Adidas, ULTRABOOST 21 ile koşu motivasyonunu ve spor yapma oranlarını araştırdı!

Covid-19’la birlikte gelen evlere kapanma sürecinde spora olan ilgi arttı. Ayrıca adidas’ın ultroboost 21 ile Türkiye’deki araştırmasına göre haftada en az 1 kere koşu yapanlar %48,2’ye yükseldi. Ayrıca bu oran koşu yapan kadınlarda da %47 seviyesine ulaştı. Ülkemizde koşu yapan kişilerin %86,4’ü Covid-19 sonrasında daha sık koştuklarını söyledi. Covid-19 sonrası koşu yapma oranı tüm yaş gruplarında azalma gösterdi. Gençlerden oluşan bu grupta koşu oranı ise 28,2%’ye yükseldi.

Koşuyu hayatına dahil edenlerin spor motivasyonu arttı!

Adidas’ın araştırmalarına göre ev içi egzersizlerde artış sağlandı. Ayrıca en az bir spor dalını hayatına dahil etme oranı %81,3 oldu. Özellikle haftada en az bir kez egzersiz yapanların sayısı Covid-19 sonrası %6 artarak %60,7’ye yükseldi. Araştırmaya katılanların %25’i koşmanın, birçok sosyal eylemden daha enerji veren bir aktivite olduğunu belirtti. Enerji seviyelerinin düştüğünü belirten %58’lik kesim koşmuyor. Egzersizi azaltanların %71’i de hayatlarına daha az olumlu bakıyor. Özellikle bu dönemde koşanların %55,4’ü pozitif bakış açısı geliştirdi. Koşanlar pandemi başlangıcından itibaren süreci değerlendirdiklerinde %42,1’i devam ettiğini, %23,6’sı daha az, %34,3’ü daha fazla olduğunu söyledi.

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ULTRABOOST 21!

ULTRABOOST 21’deki bilek hareketlerinde kendi ekseninde dönme sistemi yeniden tasarlandı. Ayrıca yeni adidas “Linear Energy Push” LEP teknolojisi sayesinde ULTRABOOST 21 daha hızlı tepki vererek ayağın ön tarafındaki bükülme sertliğinde %15 artış sağladı. Özellikle adidas’ın ekstra topuk kavisi aracılığıyla orta taban BOOST teknolojisi ile birlikte çalışarak birlikte çalışarak koşuculara her adımda enerji dönüşü ve rahatlık sağlıyor.