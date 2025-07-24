REDMAGIC 10S Pro’nun kutusunu açtık sizler için. Yine en genç editör Mert’in yorumları sizlerle. Aşağıya teknik özellikleri bırakıyorum. İyi seyirler.
REDMAGIC 10S Pro Teknik Özellikleri
Ekran: 6.85″ AMOLED, 144Hz, 2000 nit parlaklık
İşlemci: Snapdragon 8 Elite (3nm), Adreno 830 GPU
RAM / Depolama: 12/256GB, 16/512GB, 24GB/1TB (UFS 4.1 Pro)
Kamera:
Arka: 50 MP + 50 MP ultra geniş + 2 MP
Ön: 16 MP (ekran altı)
Batarya: 7050 mAh, 80W hızlı şarj
Özellikler:
RGB LED, dahili fan, 3.5mm jack, Snapdragon Sound
IP54 koruma, AMOLED ekran altında parmak izi
Yazılım: Android 15, Redmagic OS 10.5
Peki siz REDMAGIC 10S Pro hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
https://youtu.be/HC2Chui6QRc
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