Akıllı Telefonlar
Google Pixel 4a’nın çıkış tarihi Covid-19’dan etkilenmiyor!
Google‘ın Android cihazları olan Pixel serisi yeni üyesi ile bizleri karşılamaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre Pixel 4a, Covid-19‘dan bağımsız düşünülen tarihte piyasaya çıkacak!
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Google Pixel 4a mayıs sonunda piyasaya çıkacak!
Google, her ne kadar Android’in yazılımsal anlamda her şeyi olsa da, çıkardığı telefonlarla da adından söz ettiriyor. Pixel serisi ile övgülerin toplayan firma geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda orta seviye uygun fiyatlı Pixel cihazını çıkarmaya hazırlanıyor. Pixel 4a ile karşımıza çıkması beklenen Google, görünüşe göre hayranlarını çok bekletmeyecek gibi gözüküyor. Zira gelen bilgilere göre, Pixel 4a, Corona virüsten etkilenmeyerek planlanan tarihte piyasaya çıkacak. Her ne kadar Google I/O etkinliği iptal edilmiş olsa da, cihazın 22 Mayıs tarihinde piyasaya çıkacağı sızdırıldı. Almanya da Vodafone’un belgelerinde ortaya çıkan çıkış tarihi hayranları oldukça sevindirdi.
Google tarafından uygun fiyatlı olması nedeniyle ön plana çıkarılan Pixel a serisi, bu yıl da aynı hedefle kullanıcıları karşılayacak. 399 dolar gibi uygun bir fiyat etiketine sahip olacak cihaz teknik özellik bakımından da orta üst seviye akıllı telefonlar arasında yerini alacak gibi gözüküyor. 4G ve 5G olarak iki farklı modele sahip olacak cihaz, tek arka kamera ile karşımıza çıkacak. Daha önce Pixel 3 serisinde tek kamera ile yaptıkları çok övülen firmanın, Pixel 4a içinde aynı yolu izlemesi ve cihazına güvenmesi pek şaşırtıcı olmadı. Ülkemizde ne yazık ki satışı bulunmayan Pixel serisi yeni üyesi ile 22 Mart 2020‘de hayranlarını karşılayacak.
Akıllı Telefonlar
Black Shark 2, JoyUI 11 güncellemesini aldı!
Xiaomi, Android 10 tabanlı JoyUI 11 güncellemesini Black Shark 2 için yayınladı. Şirket, güncellemenin ilk dalgasını bugün kullanıcılara sunacak. Şimdilik yalnızca belli telefonlara gelecek olan güncelleme, eğer bir sorun çıkmazsa 6 Mayıs tarihinde çoğu telefon için aktif hale gelecek. Güncellemenin hala test aşamasında olduğunu ve hatalarla karşılaşılmazsa global hale geleceğini söyleyebiliriz.
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Black Shark 2 için gelecek olan JoyUI 11 güncellemesi neler içeriyor?
Güncelleme, yaklaşık olarak 1.9 GB’lık bir indirme gerektiriyor. İçeriğine geldiğimizde ise yeni güncelleme, yepyeni Black Shark temalarıyla yenilenmiş bir kullanıcı arayüzü barındırıyor. Artık menüler ve uygulamalarda daha sade ve daha anlaşılabilir bir arayüz teması bulunuyor. Güncelleme notları, yeni dosya yöneticisi ve gezinme hareketlerinin yanı sıra oyun merkezi için birçok ince ayarı da içeriyor. Şirket güncellemenin daha iyi anlaşılabilmesi için ve önemli noktalarını belirtebilmek için çeşitli grafikler ve afişler yayınladı.
Cihazlar, bu güncelleme ile aksesuarlarla daha kolay bağlantı kurabilir hale gelecek. Bir oyuncu telefonu olduğu için ses ve full ekran tarafında ise önemli iyileştirmeler JoyUI 11 ile gelmiş olacak. Bunların haricinde sistemin kararlılığının da artacağı paylaşılan notlar arasında bulunuyor.
Şirketin attığı resmi tweette, Black Shark 2 Pro kullanıcılarının 30 Nisan‘da bu güncelleştirmeyi alacağı söylendi. 6 Mayıs‘tan itibaren ise aynı şekilde sorun çıkmazsa güncelleme global çapta yayınlanacak.
Akıllı Telefonlar
LG Premiere Pro Plus hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı!
LG‘nin yeni akıllı telefon Premiere Pro Plus hakıında yeni bilgiler ortaya çıktı. Cihazın kullanım kılavuzu üzerinden bazı özelliklerine ulaşıldı.
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Premiere Pro Plus kullanım kılavuzu ortaya çıktı!
Akıllı telefon pazarında yerini korumak isteyen LG, piyasada alternatif oluşturmak için var gücüyle çalışıyor. Orta üst sınıf için geçtiğimiz günlerde Velvet serisini tanıtan firma, giriş seviye cihaz rekabeti içinde bir planı var. Daha önce Google Play Console üzerinden görüntülenen LG Premiere Pro Plus cihazının şimdide kullanım kılavuzu ortaya çıktı. Cihazın yetenekleri hakkında bilgiler veren kullanım kılavuzu bizlere de yeni detaylar sundu. Özellikle kamera kısmında kullanıcıların yapabilecekleri anlatılırken, LG‘nin daha önceki telefonlarında da gördüğümüz KnockOn özelliği bu cihazda da mevcut olduğu öğrenildi. Ayrıca Google Asistan için fiziksel bir tuş dikkat çekerken cihazın arka tarafınında ilk kez görüntülendi. Çift arka kameraya sahip olan cihaz arka panelde bir adet de parmak izi okuyucusuna yer veriyor. Tüm bunlarla birlikte cihazda bir adet 3.5 mm‘lik kulaklık girişi de bulunduğu ortaya çıktı.
Cihaz teknik özellik bakımından orta giriş seviye bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkmakta. Gücünü MediaTek Helio P22 işlemcisinden alan cihaz, 2 GB RAM seçeneği ile bizleri karşılıyor. Ekran boyutu belli olmayan cihazın HD+ bir panele sahip olacağı öğrenildi. Kamera özellikleri de belli olmayan cihazda toplamda üç adet kamera bulunmakta. Android 9 ile geleceği sızdırılan ancak Android 10 ile de çıkması beklenen cihazın çıkış tarihi hakkında kesin bir bilgi yer almamakta.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X2 Türkiye fiyatı belli oldu!
Bugün saat 13:30’da Türkiye lansmanı yapılacak olan Oppo’nun en yeni ve en güçlü telefonu Oppo Find X2, Türkiye’de satışa çıktı.
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Oppo Find X2 fiyatı
Oppo’nun geçtiğimiz haftalarda global lansmanını gerçekleştirdiği Find X2 ve Find X2 Pro yurt dışındaki incelemelerde fazlasıyla beğenilmişti. 120 Hz tazeleme hızı sunan 3K ekran ile gelen Find X2, Türkiye’de de 12 GB bellek ve UFS 3.0 destekli 256 GB depolama alanına sahip seramik versiyonu ile satışa çıktı.
Hepsiburada ve N11 gibi kanallarda 9.999 TL fiyatla satışa çıkan Oppo Find X2, Turkcell üzerinden ise 10.999 TL fiyatla satın alınabiliyor. Turkcell’de 3.599 TL’lik 3 ay faturaya ek taksitle de satın almak mümkün.
Find X2 özellikleri
- Ekran: 6,7 inç 1440 x 3168 piksel AMOLED
- Tazeleme Hızı: 120 Hz
- Boyut: 164,9 x 74,5 x 8 mm
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865
- Bellek: 12 GB
- Depolama: 256 GB UFS 3.0
- Arka Kamera: 48 MP (ana), 13 MP (telefoto), 12 MP (ultra geniş)
- Ön Kamera: 32 MP
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1
- Batarya: 4200 mAh (65 Watt hızlı şarj)
- Renk: Seramik siyah