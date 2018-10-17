Red Hydrogen One sızıntı ile ortaya çıktı

Red Hydrogen One sızıntı ile ortaya çıktı

17 Ekim, 2018 Akıllı Telefonlar 0 yorumlar

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Red Hydrogen One‘ın ön siparişleri henüz insanların ellerine ulaşmadığı bilinirken, cihaz hakkında bugün bir sızıntı paylaşıldı. Paylaşılan infografik, cihaz hakkında bizleri oldukça bilgilendiriyor.

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Red Hydrogen One titanyumdan üretiliyor!

Paylaşılan infografiğe göre, 5,7 inç 2D holografik özelliklerine sahip ekranda 2560 x 1440 çözünürlük sunuluyor. Cihazın üst kısmında SIM girişi ve 3.5 mm jack girişi bulunuyor. Aynı zamanda çift stereo hoparlöre sahip cihaz, ön yüzünde 8.3 MP’lik çift kamera bulunduruyor. Bu kameraları ön yüze yerleştirmek için çentik tasarımının kullanılmadığını da söyleyelim.

Red Hydrogen One

Güç düğmesi ve parmak izi okuyucu cihazın yan tarafına konumlandırılmış durumda. Ayrıca cihaz, arka panelinde holografik fotoğraf ve video çekebilen 12.3 MP’lik LED flaşa sahip çift kamera bulunduruyor.

Cihazın alt kısmında bulunan pogo girişi ile cihaza aksesuarlar eklenebiliyor. Ayrıca 4500 mAh bataryaya sahip cihaz 6GB Ram ve 128 GB depolama alanına sahip geliyor. Titanyum ve alüminyumdan üretilen cihaz gücünü Snapdragon 835’den alıyor. Red, henüz cihazın iki versiyonun ne zaman satışa çıkacağını duyurmadı.

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