Red Dead Redemption PC sürümünün çıkışıyla ilgili heyecan, Rockstar Launcher’ın en son güncellemesinde ortaya çıkan bazı kod dizileri nedeniyle yeniden gündeme geldi. Ancak, bu kod dizileri, planlanandan daha erken bir şekilde ortaya çıktığı için, oyunun PC platformunda piyasaya sürülmesi beklenenden daha uzun sürebilir.

İçindekiler Red Dead Redemption PC için daha çok bekleyeceğiz

Red Dead Redemption PC için daha çok bekleyeceğiz

Tez2 kullanıcı adıyla bilinen bir kişi, GTA Forumlarında yaptığı paylaşımda, Rockstar Launcher’a eklenen yeni kod dizilerinin, popüler açık dünya oyununun PC versiyonuna dair ipuçları taşıdığını belirtti. Bu kod dizileri, muhtemelen yanlışlıkla kamu şubesine itilen yeni bir şubenin parçası olarak erkenden eklenmiş. Bu durum, Red Dead Redemption PC sürümünün geliştirici yapılarında yer aldığını ve halka açık lansmana daha yakın bir yapının parçası olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla, oyunun PC’de piyasaya sürülmesi, ilk başta tahmin edilenden daha uzak bir tarihe ertelenebilir.

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Red Dead Redemption, ilk olarak 14 yıl önce piyasaya sürüldü ve o zamandan beri PC oyuncuları bu ikonik oyunu deneyimlemek için sabırsızlanıyor. Jon Marston’un macerasını henüz yaşamamış olan ya da geliştirilmiş görsellerle yeniden keşfetmek isteyen PC oyuncuları için bekleyiş bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz yıl Take-Two CEO’su Strauss Zelnick, oyunun bir PC bağlantı noktasının varlığını inkar etmemişti, bu da oyunun bir noktada PC platformuna geleceğine dair umutları canlı tutuyor.

Red Dead Redemption şu anda PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, PlayStation 3 ve Xbox 360 platformlarında mevcut. PC oyuncularının merakla beklediği sürüm hakkında kesin bir çıkış tarihi henüz verilmiş değil. Ancak, Rockstar ve Take-Two’nun sessizliği, oyunun PC platformunda piyasaya sürüleceği beklentisini artırıyor.

Red Dead Redemption’ın PC sürümü hakkında yeni bilgiler ortaya çıktıkça, bu konuda daha fazla detay sağlanacak. Rockstar ve Take-Two’nun bu konuda resmi bir açıklama yapmaması, oyuncular arasında spekülasyonlara yol açsa da, oyunun PC sürümünün bir noktada piyasaya sürüleceği yönündeki umutlar devam ediyor.