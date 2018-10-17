General Mobile’ın en güçlü modeli olan GM 9 Pro için bir oyun performans testi hazırladık. Birçok takipçimizin merak ettiği ve bizlere yönelttiği sorunun cevabını bu videomuzda veriyoruz.

PUBG Mobile, Asphalt 9: Legends ve Modern Combat 5 oyunlarını sırasıyla 5’er dakika oynadığımız testimizde aynı zamanda telefonun ısınma durumuna da bakıyoruz.

Qualcomm Snapdragon 660 ve Adreno 512 grafik işlem birimine sahip olan General Mobile GM 9 Pro’nun oyun performansını bu videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…

General Mobile GM 9 Pro oyun performans testi (PUBG, Asphalt 9, Modern Combat 5)