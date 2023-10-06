Red Dead Redemption 2, uzun bir süre önce piyasaya sürüldü, ancak doğru modlarla PC’de hala piyasaya sürülen en iyi görünümlü açık dünya oyunlarından biri olarak kabul ediliyor.

Digital Dreams tarafından hazırlanan yeni bir 8K çözünürlüklü video, Rockstar Games’in 100’den fazla modla çalışabilen, mükemmel bir grafik ve çevresel revizyon sunan ve ReShade ışın izleme ön ayarı gibi özellikleri içeren serinin ikinci girişini gösteriyor. Oyunun özellikle doğal manzaralarının nefes kesici olduğunu belirtmeye gerek yok.

Oyun, piyasadaki en yeni açık dünya oyunu olmasa da, mod geliştiricileri hala Red Dead Redemption 2’yi desteklemeye devam ediyor. Geçen hafta çevrimiçi olarak yayınlanan Visual Redemption Project adlı başka bir çarpıcı görsel mod, hava durumu sistemi, gölge mesafesi, su yansıma iyileştirmeleri ve daha fazlası gibi geliştirmeler getirdi.

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Red Dead Redemption 2’nin PC versiyonunun konsol versiyonları kadar çarpıcı olmaması hayal kırıklığı yaratabilir. Rockstar Games, oyunun güncel nesil versiyonunu saniyede en az 60 kare sunacak şekilde yayınlamayı düşünmüyor gibi görünüyor. Ancak serinin ilk oyununun yakın zamanda PlayStation 5’e 60 FPS oynanış seçeneği ile güncellenmesi, oyunun saniyede 30 karenin üzerinde çalışan ilk resmi versiyonu oldu.

Red Dead Redemption 2 sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri İşlemci: Intel Core i5 2500K veya AMD FX-6300

Intel Core i5 2500K veya AMD FX-6300 Ekran kartı: AMD Radeon R9 280 veya NVIDIA GeForce GTX 770

AMD Radeon R9 280 veya NVIDIA GeForce GTX 770 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 150 GB

150 GB İşletim sistemi: Windows 10 (64 Bit)

Önerilen sistem gereksinimleri İşlemci: Intel Core i7 4770K veya AMD Ryzen R5 1500X

Intel Core i7 4770K veya AMD Ryzen R5 1500X Ekran kartı: AMD Radeon RX 480 veya NVIDIA GeForce GTX 1060

AMD Radeon RX 480 veya NVIDIA GeForce GTX 1060 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 150 GB

150 GB İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64 bit)