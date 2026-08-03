Trafiğin yoğun temposunda direksiyon başındayken, güvenli bir kayıt altına alınan kamera deneyiminin en kritik unsurlarından biri yoldaki her detayın eksiksiz kayıt altına alınmasıdır. Beklenmedik bir an veya şerit ihlali yaşandığında, net bir görüntüye sahip olmak tüm belirsizlikleri ortadan kaldırır. Plaka numaralarının okunamadığı veya yol detaylarının seçilemediği bulanık kayıtlara son veren HP F499x serisi, yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesini EVOFONE güvencesi ve özel bir kampanya ile sürücülerle buluşturuyor.

4K Çözünürlükle Yoldaki Hiçbir Detay Kaçmıyor

Kaza anlarında görüntünün varlığı kadar netliği de belirleyicidir. HP F499x araç içi kamera serisi, odağını kristal berraklığındaki 4K ultra yüksek çözünürlüğe yerleştiriyor. Ön kamerada sunulan 4K çekim gücü; hareket halindeyken bile karşıdan gelen ya da önünüzde seyreden araçların plaka detaylarını, yol işaretlerini ve çevre unsurlarını en ince ayrıntısına kadar net bir şekilde yakalıyor. Serinin ön ve arka kameradan oluşan modelinde ise arka kamera 1080p Full HD çözünürlükle kayıt yaparak aracın her iki cephesinde de yüksek netlikte bir görüntü kaydı oluşturuyor.

HP Araç İçi Kameralarda Ağustosa Özel Fırsat

Farklı sürüş ihtiyaçlarına yanıt veren HP F499x, hem sadece ön cepheyi kaydeden tekli modeli hem de ön ve arka yolu aynı anda kontrol altında tutan çift kameralı seçeneğiyle evofone.com üzerinde yer alıyor.

EVOFONE, yollardaki güvenlik standardını artırmak isteyen sürücüler için ağustos ayı sonuna kadar geçerli özel bir avantaj sunuyor. Kullanıcılar, evofone.com üzerinden gerçekleştirecekleri HP araç kamerası alışverişlerinde HPOZEL15 indirim kodunu kullanarak %15 indirim fırsatından yararlanabiliyor.