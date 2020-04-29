Reddit kullanıcıları için küçük grup sohbet odalarını duyurdu!

Reddit tarafından 2018 yılından bu yana test edilen küçük grup sohbet odaları özelliği bugün kullanıcılara sunuldu.

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Reddit topluluklar için küçük grup sohbet odalarını duyurdu!

Reddit Nisan 2018’de grup sohbet odası hizmetinin beta sürümünü başlatmıştı. Bu özelliği yıllarca test ettikten sonra şirket hizmetin bugün bütün kullanıcılarına açıldığını duyurdu. “Sohbete Başla” adı verilen yeni özellik ortak ilgi alanı konu hakkında sohbet etmek isteyen kişilerin sohbete başlamasına olanak tanır. Sohbeti başlat düğmesine tıkladıktan sonra sizi küçük bir grup sohbetine benzer konu ile ilgili muhabbet etmek isteyen diğer kullanıcılar ile birlikte aktarır. Tabii ki platform üzerinde engellediğiniz kullanıcılar ile eşleşme olasılığınız yok. Platform hem bireysel hem de grup görüşmeleri için zaten sohbet özelliğine sahipti. Bu yeni aracı farklı yapan özelliği ise rastgele birkaç üye ile bir sohbet odası oluşturması ve belirli bir konuya odaklanması olacak. Platformun mevcut sohbet servisi daha çok büyük gruplara hitap etmekteydi.

Reddit bu yeni özellik ile ilgili şunları söyledi: “Evde sıkışmış insanların konuşacak diğer kişileri bulmasına yardımcı olmak için küçük sohbet odaları özelliğini yayınladık.”. Şirket yaptığı açıklamada COVID-19 salgını ve sokağa çıkma kısıtlamaları ile birlikte platform üzerinde daha fazla insanın sohbet etmeye başladığına vurgu yaptı. Uygulama yayınlanmasının henüz ilk aşamasında, bugün Reddit mobil uygulamasında ve Reddit web sitesinde kullanıma sunuldu. Gelecek haftalarda daha fazla insanın kullanımına sunulacak.