iPhone kullanıcılarından gelen sıra dışı geri bildirimler, son günlerde hava yolculuğu sırasında yaşanan beklenmedik bir durumu gündeme taşıdı. Bazı kullanıcılar, uçuş esnasında telefonlarının şiştiğini fark ederken, inişten sonra cihazın tekrar normale döndüğünü belirtiyor. Peki iPhone uçuş sırasında neden şişiyor?

iPhone uçuş sırasında neden şişiyor?

iPhone tarafında paylaşılan raporlar özellikle yeni nesil modellere işaret ediyor. Reddit gibi platformlarda yapılan kullanıcı paylaşımlarına göre iPhone 15 ve 16 Pro Max gibi modellerde, uçak havalandıktan bir süre sonra arka kapağın kasadan ayrılacak kadar şiştiği görülmüş. Dikkat çeken nokta ise bu süreçte cihazların aşırı ısınmaması, kapanmaması ya da alev almaması.

Bataryaların uçuş sırasında bu tepkiyi vermesinin ardında, lityum pillerin fiziksel yapısı yatıyor olabilir. Uzmanlara göre lityum iyon bataryalar zamanla çok küçük miktarda gaz üretebiliyor. Deniz seviyesinde bu gaz sıkışık halde kalırken, uçak kabininde basıncın düşmesiyle birlikte genleşme yaşanabiliyor. Bu da telefon bataryasının geçici olarak şişmesine neden olabiliyor.

iPhone kullanıcılarının dikkatini çeken bir diğer detay ise sorunun inişten sonra ortadan kaybolması. Kabin basıncı normale döndüğünde bataryadaki gaz tekrar sıkışıyor ve telefon eski formuna geri dönüyor. Hatta bir kullanıcı, batarya değişimi yapıldıktan sonra aynı sorunun tekrar yaşanmadığını belirtiyor. Bu da her bataryanın aynı üretim toleransına sahip olmadığını düşündürüyor.

iPhone için asıl risk ise bu durumun geçici olmasına rağmen uzun vadeli sonuçlar doğurabilmesi. Bataryanın şişmesi, cihazın iç sızdırmazlık contalarına zarar verebilir. Bu da suya ve toza dayanıklılığın ortadan kalkmasına yol açabilir. Daha önemlisi, hasar görmüş bir batarya ilerleyen süreçte “termal kaçak” olarak adlandırılan ve yangınla sonuçlanabilen bir riski beraberinde getirebilir.

Telefonunuz uçuş sırasında şişerse yapılması gerekenler de net. Uzmanlar, böyle bir durumda kabin ekibine hemen haber verilmesini öneriyor. Uçuş görevlileri bu tür batarya olayları için eğitimli ve gerekli önlemleri alabiliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kullanıcıların uçuş sırasında yaşadığı bu batarya şişmesi durumu sizce ciddi bir güvenlik riski mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!