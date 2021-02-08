Genel
realme’den yepyeni iki kampanya
realme’nin akıllı saati realme Watch için özel olarak gerçekleştirilen kampanya kapsamında realme Watch alan herkese realme Band hediye edecek. Bugün başlayan kampanyaya Amazon, Vatan Bilgisayar, Media Markt ve Teknosa kanallarından ulaşılabiliyor. Süper ikili için belirlenen fiyat 599 TL. Bir diğer fırsat da realme’nin en sevilen akıllı telefon modellerinden realme 6i için hazır. Kampanya ile telefon alan herkese realme Band hediye. Vatan Bilgisayar, Media Markt ve Teknosa kanallarından ulaşılabilen bu kampanyanın fiyatı da 2799 TL olacak.
İlginizi çekebilir: Gizemli bir Realme telefonu Geekbench’e uğradı!
realme, Amazon, Vatan Bilgisayar, Media Markt ve Teknosa ile birlikte yaptığı kampanya ile siyah renk seçeneği ile realme Watch alan herkese yeşil ve siyah seçenekleriyle realme Band hediye ediyor. Böylece stoklarla sınırlı kampanyadan yararlanmak isteyenler 599 TL’ye ürünlere sahip olabilir.
Ayrıca realme 6i için hazırlanan kampanya ile Teknosa, Vatan Bilgisayar ve Media Markt kanallarında beyaz renk seçeneğiyle akıllı telefon alanlara yeşil ve siyah renk seçenekleri ile realme Band hediye ediliyor. Stoklarla sınırlı bu kampanya için belirlenen fiyat da 2799 TL.
Hayatın her anında realme Watch
Çok yönlü tasarımı ve kusursuz detayları ile her ortamda kombinleri rahatlıkla tamamlayabilen realme Watch, yüksek performanslı ve şık görünümlü sağlık asistanı olarak kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Ayrıca “Gerçek Zamanlı Kalp Monitörü” ve “Kan Oksijen Doygunluk Düzeyi Monitörü” olarak da kullanılabilen realme Watch kesintisiz ölçümleme sistemiyle kullanıcıların uyarılar verebiliyor. Aynı zamanda 14 farklı spor moduna sahip saat; kan-oksijen seviyesi monitörü, aerobik yetenek testi, adım sayma algoritması, su içme hatırlatıcısı, uyku izleme ve meditasyon egzersizi özellikleriyle hayatın her anında kullanıcıların yaşamlarını iyileştirmeyi teşvik ediyor. Müzik çalmak veya fotoğraf çekmek için realme Link uygulaması ile akıllı telefona bağlanabilen realme Watch; çağrı, mesaj ve alarm hatırlatma, hava durumu tahmini gibi akıllı bildirim işlevlerini de görüyor.
Kişisel veriler güven altında
Pil ömrü ve kamera özellikleri ile rakiplerine açık ara fark atan realme 6i; UI kullanıcı arayüzü ile eğlenceli deneyim vaad ediyor. Kullanıcıların uygulama simgelerini diledikleri gibi ayarlama olanağı veren bu arayüz performans olarak da fark yaratıyor. Ayrıca kişisel hakların korunabilmesi adına realme; her modelinde olduğu gibi realme 6i modelinde de UI kullanıcı arayüzü sistemi ile kişisel verilerin korunmasını sağlarken herhangi bir uygulamada kısıtlama şartı aramıyor.
Genel
MEB, YKS’ye hazırlanan öğrenciler için dijital soru kampı başlatıyor
MEB, YouTube’da interaktif YKS soru çözüm kampı başlatacağını duyurdu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na hazırlanan öğrencilerin interaktif katılım sağlayabilecekleri dijital platform pazartesi günü hizmete girecek.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Hwp Ekibi Aşı olacak mı?| Sorun Söyleyelim #10
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilerin canlı yayında soru sorup yanıt alabilecekleri ‘YKS İnteraktif Soru Çözümleri Platformu’ oluşturdu. Platformu sosyal medya hesabından duyuran Bakan Ziya Selçuk; “Dijital platformda öğrenciler, sunulan canlı derslere interaktif olarak katılabilecekler” dedi.
Yapılan açıklamada; YKS İnteraktif Soru Çözümleri Platformu’nun pazartesi günü başlayacak. Ayrıca bu platform yayınları 11 Haziran’a kadar sürecek. Bunun yanı sıra dijital platformda canlı olarak çözülecek sorular, EBA Akademik Destek’ten ve TYT – AYT sınavlarında çıkmış sorulardan seçildi.
YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz, hepinizi canlı yayında "interaktif" soru çözümlerimize bekliyoruz.
Öğretmenlerimiz, 👉https://t.co/P2BBH8JuQW kanalında sınav gününe kadar sizlerle olacak. Yarın saat 15.00'te başlıyoruz.
Ayrıntılar https://t.co/QfjxJQ6PYk pic.twitter.com/UPzYTAovp4
— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 7, 2021
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencileri soru çözümlerine davet etti
Dijital platform; Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün YouTube kanalı üzerinden canlı olacak. Ayrıca platform, YKS’ye hazırlanan tüm öğrencilere ve sınav maratonundaki tüm adaylara açık olacak. Öğrencilerin interaktif katılım sağlayabilmeleri için, canlı yayında link paylaşılacak. Aynı zamanda öğrenciler bu link üzerinden cevaplarını gönderebilecek. Ayrıca soruların çözümleriyle ilgili merak ettikleri ayrıntıları yorumlar sekmesinden sorabilecekler. Platform öğretmenleri ise, o sorulara gerektiğinde anlık olarak, gerektiğinde ders sonrasında düzenli periyotlarda cevap verecek.
Son olarak salgın döneminde öğrencilere destek olmak amacıyla sürekli yeni kaynakların ve projelerin oluşturulduğuna dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; ” YKS’ye hazırlanan öğrencilerimize yönelik yeni dijital platformda öğrenciler, sunulan canlı derslere interaktif olarak katılabilecekler. Ayrıca uygulamanın öğrencilerimiz ve sınava hazırlık sürecindeki tüm adaylarımız için motivasyonlarını artıracak. Uygulamanın karşılıklı etkileşimle rahat bir çalışma modeli sunacak faydalı bir kaynak olmasını diliyorum” dedi.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Genel
Google, Play Müzik verilerinizi bu ay tamamen silecek!
22 Ekim 2020’den itibaren kademeli olarak kapatılmaya başlanan Google Play Müzik, bu ayın sonunda son darbeyi yiyecek. 24 Şubat’ta Google, Play Müzik’in fişini resmen çekecek; ayrıca bu tarihte, kullanıcı verilerinin platformdan tamamıyla silineceğini de belirtelim.
İlgili haber: reeder, KVK ile iş birliği yaptı
Google, Play Müzik servisini 22 Ekim 2020’den itibaren tüm dünyada kademeli olarak kapatmaya başlamıştı. Google tarafından da sık sık hatırlatılan kapatılma süreci, bu tarihte resmi olarak hayata geçmişti. Bu tarihten itibaren Play Müzik, uygulamadan veya music.google.com web sitesinden kullanılamıyor. Kullanıcılar, servisi açmaya çalıştıklarında Google Play Müzik’in artık kullanılamadığına dair küçük bir hatayla karşılaşıyorlar.
Bu fiyata mutlaka kaçırmamanız gereken oyuncu laptoplarını satın almak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz
Kullanıcılara son bir hatırlatma yaparak tüm verilerini YouTube Müzik’e aktarmaları gerektiğini söyleyen Google, şubat ayının sonlarında artık bu imkânı da elimizden alacak. 24 Şubat 2021’de Google, Play Müzik’teki tüm kullanıcı verilerini silecek. Yani, bu tarihten itibaren Play Müzik verilerimizi YouTube Müzik’e aktaramayacağız.
Google Play Müzik artık kullanılamıyor!
Dolayısıyla bu haberi 24 Şubat’tan önce okuyorsanız, Play Müzik verilerinizi aktarmak için zamanınız gittikçe daralıyor. 24 Şubat’a kadar verilerinizi YouTube Müzik’e aktarmamanız halinde, şu verileriniz kalıcı olarak silinecek:
- Müzik kitaplığınız
- Öneri geçmişiniz
- İndirdiğiniz müzikler
- Çalma listeleriniz
Play Müzik Android uygulaması, kullanıcılara artık uygulamanın kullanılmadığını belirtmekle beraber aynı zamanda verilerini de YouTube Müzik’e aktarmalarını istiyor. Aynı şekilde Play Müzik’in web sitesinden de içeriklerinize erişmeye çalıştığınızda, hizmetin artık aktif olmadığını ve verilerinizi de YouTube Müzik’e sınırlı bir süre için aktarma şansınızın olduğunu hatırlatan bir bildirimle karşılaşıyorsunuz.
Yalnız Google’ın bu noktada ülkelere göre Play Müzik servisini hala kullanıma sunmaya devam ettiğini de hatırlatmak gerekiyor. Örneğin Android Authority ekibinin aktardığına göre, Güney Afrika, İngiltere ve Hindistan’daki bazı kullanıcılar hala Play Müzik’in uygulamasına ve web sitesine erişebilmeye devam ediyorlar. Türkiye’de ise denediğimde bende de kapatıldığını fark ettim.
Akıllı Telefonlar
reeder, KVK ile iş birliği yaptı
Teknoloji markası reeder, kullanıcılarına satış sonrası hizmetler konusunda daha iyi bir destek sunmak için KVK ile iş birliğine gitti. Söz konusu anlaşma cep telefonları için geçerli olacak.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Xiaomi Mi 11 modelinin global lansman tarihi belli oldu
Samsun’daki fabrikasında ürettiği yerli teknolojilerle dünyaya açılan reeder, yaptığı yatırımlar ve iş birlikleriyle ilerleyişine devam ediyor. Şirket son olarak; mobil iletişim ürünleri satış ve satış sonrası hizmet sektöründe faaliyet gösteren KVK ile hizmet anlaşması yaptı.
Anlaşma kapsamında kullanıcılar, kendilerine en yakın KVK Teknik Servis noktalarına giderek reeder telefonlarını tamir ya da değişim kapsamına aldırabilecekler.
Şirket tarafında yapılan açıklamaya göre tüm telefon serisini kapsayan bu anlaşma; aksesuar ve yazılımsal sorunlar 30 dakika içinde ücretsiz tamir olacak. Bununla birlikte; ekran kırılması, sıvı teması gibi kullanıcı kaynaklı sorun için ise ufak ücretler karşılığında sıfır ürün ile değişim yapılacak.
Bu iş birliği Türkiye genelinde tüm KVK teknik servis noktalarında geçerli olacak. Bu anlaşma sayesinde reeder, müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarmayı planlıyor.
Son olarak reeder kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Sungur Saral; “Biz, teknolojiyi herkes için ulaşılabilir kılmak için çalışıyor ve üretiyoruz. Samsun’daki fabrikamızda ürettiğimiz akıllı telefonlardan tabletlere kadar birçok teknoloji ürünü geliştiriyoruz. Ayrıca şirket olarak temel misyonumuz; üretimden dağıtıma, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar her aşamada kalite standartlarımızı ve müşteri memnuniyetimizi korumak. Bu doğrultuda kendi içimizde standartlarımızı korumak adına çok titiz çalışıyoruz. Ayrıca iş ortaklarımızı da aynı hassasiyetle belirliyoruz. Bu kapsamda reeder kullanıcılarımıza KVK teknik servis noktalarından 30 dakikada hızlı hizmet sunmaktan mutluluk duyuyoruz. ” dedi.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Forumdan Son Mesajlar
-
Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: Ju1iet, 2 saat önce
-
Pi Network mobil uygulaması nedir ve nasıl kripto para kazanılır?
Yazan: singleman75, 4 saat önce
-
Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: Ersin Akman, 4 saat önce
-
Huawei P40 Lite vs Samsung Galaxy M31
Yazan: Kojiro H., 11 saat önce
-
Yazan: Kojiro H., 11 saat önce
iQOO Neo5 modelinin görüntüsü ve temel özellikleri sızdı
Apple, yetişkin içerik filtresi açıkken “Asian” kelimesini içeren siteleri engelliyor
Samsung Galaxy S21 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Samet Kuzucuoğlu)
Samsung Galaxy A52 5G özellikleri FCC sertifikasyonunda ortaya çıktı
realme’den yepyeni iki kampanya
Samsung Galaxy S21 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Samet Kuzucuoğlu)
Dilşah’a hesap sordum! | Poco X3 NFC alınır mı?
Xiaomi Mi 11 kaç dakikada şarj oluyor? | 55W GaN şarj testi
Hwp Ekibi Aşı olacak mı?| Sorun Söyleyelim #10
Cuma Raporu #140: Twitter kısıtlamaları, Xiaomi fabrikası ve dahası!
Samsung Galaxy S21 Ultra Kullanıcı Deneyimi (Samet Kuzucuoğlu)
Dilşah’a hesap sordum! | Poco X3 NFC alınır mı?
Xiaomi Mi 11 kaç dakikada şarj oluyor? | 55W GaN şarj testi
Hwp Ekibi Aşı olacak mı?| Sorun Söyleyelim #10
Cuma Raporu #140: Twitter kısıtlamaları, Xiaomi fabrikası ve dahası!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.