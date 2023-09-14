Sony, bir süredir PlayStation 5 güncellemesini test ediyordu. Bugün Japon teknoloji devi güncellemeyi herkes için indirime sundu. VRR desteğinden sonraki bu zamana kadar en büyük güncelleme olan bu yeni güncelleme konsola yeni özellikler ekliyor. Bu özellikler oyun deneyiminizi etkilemese de kullanım konusunda büyük artı sunuyor diyebiliriz.

Daha Fazla Android Cihazda PS Uzaktan Oynatma

PS Remote Play, oyunları PS5 veya PS4 konsolunuzdan akıllı telefonlar, tabletler, PC’ler ve Mac’ler gibi diğer cihazlara aktarmanıza olanak tanır. Artık bu güncellemeyle favori oyunlarınızın keyfini her yerden çıkarabilirsiniz.

PS Remote Play uygulaması bugünden itibaren Android TV OS 12 işletim sistemine sahip cihazlarda kullanılabilir. Doğrulanan cihazlar arasında Google TV’li Chromecast (4K modeli) ve BRAVIA XR A95L modeli yer alır.

Yeni Sesli Komut Seçenekleri

Sesli Komut özelliği iyileştirildi. Artık sesinizi kullanarak yardım almak ve yardım sayfaları arasında geçiş yapmak için “Hey PlayStation, yardım” diyebilirsiniz. Ayrıca “Hey PlayStation, yenilikler neler?” diye de sorabilirsiniz. En yeni PS5 özelliklerini ve PlayStation Plus’taki aylık oyunları takip etmek için.

Yeni PS Uygulaması Geliştirmeleri

Sony, iOS ve Android’deki PS Uygulaması için yavaş yavaş yeni özellikler sunuyor. PS App’te bir partiye katılmadan önce mesajlara emojilerle tepki verebilecek ve birinin Paylaşım Ekranının önizlemesini görebileceksiniz.

PS5 Yeni Erişilebilirlik Özellikleri

1. Yardım için İkinci Bir Denetleyici Kullanın: İşbirliğine dayalı oyun oynamak veya başkalarına yardımcı olmak için bir hesaba ikinci bir denetleyici atayın. Ayarlamak için Ayarlar > Erişilebilirlik > Denetleyiciler’e gidin.

2. Sistem Kullanıcı Arayüzü Dokunsal Geri Bildirimi: PS5’inizde gezinirken dokunsal geri bildirim efektlerini açarak oyun deneyiminizi geliştirin. Bu özellik özellikle engelli oyuncular için kullanışlıdır. Ayarlar > Erişilebilirlik > Denetleyiciler bölümünden etkinleştirin.

Dolby Atmos özellikli Ses Cihazları Desteği

Soundbar’lar, TV’ler veya ev sinema sistemleri gibi Dolby Atmos özellikli HDMI cihazlarıyla 3D Sesin keyfini çıkarın. Bunu Ayarlar > Ses > Ses Çıkışı > Ses Formatı (Öncelik) bölümünde yapılandırın.

Sosyal Özellik Geliştirmeleri

1. Parti Arayüzü Güncellemesi: Otomatik olarak yeni gruplar oluşturmadan oyuncuları kapalı partilere davet edin. Gruplara açık veya kapalı parti davetiyeleri gönderin.

2. Ekranı Paylaş Önizlemesi: Bir gruba katılmadan önce birinin Paylaşım Ekranının önizlemesini görün.

3. Arkadaşlarınızın Oyun Oturumlarına Kolayca Katılın: Arkadaşlar sekmesi altında arkadaşlarınızın oyun oturumlarına kolayca katılın.

4. Game Hub Turnuvaları Kutucuğu: Turnuva geçmişinizi ve yaklaşan turnuvaları oyun merkezinde görüntüleyin.

5. Mesajlara Emojilerle Tepki Verme: Mesajlara tepki olarak emojiler ekleyin.

Kullanım Kolaylığı Özellikleri

1. Kitaplığınızdaki Oyunları Arayın: Kitaplığınızdaki oyunları arayın.

2. Oyun Yardımı İyileştirmeleri: Oyun Yardımı kartları artık devam eden, mevcut, önceden mevcut, yaklaşan ve tamamlanmış etkinlikleri gösteriyor. Daha kolay gezinme için kart ayrıntıları sağ tarafta görüntülenir.

3. Yeni Özellikleri Keşfedin: İpuçlarını Keşfet bölümünde faydalı ipuçları bulun ve yeni özellikler hakkında bilgi edinin.

4. PS5 Bip Sesini Kapatın: PS5’in bip sesini Ayarlar > Sistem > Bip Sesi bölümünde ayarlayın veya kapatın.

Daha Büyük Kapasiteli M.2 SSD’ler için Destek

PS5’inizin depolama alanını maksimum 8 TB kapasiteye sahip bir M.2 SSD ile genişletme seçeneğine sahipsiniz. Ancak satın alma işlemine devam etmeden önce seçtiğiniz SSD’nin gerekli özellikleri karşıladığından emin olmanız çok önemlidir.