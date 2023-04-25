Bilişim sektöründeki global deneyimini Türkiye’ye aktaran yeni nesil dijital teknoloji distribütörü ve danışmanı Redington Türkiye, siber güvenlik ve altyapı alanında yenilikçi, ulaşılabilir, kullanımı kolay ve güvenilir çözümler sunan Sangfor Technologies ile şirketin tüm çözümlerinin dağıtımı için stratejik bir iş birliği yaptı. Redington Türkiye, bu iş birliği kapsamında Sangfor’un güvenlik çözümlerinin Türkiye’deki yetkili distribütörlerinden biri oldu.

Redington Türkiye’nin iş ortakları ve müşterileri, Sangfor’un iş yönetimini kolaylaştıran, bütçe dostu ürünleri sayesinde, operasyonlarını güvenli ve kolay bir şekilde yürütebilecekler. Aynı zamanda Redington Türkiye, bu ürünlerin bakımı ve teknik konularda ürün danışmanlığı olmak üzere, iş ortaklarına ve son kullanıcılara deneyimli uzman kadrosu ile hizmet verecek.

İçindekiler Kullanımı kolay olduğu kadar etkili güvenlik çözümleri ile dikkat çekiyor

Kullanımı kolay olduğu kadar etkili güvenlik çözümleri ile dikkat çekiyor

2000 yılında, Çin’de müşterilerine kullanımı kolay ve etkili güvenlik çözümleri sunma amacıyla yola çıkan Sangfor Technologies, bugün 10 binden fazla çalışanıyla 20 ülkede siber güvenlik ve altyapı çözümleri alanında hizmet veriyor. Şirket, geçtiğimiz yıl bölgedeki büyüme stratejisinin bir parçası olarak Türkiye’de ofis açarak pazara giriş yaptı.

Redington Türkiye Genel Müdürü Cem Borhan, “Günümüz iş dünyasında siber güvenlik, işletmelerin başarısı ve sürdürülebilirliği için en kritik konulardan biri haline geldi. Hızlı dijitalleşmenin sonucu olarak giderek artan güvenlik ihlallerinin etkisiyle şirketlerin bu alandaki yatırımları her geçen gün artıyor. Bu noktada siber güvenlik ve altyapı alanında sunduğu yenilikçi çözümlerle fark yaratan Sangfor Technologies’in sunduğu ürün ve çözümlerinin Türkiye’de dağıtımını üstlenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Anlaşma kapsamında, portföyümüzdeki iş ortaklarımıza ve aracı kurumlara Sangfor’un yeni nesil güvenlik ve altyapı ürünlerinin dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bu iş birliği kapsamında kalite, güven ve şeffaflık ilkelerini temel alarak Sangfor ürünleri için, dağıtım hizmeti sağlarken aynı zamanda bakım ve danışmanlık hizmetleri de vererek Sangfor ile birlikte değer üreterek büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

Sangfor Türkiye Ülke Müdürü Emre Alemdar, “Sangfor olarak iş ortaklarıyla birlikte başarıya ilerlemeyi önemsiyoruz. Bu noktada Redington Türkiye ile yaptığımız bu iş birliği, Sangfor’un Türkiye’deki büyüme stratejisi için önemli bir adım. Çünkü bizim için iş ortakları ile başarıya ilerlemek esastır. Redington’un geniş iş ortağı portföyü sayesinde Türkiye bilişim pazarındaki varlığımızı genişleteceğimize inanıyoruz. Bu iş birliğinin, iş ortaklarımıza, aracı kurumlarımıza, son kullanıcılarımıza ve iş dünyasına fayda sağlayacağına inanıyoruz” dedi.