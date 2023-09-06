Türkiye’nin en köklü katma değerli teknoloji distribütörü Redington Türkiye, kurumların KVKK, GDPR ve CPRA gibi yasal düzenlemelere uyum sağlama zorluklarını ‘Uçtan Uca Uyum Otomasyonu ve Orkestrasyonu’ yaklaşımıyla basitleştiren GovernID ile stratejik bir iş birliği yaptı. Bilişim sektöründeki global deneyimini uzun yıllardır ülkemize aktaran yeni nesil teknoloji danışmanı Redington Türkiye, bu iş birliği kapsamında Ağustos 2023’ten itibaren GovernID’nin tüm ürünlerinin Türkiye ve CIS Bölgesi’ndeki yetkili tek distribütörü oldu.

Şirketlerin topluma karşı olan şeffaflığını arttırmasını sağlıyor

Şirketlerin KVKK ve GDPR benzeri kanunlara uyumlu olma çalışmaları 2016 yılından beri yoğun şekilde devam ediyor. Geçen 7 sene şirketler kendilerine sunulan konvansiyonel çözümlerle uyum seviyelerini arttırmaya çalıştılar. Bu konunun bu kadar zorlu olmasının sebebi birçok teknolojinin entegre olarak kullanılması ihtiyacından kaynaklanmakta. GovernID bu alanda müşterilere sunulan tüm alternatiflerden farklı bir çözüm sunarak Dünya’da bir ilki gerçekleştirmekte. Şirketin bu alanda tek olmasını sağlayan özelliği ise: kişisel veri yönetimi için ihtiyaç duyulan birçok fonksiyonu tek bir yazılım içinde birleştirebilmiş olmasıdır. Kişisel verinin asıl sahibi olan bireyler ile bağını kopartmadan ve şirketlerin de mevcut çalışmalarını değiştirmeden KVKK ya uyumlu olabilmelerine imkân vermek, GovernID nin temel politikasıdır. SaaS olarak sunalan yazılım IT ekiplerinin KVKK nedeniyle oluşan yükünü büyük oranda azaltıyor. Tüm bu sağladığı teknik faydaların yanında müşteri şirketlerin hem çalışanları hem de müşterileri önünde kanunsal şeffaflığını arttırarak dijital güvenin tesis edilmesine katkıda bulunuyor.

Redington Türkiye Genel Müdürü Cem Borhan, “Son yıllarda bu konuda artan cezalar ve kişisel bilgilere yönelik ihlallerin neden olduğu müşteri, gelir ve itibar kayıpları, KVKK, GDPR gibi kanunların gerektirdiği yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesine yardımcı olan teknoloji şirketlerine ilginin giderek artmasında etkili oldu. GovernID, şirketlerin hukuk departmanı, uyum departmanı ve bilgi teknolojileri departmanlarının bir arada çalışmalarını sağlarken, tüm birimlerin iş yükünü azaltıp, kanuna uyum seviyesini arttırmada büyük faydalar sağlayabilecek nadir bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Redington Türkiye olarak biz, GovernID iş birliği ile veri gizliliğini ve güvenliğini sağlama konusunda daha etkili çözümler sunacak olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

GovernID Genel Müdürü Mustafa Özçakır, “Kişisel verilerin gizliliği meselesi çağımızın en önemli konularından biri. Günümüzde şirketlerin itibarı, hatta gelecekteki ciroları bile kişisel verilerin etkin ve şeffaf bir şekilde yönetilebilmesine bağlı hale geldi. Gartner bunu başaran şirketlerin rakiplerine karşı %20-%30 arası daha fazla ciro elde edebildiğini ifade ediyor. Kurumların veri gizliliği konusunda yasalarla uyum içinde hareket edebilmeleri için bu alanda hizmet sunan teknoloji şirketlerinden hizmet almaları gerekli. Biz, kurumların bu yeni döneme uyum sağlaması konusunda en önemli çözüm ortaklarından biriyiz. Sunduğumuz yenilikçi çözümleri, sahip olduğu artıları bundan sonra Redington Türkiye’nin geniş müşteri ağı ile daha fazla kuruma ulaştıracağımızı düşünüyoruz” dedi.