Nubia, RedMagic Gaming Tablet adlı yeni ürününü Çin’de resmi olarak tanıttı. Tablet, tamamen metal yekpare bir tasarımı olan sadece 613 gram ağırlığında ve 6,5 mm inceliğinde bir tablet olarak karşımıza çıkıyor. Arka kamera, 13 MP çözünürlüğünde ve PCB devresinden esinlenerek tasarlanmış. Ön kamera ise 16 MP çözünürlüğe sahip. Bunlar oyuncu tableti için gayet ideal diyebiliriz. Gelin baba özelliklere göz atalım.

Tablet, BOE tarafından özel olarak üretilmiş 12,1 inç 2,5K LCD ekrana sahip ve yüksek performans için 144 Hz yenileme hızı, 240 Hz dokunmatik örnekleme oranı ve 600 nit tepe parlaklığı sunuyor. Ayrıca, 10 bit renk derinliğini destekler, 16:10 ekran oranına ve 1500:1 kontrast oranına sahip.

Göz koruması için UL düşük mavi ışık sertifikası ve ekran yakınlığı hatırlatıcısı bulunuyor. Ses deneyimi, dörtlü hoparlör sistemi ile üst düzey bir performans sunuyor. Tablet Android 13 işletim sistemi üzerinde çalışan RedMagic OS 8.0 ile geliyor.

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Tablet, LPDDR5X RAM ve UFS 3.1 depolama ile güçlendirilmiş Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci tarafından destekleniyor. Ayrıca 5G akıllı iletişimi destekler ve optimum performans için ICE sihirli soğutma sistemi ile donatılıyor. Oyun performansı da oldukça etkileyici; 60 dakikalık yoğun oyun seanslarında 59,8 kare hıza kadar ulaşabilir. Tablet, 10000 mAh pil kapasitesine sahip ve yalnızca 55 dakikada tam olarak şarj olabilen 80 W flaş şarjı destekliyor.

Oyun tutkunları için özel bir oyun bölümü bulunmaktadır ve tablet, X Gravity platformu sayesinde mobil ve yüksek kaliteli oyunlar için ek cihazların kullanımına izin veriyor. Son olarak, süper çalışma tezgahı, Redmagic sihirli kalem ve manyetik klavye gibi etkileşimli özelliklerle birlikte gelir, böylece kullanıcılar sorunsuz bir çalışma deneyimi yaşayabilirler.

İçindekiler RedMagic Gaming Tablet özellikleri

RedMagic Gaming Tablet özellikleri

12,1 inç büyüklüğünde 2500x 1600 piksel çözünürlüğünde 144Hz yenileme hızı, 240Hz’e kadar dokunmatik örnekleme hızı, 10 bit renk derinliği ve %100 DCI-P3 renk gamı, 600 nit’e kadar parlaklık değerine sahip ekran.

Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti

Kamera: 16MP Ön ve 13MP Arka

Bağlantı: Bluetooth v5.3, Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 5, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Ağ: 5G, nanoSIM

RAM ve Depolama: 12GB+256GB / 16GB+512GB (LPDDR5+UFS3.1)

ICE Soğutma Sistemi

Diğer özellikler: Red Magic Ji 2D Oyun Asistanı/X Yerçekimi Platformu/Oyun Alanı

Ses: Hi-Fi Dörtlü Hoparlör Sistemi ve DTS Ultra

REDMAGIC OS 8.0 ile Android 13

Boyutlar: 279,68x 181,91 x 6,5 mm

Ağırlık: 613gram