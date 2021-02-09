Basın Bülteni
Adidas, ULTRABOOST 21 ile koşu motivasyonunu ve spor yapma oranlarını araştırdı!
Covid-19’la birlikte gelen evlere kapanma sürecinde spora olan ilgi arttı. Ayrıca adidas’ın ultroboost 21 ile Türkiye’deki araştırmasına göre haftada en az 1 kere koşu yapanlar %48,2’ye yükseldi. Ayrıca bu oran koşu yapan kadınlarda da %47 seviyesine ulaştı. Ülkemizde koşu yapan kişilerin %86,4’ü Covid-19 sonrasında daha sık koştuklarını söyledi. Covid-19 sonrası koşu yapma oranı tüm yaş gruplarında azalma gösterdi. Gençlerden oluşan bu grupta koşu oranı ise 28,2%’ye yükseldi.
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Koşuyu hayatına dahil edenlerin spor motivasyonu arttı!
Adidas’ın araştırmalarına göre ev içi egzersizlerde artış sağlandı. Ayrıca en az bir spor dalını hayatına dahil etme oranı %81,3 oldu. Özellikle haftada en az bir kez egzersiz yapanların sayısı Covid-19 sonrası %6 artarak %60,7’ye yükseldi. Araştırmaya katılanların %25’i koşmanın, birçok sosyal eylemden daha enerji veren bir aktivite olduğunu belirtti. Enerji seviyelerinin düştüğünü belirten %58’lik kesim koşmuyor. Egzersizi azaltanların %71’i de hayatlarına daha az olumlu bakıyor. Özellikle bu dönemde koşanların %55,4’ü pozitif bakış açısı geliştirdi. Koşanlar pandemi başlangıcından itibaren süreci değerlendirdiklerinde %42,1’i devam ettiğini, %23,6’sı daha az, %34,3’ü daha fazla olduğunu söyledi.
ULTRABOOST 21!
ULTRABOOST 21’deki bilek hareketlerinde kendi ekseninde dönme sistemi yeniden tasarlandı. Ayrıca yeni adidas “Linear Energy Push” LEP teknolojisi sayesinde ULTRABOOST 21 daha hızlı tepki vererek ayağın ön tarafındaki bükülme sertliğinde %15 artış sağladı. Özellikle adidas’ın ekstra topuk kavisi aracılığıyla orta taban BOOST teknolojisi ile birlikte çalışarak birlikte çalışarak koşuculara her adımda enerji dönüşü ve rahatlık sağlıyor.
- BOOST: BOOST teknolojisi ile ULTRABOOST 20’den %6 daha fazla BOOST kapsülü.
- ADIDAS LEP: “Lineer Energy Push – LEP” kendi ekseninde dönme sistemi.
- PRIMEKNIT+: Saf konforu hafif performansla birleştiren daha hassas bir örgü.
Basın Bülteni
MediaMarkt’ta Yılbaşına Özel Fırsatlar Başladı!
MediaMarkt’ta Yılbaşına Özel Fırsatlar başladı! Bu sene yılbaşı hediyeleri daha çok ihtiyaca yönelik alınacak gibi gözüküyor. Sevdiklerinizi mutlu edecek yılbaşı hediyelerini MediaMarkt’ta uygun fiyata bulabilirsiniz. Kampanyanın öne çıkan teklflerini sizler için derledik. Teklifler hem MediaMarkt mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr’de geçerlidir. Yılbaşına özel fırsatlar için son gün ise 18 Aralık.
MediaMarkt’ta Yılbaşına Özel Fırsatlar kampanyasında öne çıkan ürünleri neler?
JBL Tune 125TWS
JBL markalı bir tam kablosuz kulaklık olan Tune 125TWS, bass ağırlıklı müzik dinlemeyi severler için dikkat çekici bir ürün. 32 saate varan kullanım süresi ise TWS kulaklıklar arasında bu modeli bir hayli iddialı kılıyor.
Braun 3 Serisi 300BT
Erkek bakım ürünlerinde hepsi bir arada model olarak düşünebileceğimiz Braun 3 serisi 300BT, indirimli fiyatlıyla kampanyaya dahil oldu. Erkekler için bu çok yönlü 3’ü 1 arada tıraş makinesi ve sakal şekillendirme makinesi ile tıraş etmek, düzeltmek ve düngünleştirme işlerini rahatlıkla yapabilirsiniz.
Apple Watch Series 3
Apple akıllı saatlerin en çok satan modeli olan Series 3, akıllı saatlerden istenecek temel özellikleri karşılayan ve sevilen bir model konumunda. 1899 TL fiyatıyla yeni yıl hediyelerinden biri olarak değerlendirilebilir.
Samsung Q70T 65″ 4K Ultra HD QLED TV
Quantum Dot teknolojili QLED ekranıyla dikkat çeken televizyon, üç taraflı çerçevesiz tasarımıyla bulunduğu alana ayrı bir şıklık katacak. Artık her yerde bulunabilen 4K içerikleri bu televizyon ile keyifle takip edebilirsiniz.
JBL Go 2 Kablosuz Hoparlör
Bluetooth hoparlör konusunda dünyada en çok satılan modellerden biri olan JBL Go 2, yeni yıl indirimleri ile kampanya kapsamında 250 TL’ye satın alabilirsiniz.
MediaMarkt Yılbaşına Özel Fırsatlar kampanyasında indirime giren tüm ürünleri görüntüleyebilmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Not: Bu içerik MediaMarkt desteğiyle hazırlanmıştır.
Apple
Ferrari’nin CEO koltuğuna Apple transferi!
Ünlü İtalyan otomobil üreticisi Ferrari’nin, Perşembe günü kişisel nedenlerden dolayı aniden emekli olan CEO’su Louis Camilleri’nin yerini alması için Apple yöneticisine gözünü diktiği söyleniyor.
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Ferrari’nin CEO aday listesinde kimler var?
Camilleri’nin ani ayrılışı, potansiyel bir değişimle ilgili olarak endüstri içerisindeki kişiler ile medya kuruluşları arasında hızlı ve yaygın spekülasyonlara neden oldu.
İtalyan medyasına göre, tartışılan isimler arasında şu anki Apple CFO’su (Finans Grubu Başkanı) Luca Maestri ve eski CDO’ları ya da Türkçe deyimiyle Dijital Dönüşüm Direktörü Jony Ive var. Maestri, 2014 yılında CFO seçilmişti. Ive ise tasarım danışmanlığı şirketi LoveFrom’u kurmak için geçtiğimiz yıl Apple’dan ayrılmıştı.
Diğer seçenekler arasında, eskiden Lamborghini’nin genel müdürü olarak görev yapmış olan Ferrari yarış takımının eski başkanı Stefano Domenicali yer alıyordu. Ancak Formula 1 cephesi, Domenicali’nin 1 Ocak’ta CEO olarak işe başlayacağı söylentilerini yalanlamıştı.
Ferrari, analistler ve yatırımcılar tarafından geleneksel bir otomotiv şirketinden ziyade lüks mal tedarikçisi olarak görülüyor.
Otomotiv ustası Luca di Montezemolo, 1991’den 2014’e kadar CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak şirketi adeta bir rönesans havasında yönetti. İlginçtir ki, Montezemolo kurumsal strateji ve yönetim tarzlarını tartışmak için 2012’de Apple CEO’su Tim Cook ile bir araya da gelmişti. Apple’ın Ferrari ile olan bağları 2012’de markanın yönetim kuruluna katılan ve bir Ferrari hayranı olan Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue’ye kadar uzanıyor.
Ferrari değerli bir başkan arayışına girerken, geçici CEO olarak İcra başkanı John Elkann’ı göreve atadığını bildirdi. Bakalım önümüzdeki günlerde bu 2 isimden hangisi Ferrari’de direksiyonun başına geçecek.
Akıllı Telefonlar
Tecno Mobile markasından iki yeni telefon: Pova ve Spark 6
Tecno Mobile Türkiye’de mart ayından bu yana Camon 12 Air ve Spark 4 Lite modelleriyle piyasada, şimdi ise Camon 16 Premier modelinin yanı sıra Pova ve Spark 6 cihazlarıyla tüketicilerin ulaşabileceği ürün gamını artırmaya devam ediyor.
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Tecno Pova: Büyük batarya, büyük güç
Tecno Pova modeliyle başlayalım. Tasarımsal olarak -özellikle siyah rengi ile- tam bir oyuncu telefonu görünümünde olan Pova, ilk bakışta oyun odaklı MediaTek Helio G80 ve 6.000 mAh değerindeki bataryasıyla dikkat çekiyor. Büyük bataryası ile 30 güne varan bekleme modu, aralıksız 8 gün müzik dinleme, 64 saate varan görüşme ve 20 saate varan oyun oynama gibi önemli avantajları size sunuyor. POVA, kullanıcılara 30 günlük bekleme süresi olanağı sağlayan 6000 mAh’lik devasa bir pil kapasitesi bu cihaz için gerçekten önemli. Pil, 18W çift IC flaş şarj cihazıyla destekleniyor ve% 20 şarj verimliliği avantajı sunuyor.
Güçlü telefon ile durmaksızın eğlence
Sekiz çekirdekli MediaTek Helio G80’den gücünü alan cihaz, markanın oyun odaklı işlemcisi ile fiyat/performans noktasında sizi mutlu edebilecek bir durumda. Ayrıca 6 GB bellek ve 128 GB depolama alanı sayesinde oyun, video, fotoğraf gibi tüm verilerinizi rahatlıkla depolayacak yere de sahip. Yetmemesi durumunda da micro SD kart ile depolama alanını genişletebilirsiniz. Yeni POVA, arkada 13 MP bir kamera ve 8 MP AI ön kamera ile geliyor. Cihazın gelişmiş kameraları yapay zeka teknolojilerini yenilikçi kullanımını daha da kanıtlıyor.
Tecno Mobile markasının Pova markasına ait ekran tarafına geldiğimizde ise 6,8 inç büyüklüğünde HD+ bir ekran bulunduran Tecno Pova Game Assistant V2.0 ile geniş ekranındaki oyun deneyiminizi de ileri taşıyor. CPU ve GPU takibi yaparak oyun için yer açan Pova, rahatsız etme özelliği ile dikkatinizin sadece oyunda kalmasına da imkan sunuyor.
Fotoğraf ve video için ideal
13 MP + 2 MP + 2 MP + AI lens ve dörtlü flaş ile fotoğrafçılık konusunda da oldukça iddialı bir dörtlü kamera dizilimi sunan Pova, önde de 8 MP değerinde bir ön kameraya da sahibiz. Diğer telefonlardan farklı olarak ise çift LED flaş bulundurması geceleri ön kamera ile çektiğiniz fotoğrafların çok daha iyi olmasını sağlıyor.
Tecno Spark 6: Güçlü bir giriş seviye
Pova’nın yanı sıra Spark 6 ile bir model daha ekleniyor. Spark 6, yalnızca donanım özellikleri ile değil, 6.8 inç ekran ile harici özellikleri de geliştirerek kullanıcı deneyimini büyük ölçüde geliştirdi. Şık, sade ama cesur bir tasarıma sahip olan Tecno Spark 6’nın renkli, rahat kavramalı arka kapağı, Okyanus Mavisi, Kuyruklu Yıldız Siyahı, Dinamik Turuncu ve Dumanlı Menekşe renkleriyle dikkat çekiyor.
Yapay zekalı telefon
MediaTek Helio G70’ten gücünü alan telefon, giriş seviyesinde güçlü bir performans sergilemesi ile dikkat çekiyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına da sahip olan telefon micro SD kart desteği de sağlıyor. 5.000 mAh bataryasıyla da uzun süre boyunca telefonunuzu gönül rahatlığıyla kullanabileceksiniz.
Daha büyük ekranda eğlence
6,8 inç boyutundaki HD+ IPS ekranı size geniş bir deneyim alanı sunabiliyor. 480 nit parlaklığa çıkabilen ekranda medya ve oyun deneyimleri çok hoşunuza gidecek. Ayrıca 16 MP değerindeki dörtlü arka kamerası ise sosyal medyada güzel fotoğraflar paylaşmanıza olanak tanıyacak. 8 MP ön kamerası ise yeterli seviyede.
Müziğinizi paylaşın
Bluetooth ses paylaşımı özelliğiyle dikkat çeken Tecno Spark 6, çoklu BT hoparlör ya da aynı anda 2 TWS kulaklığa bağlanarak aynı şarkıyı paylaşabiliyor. Böylece yanınızdaki kişiyle yolculuğa çıkarken ya da beraber şarkı dinlemek istediğinizde tek kulaklık takmanıza gerek kalmayacak. Her iki telefonda yer alan HiOS 7.0 arayüzü ise Android 10 deneyimini sade, kullanışlı ve rahat bir biçimde sunabiliyor.
Genel olarak baktığımızda Camon 16 Premier’in yanı sıra piyasaya girecek olan Tecno Mobile Pova ve Spark 6, fiyat/performans olarak iddialı ve kendi kategorisinde farklılık yaratacak özellikler ile beraber mutlaka göz atmanız gereken ürünlerden olacak.
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