Türkiye’nin en köklü katma değerli teknoloji distribütörü Redington, dünya çapında lider yapay zeka ve analitik şirketi SAS ile şirketin yazılım çözümlerinin dağıtımı kapsamında stratejik bir iş birliği yaptı. Redington, bu iş birliği kapsamında SAS’ın Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’deki yetkili distribütörü oldu.

Son dönemlerde stratejik ortaklık stratejisine odaklanarak hareket eden endüstri devi SAS, yazılım çözümlerini daha geniş bir coğrafi alana ve sektörlere yaymak için bir distribütörlük modeline geçmişti. Bu iş birliği ile SAS iş ortaklarına, yalnızca kendi işletmeleri için değil, yapay zeka ve analitikle verilerinin etkisini en üst düzeye çıkarmak isteyen müşterileri için de daha fazla değer üretmeleri konusunda genişletilmiş erişim hizmeti ve kaynaklar sağlayacak.

Redington’ın geniş iş ağı, 290 uluslararası markayı kapsıyor ve kanal ortaklarını bir araya getirerek değer oluşturmayı ve dijital dönüşümü teşvik etmeyi amaçlıyor. Redington’ın iş modeli ile doğal bir uyum sağlayacak SAS’in sektöre özgü çözümleri arasında bulut tabanlı yapay zeka ve analitik platformu SAS ® Viya ® da iş birliği kapsamında sunulacak. Redington ayrıca, bölgedeki satış, yetkilendirme ve işe alım desteği konularında da SAS’a destek sağlayacak.

Redington Türkiye Genel Müdürü Cem Borhan bu iş birliği ile ilgili şunları söyledi: “Redington Türkiye olarak misyonumuz, teknoloji destekli platformumuzu ürün ve hizmetlerin sorunsuz akışını sağlamak için verimli bir şekilde kullanmaktır. SAS ve dinamik iş ortakları ağının bu hedeflerle uyumlu olduğunu görüyoruz. Redington olarak, küresel varlığımız, sektör bilgimiz ve kapsamlı pazar anlayışımızla, SAS ortaklarına ve müşterilerine destek vermek için heyecanla bekliyoruz” dedi.

SAS Küresel Kanallar Başkan Yardımcısı John Carey, “İş ortaklarımız güçlü büyüme motorları olan yenilikçi şirketlerdir. İşimizi büyütürken, onları yanımızda aynı şekilde büyümeleri için güçlendirmek istiyoruz. Redington ile güçlerimizi birleştirmek, iş birliğimizi ölçeklendirmemize yardımcı olacak. Aynı zamanda AI ve analitik ile müşterilerimizin en acil sorunlarını çözmeye çalışırken ortaklarımıza ek kapsama alanı ve kaynaklar sağlayacak” dedi.