RedMagic Watch FCC üzerinde görüntülendi!

RedMagic Watch ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Firmanın yeni akıllı saati FCC üzerinde ortaya çıktı ve tasarım detayları belli oldu.

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RedMagic Watch tasarım detayları belli oldu!

Akıllı saat piyasasına yeni oyuncular gelmeye devam ediyor. Özellikle akıllı telefon üreticilerinin sıkça yer aldığı rekabete RedMagic‘te katılıyor. Nubia‘nın alt firması olarak adından söz ettiren firma, fiyat performans ürünleri ile öne çıkıyor. Akıllı saat geliştiren teknoloji devi yeni cihazı ile FCC platformuna uğradı. Tasarım detayları belli olan akıllı saat ile alakalı bazı teknik özellikler de ortaya çıktı.

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Ortaya çıkan teknik özelliklere göre RedMagic Watch, 1.39 inçlik AMOLED ekrana sahip olacak. Ayrıca akıllı saatin yan tarafında iki adet de fiziksel tuş yer almakta. Öte yandan cihaz silikon kordon ile kullanıcılarını karşılayacak. 5 ATM basınca dayanıklılık gösteren akıllı saatin 420 mAh batarya kapasitesi olacak. Kutu içerisinden çıkacak şarj aletinin de 2.5 W‘lık destek verecek. Ayrıca akıllı saat Bluetooth 5.0 LE bağlantı desteğine sahip olacak. Android 4.4 ve üzeri için çalışma kriterine sahip olacak akıllı saat RedMagic Sports uygulaması ile akıllı telefonlara bağlanabilir olacak. Fiyatı ne yazık ki belli olmayan akıllı saatin tüm teknik özellikleri için biraz daha bekleyeceğiz gibi gözüküyor. Bakalım RedMagic Watch akıllı saat piyasasında önemli bir yere sahip olacak mı bekleyip göreceğiz.