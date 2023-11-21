Hibrit bulut organizasyonlarına yönelik siber dayanıklılık ve veri koruma çözümlerinin lider sağlayıcısı Commvault, Redington Türkiye ile distribütörlük anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında Redington Türkiye, Commvault’un katma değerli distribütörü olarak dijital dönüşümü desteklemeye, veri yedekleme, veri koruma ve siber güvenliği arttırma konularına odaklanan tüm ürün ve çözümlerinin dağıtımını üstlenecek.

Türkiye’de ve dünyada birçok işletme dijital dönüşüme büyük yatırımlar yapmaya devam ederken bulut altyapısı korunması gereken en önemli bileşenlerden biri olmaya devam ediyor. Hibrit çoklu bulut ortamlarında tüm verileri proaktif olarak güvence altına almak, savunmak ve yedeklemek için tasarlanmış sektörün tek çözümünü sunarak veri korumayı yeniden tanımlayan Commvault, piyasadaki hiçbir çözümde bulunmayan erken uyarı, ayrıntılı tehdit izleme ve diğer gelişmiş özelliklerle işletmelerin gelişen siber tehditler karşısında dirençli kalmasını sağlıyor.

Commvault Türkiye Kıdemli Satış Mühendisi Faruk Çalışkan, “Ürün ve çözümlerimizi Türkiye’de daha geniş bir kitleye sunmamıza ve işletmelerin üstün siber güvenlik çözümlerimizden faydalanmasına olanak tanıyacak Redington Türkiye ile olan bu iş birliğimizden büyük mutluluk duyuyoruz. Redington Türkiye’nin ülke geneline yayılan kapsamlı distribütör ağı ve sunduğu katma değer Türkiye’de yakaladığımız büyüme ivmesini daha da hızlandıracak” dedi.

Redington Türkiye Genel Müdürü Cem Borhan, “Veri koruma ve siber güvenlik alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Commvault ile olan bu iş birliğimizden büyük heyecan duyuyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de küçükten büyüğe tüm işletmeler artan siber saldırılar nedeniyle daha etkili siber güvenlik çözümlerine ihtiyaç duyuyor. Commvault ile olan bu iş birliğimizin Türkiye’deki işletmelerin siber güvenliğine, verimliliğine ve sürdürülebilirliğine büyük katkıda bulunacağına inanıyoruz” dedi.

Distribütörlük anlaşması kapsamında Redington Türkiye iş ortakları, yedekleme, veri koruma, veri kurtarma, depolama ve siber güvenlik alanında kapsamlı bir portföye sahip olan Commvault’un tüm ürün ve çözümlerini Redington Türkiye’nin kapsamlı satış öncesi ve sonrası teknik destek hizmetlerini arkalarına alarak konumlandırabilecekler.

Commvault, müşterilerinin siber saldırıları ortaya çıkarmalarını, harekete geçmelerini ve saldırılardan hızla kurtulmalarını sağlayarak işletmeleri dirençli tutar. Commvault’un yapay zekâ destekli platformu, sınıfının en iyisi veri korumayı, olağanüstü veri güvenliğini, gelişmiş veri zekasını ve her türlü iş yükünde veya bulutta en düşük TCO ile ışık hızında kurtarmayı bir araya getiriyor. 25 yılı aşkın bir süredir 100.000’den fazla kuruluş ve geniş bir iş ortağı ekosistemi, riskleri azaltmak, yönetişimi geliştirmek ve verilerle daha fazlasını yapmak için Commvault’a güveniyor.