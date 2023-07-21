Bilişim sektöründeki global deneyimini uzun yıllardır ülkemize aktaran yeni nesil teknoloji danışmanı Redington, Great Place to Work® (GPTW) tarafından global standartlardaki değerlendirmeler sonucunda verilen “En İyi Kurum Kültürüne Sahip Şirket” sertifikasını almaya hak kazandı. İş yeri kültürü ve çalışan deneyimi konusunda uzman ve küresel bir otorite konumunda bulunan Great Place to Work tarafından yapılan ankete katılan Redington Türkiye çalışanlarının en yüksek skor verdiği kriter “adalet” oldu.

Servis olarak satın alınabilir ürünlerin yeni nesil teknoloji distribütörü Redington, dünya genelinde 45 pazarda hizmet veren, 290’un üzerinde lider markanın dağıtımını ve tedarik zincirini üstlenmiş, yıllık 10 milyar doların üzerinde gelire sahip büyük bir oyuncu. Güvenlikten yapay zekaya büyük veriden nesnelerin internetine, analitikten 5G’ye kadar birçok ürün ve çözüm sunuyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki güçlü yapısıyla pazar payını her geçen gün artırıyor. Redington benimsediği şirket kültürü, yeni çalışma anlayışını destekleyen değerleri ve sağlamış olduğu olanaklarla ekibinin mutluluğunu ve rahatını önemseyen yenilikçi yaklaşımı ile dikkat çekiyor.

Çalışan deneyiminde mottomuz; “Çeşitlilikte Birlik”

Redington’un en iyi kurum kültürüne sahip iş yerleri arasında yer almasından dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden Redington Türkiye Genel Müdürü Cem Borhan, “Redington olarak tüm dünyada sadece müşterilerimize değil, çalışanlarımıza da en iyi deneyimi sağlamak için çalışıyoruz. Bu konudaki yaklaşımımızı ekibimizde yer alan arkadaşlarımızın potansiyelleri üzerine kurguluyor ve bu potansiyeli performansa dönüştürecek ortam ve araçları sunuyoruz. Çalışan deneyimi konusunda çeşitlilik, eşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerini destekleyerek “Çeşitlilikte Birlik” mesajını benimsiyoruz. Aynı zamanda da yurt dışı ile de entegre çalışarak yalnızca Türkiye’deki değil dünyadaki başarı hikayelerini de takip ediyoruz. Tüm çalışanlarımız için eğitimi ve gelişimi her şeyden çok önemsiyoruz. Bu bağlamda her bir çalışanımızın gelişim alanı ve potansiyeli doğrultusunda planladığımız kişiye özel eğitim takvimini yıl içerisinde hayata geçiriyoruz.”