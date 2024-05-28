Oyun odaklı telefonlar geçmişten günümüze her zaman ilgi çekti. Oyun telefonu ya da oyuncu telefonu olarak adlandırdığımız bu telefonları üreten en önemli markalardan birisi de REDMAGIC. REDMAGIC ülkemizde artık resmi bir şekilde satılacak. İlk ürünlerinden birisi ise REDMAGIC 9 Pro modeli oldu. Biz de bu videoda telefonu kutusundan çıkarttık ve ilk izlenimlerimizi paylaştık.

REDMAGIC 9 Pro Teknik Özellikleri:

Tasarım: 164 x 76.4 x 8.9 mm, 229 gram

Ekran: 6.8 inç AMOLED, 1 milyar renk, 120Hz, 400 ppi, 1600 nit parlaklık

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

RAM/Depolama: 16GB / 512GB

Kamera: 50MP + 50 MP + 2MP / 16MP Ön Kamera

Ses: Stereo Hoparlör

Batarya: 6500 mAh Batarya

Şarj: 80W Hızlı şarj

Ağ Bağlantıları: WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC, 5G

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