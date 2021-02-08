realme’den yepyeni iki kampanya

realme’nin akıllı saati realme Watch için özel olarak gerçekleştirilen kampanya kapsamında realme Watch alan herkese realme Band hediye edecek. Bugün başlayan kampanyaya Amazon, Vatan Bilgisayar, Media Markt ve Teknosa kanallarından ulaşılabiliyor. Süper ikili için belirlenen fiyat 599 TL. Bir diğer fırsat da realme’nin en sevilen akıllı telefon modellerinden realme 6i için hazır. Kampanya ile telefon alan herkese realme Band hediye. Vatan Bilgisayar, Media Markt ve Teknosa kanallarından ulaşılabilen bu kampanyanın fiyatı da 2799 TL olacak.

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realme, Amazon, Vatan Bilgisayar, Media Markt ve Teknosa ile birlikte yaptığı kampanya ile siyah renk seçeneği ile realme Watch alan herkese yeşil ve siyah seçenekleriyle realme Band hediye ediyor. Böylece stoklarla sınırlı kampanyadan yararlanmak isteyenler 599 TL’ye ürünlere sahip olabilir.

Ayrıca realme 6i için hazırlanan kampanya ile Teknosa, Vatan Bilgisayar ve Media Markt kanallarında beyaz renk seçeneğiyle akıllı telefon alanlara yeşil ve siyah renk seçenekleri ile realme Band hediye ediliyor. Stoklarla sınırlı bu kampanya için belirlenen fiyat da 2799 TL.

Hayatın her anında realme Watch

Çok yönlü tasarımı ve kusursuz detayları ile her ortamda kombinleri rahatlıkla tamamlayabilen realme Watch, yüksek performanslı ve şık görünümlü sağlık asistanı olarak kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Ayrıca “Gerçek Zamanlı Kalp Monitörü” ve “Kan Oksijen Doygunluk Düzeyi Monitörü” olarak da kullanılabilen realme Watch kesintisiz ölçümleme sistemiyle kullanıcıların uyarılar verebiliyor. Aynı zamanda 14 farklı spor moduna sahip saat; kan-oksijen seviyesi monitörü, aerobik yetenek testi, adım sayma algoritması, su içme hatırlatıcısı, uyku izleme ve meditasyon egzersizi özellikleriyle hayatın her anında kullanıcıların yaşamlarını iyileştirmeyi teşvik ediyor. Müzik çalmak veya fotoğraf çekmek için realme Link uygulaması ile akıllı telefona bağlanabilen realme Watch; çağrı, mesaj ve alarm hatırlatma, hava durumu tahmini gibi akıllı bildirim işlevlerini de görüyor.

Kişisel veriler güven altında

Pil ömrü ve kamera özellikleri ile rakiplerine açık ara fark atan realme 6i; UI kullanıcı arayüzü ile eğlenceli deneyim vaad ediyor. Kullanıcıların uygulama simgelerini diledikleri gibi ayarlama olanağı veren bu arayüz performans olarak da fark yaratıyor. Ayrıca kişisel hakların korunabilmesi adına realme; her modelinde olduğu gibi realme 6i modelinde de UI kullanıcı arayüzü sistemi ile kişisel verilerin korunmasını sağlarken herhangi bir uygulamada kısıtlama şartı aramıyor.