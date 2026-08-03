REDMAGIC markasının üst segmente konumlandırdığı yeni oyuncu telefonu REDMAGIC 11 Pro modelini bu videoda oyun testine tabi tutuyoruz. Bu videoda ise PUBG Mobile veGenshin Impact oynuyoruz.

REDMAGIC 11S Pro içerisindeki Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading işlemcisini ve soğutma performansını bu videoda test ediyoruz. Peki siz REDMAGIC 11S Pro modelinin oyun performansı hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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