olacak. Şirket, müzik uygulamalarında,  siyahi  sanatçıların içeriklerini öne çıkaracak. Ayrıca harita uygulamalarında ise, siyahilere ait restoranları öne çıkaracak. Apple, diğer bir dizi uygulamasında da  ırksal eşitliği destekleyecek  şekilde içerikleri ve hizmetleri öne çıkaracak. Apple, ırksal eşitlik konusunda çalışmalar yapan kuruluşlara yüz milyonlarca dolar fon vaat ediyor. şirket, Haziran 2020’de 100 milyon dolarlık bir fon duyurdu. Bu fonla çeşitli kampanyalara destek sağlayacak.

Akıllı saatler dışında, içerisinde birbirinden güzel ürünler yer aldığı listelerimize, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!

Apple Watch Series 6 modelinin özelliklerini hatırlayalım

Apple, Watch Series 6 akıllı saatlerini 18 Eylül 2020‘de piyasaya sürdü. Akıllı saat ekranı, 1,78 inç Retina LTPO OLED kapasitif dokunmatik ekran ve 448 x 368 piksel çözünürlük sağlıyor. Cihazın ekranı Safir kristal cam teknolojisi barındırıyor. Ek olarak, bir 3D Dokunmatik ekran, 1000 nit maksimum parlaklık  ve her zaman açık ekrana sahiptir. Apple Watch Series 6 sensörleri ise ivme ölçer, jiroskop, kalp atış hızı (2. nesil), barometre, her zaman açık altimetre, pusula, SpO2 ve VO2max şeklinde.

Apple

Akıllı saat, 18 saat (karışık kullanım) + kablosuz şarj sağlayan, çıkarılamayan bir lityum-ion pille çalışır. Akıllı saat, Apple S6 işlemcisi tarafından desteklenmektedir. WatchOS 7.0 işletim sisteminde çalışır. Akıllı saatin boyutları 44 x 38 x 10,4 mm şeklinde ve saat 41,3 gram ağırlığındadır. Akıllı saat iki farklı renkte gelir : Titanyum ve Uzay Siyahı. 1 GB RAM ve 32 GB dahili depolama ile paketlenmiştir. Akıllı saat, ECG sertifikalı 50 metre suya dayanıklıdır. Bu özel seri üründe de bu özellikler kullanılmasını bekliyoruz.

 

 

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