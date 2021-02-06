Akıllı Telefonlar
Gizemli bir Realme telefonu Geekbench’e uğradı!
Realme yeni bir akıllı telefon modeli daha geliştiriyor. Henüz adı bilinmeyen cihaz Helio G95 işlemcisi ile Geekbench‘e uğradı.
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Helio G95 işlemcili yeni bir Realme cihazı yolda!
Realme 2021 yılını en iyi şekilde tamamlamayı umuyor. Çıkardığı fiyat performans ürünü akıllı telefonlarla beğenileri toplayan firma, gizemli bir model için kolları sıvadı. Adı sanı henüz bilinmeyen RMX3085 kod adlı akıllı telefon, Geekbench platformunda ortaya çıktı. Bazı teknik özellikleri de belli olan akıllı telefonun test sonuçları belli oldu. Buna göre akıllı telefon tekli çekirdek performansında 536 puan almayı başardı. Öte yandan çoklu çekirdek performansında ise akıllı telefon 1702 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
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Test sonuçlarına göre ortalama puanlar alan akıllı telefon orta sınıf rekabetine dahil olacak. Ayrıca Helio G95 işlemcisinin varlığı da bunu kanıtlar nitelikte. Akıllı telefon 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak. Tüm bunların yanı sıra akıllı telefon Android 11 ile piyasaya çıkacak. Ne yazık ki detaylı teknik özellikleri belli olmayan cihaz ile alakalı detaylı bilgi sunmak şu an için pek mümkün gözükmüyor. Yakın dönemde V11 modelini kullanıcılarıyla buluşturan firma, böylelikle 2021 için iddialı firma olma hedefi açısından ilk adımlarını da attı. Bakalım ilerleyen günlerde Realme, akıllı telefon dünyasına ne gibi yenilikler getirecek bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Oppo, bu ay ColorOS 11 güncellemesi alacak cihazları paylaştı!
Geçtiğimiz ay olduğu gibi Oppo kanadı, güncelleme takvimiyle alakalı detayları paylaşmaya devam ediyor. Şubat ayı içerisinde ColorOS 11 alması planlanan modelleri paylaşan şirket, kullanıcılarını bilgilendirme konusunda bir adım önde görünüyor.
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Eylül ayından bu yana ColorOS 11 için güncelleme programını paylaşan Oppo, 2021’de de geleneğini sürdürüyor. Ocak ayındaki programını tamamlayan şirket, Şubat ayı için de güncelleme takvimini paylaştı. GizmoChina’ya göre şirket, Beta ve Kararlı sürüm olmak üzere iki çatıda topladığı cihazlara ilgili günlerde güncelleme vermeye başlayacak. Cihazlar ve dağıtımlarıyla alakalı daha detaylı bilgi için aşağıda yer alan listeyi inceleyebilirsiniz:
ColorOS 11 Beta
Dağıtımı devam edenler
- Reno 2F (Hindistan)
- Reno 10x Zoom (Hindistan)
- F15 (Hindistan)
27 Şubat’tan itibaren alacaklar
- A91 (Endonezya)
ColorOS 11 Karalı
Dağıtımı devam edenler (EU, EEA*)
- Find X2 (İspanya, İsviçre, Türkiye, Ukrayna, Romanya)
- Find X2 Pro (İsviçre, Belçika, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda)
- Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition
- Reno4 (Polonya)
- Reno4 5G (Fransa, İsviçre, İtalya)
- Reno4 Pro 5G (Fransa, İsviçre)
- Reno4 Z 5G (Fransa)
- Reno4 Lite (Türkiye, Ukrayna, Polonya, Romanya, Moldova)
- Reno3 (Türkiye, Polonya, Ukrayna)
- A72 (Hollanda)
- A52 (İtalya, İspanya)
Şubat ayı içerisinde alacaklar (EU, EEA)
- Reno4 5G (Portekiz, İtalya)
- Find X2 Neo (Haollanda, Fransa, İspanya)
- Reno3 Pro (Ukrayna)
- Reno4 Pro (Ukrayna)
*EU– Avrupa Birliği, EEA- Avrupa Ekonomik Alanı
Diğer Bölgeler için
- Find X2
- Find X2 Pro
- Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition
- Find X2 Neo
- Find X2 Lite
- Reno4 5G
- Reno4 Pro 5G
- Reno4 Z 5G
- A93
- F17 Pro
- Reno4 F
- Reno4 Pro 4G
- Reno4 4G
- Reno4 Lite
- Reno3 Pro 4G
- Reno3 4G
- A72
- A92
- A52
- F11
- F11 Pro
- F11 Marvels Avengers Limited Edition
- A9
27 Şubat itibariyle alacak olanlar
- OPPO Reno3 Pro 5G (Rusya, Kazakistan)
Bu modellerin operatör özel modellerini kapsamadığını, onların bu program haricinde bir güncelleme takvimi olduğunu da belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Vivo V2055A, Google Play Console’da görüntülendi!
Geçtiğimiz gün TENAA’da Vivo V2068A model numaralı akıllı telefonun bazı teknik özellikleri ve görselleri ortaya çıkmıştı. Bugün ise başka bir Vivo cihaz, Google Play Console‘da temel özellikleriyle görüntülendi. Söylentilere göre bu cihaz, iQOO Neo 5 adlandırmasına sahip olacak. Google Play Console tarafından yayınlanan listede cihazın ekran özelliklerine ve kullandığı yonga setine yer veriliyor.
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Vivo V2055A hakkında neler ortaya çıktı?
Google Play Console listesinde görüntülenen Vivo V2055A, orta-üst segment özelliklere sahip olacak. Cihazın bazı görüntüleri de listede mevcut. Fakat telefonun son halinin bu olup olmayacağı henüz kesin değil. Cihaz ile ilgili özelliklere baktığımızda, ekran ve yonga setiyle ilgili önemli detayların paylaşıldığını görüyoruz. V2055A, 2400×1080 piksel çözünürlüklü yanlardan hafif kavisli bir ekran ile gelecek. Listede yer alan Qualcomm SM-8250-AC, Snapdragon 870’in model numarasına denk geliyor. Bu nedenle cihaz, Snapdragon 870 5G yonga setinden gücünü alacak.
Listeye göre Vivo‘nun yeni akıllı telefonu, Adreno 650 GPU‘su ile gelecek. Bununla birlikte, Google Play Console‘da görüntülenen bir başka detay ise cihazın 12 GB RAM ile gelecek olan bir modelinin bulunması. Büyük ihtimalle 8 GB ve 12 GB RAM bulunduran iki farklı model karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz günlerde Weibo‘da ortaya çıkan bir sızıntı ise bu cihazda 120 Hz ekran tazeleme hızı bulunacağını söylüyor. Aynı zamanda panel türünün ise önceki modelde bulunan LCD yerine AMOLED olması muhtemel gözüküyor. Sonuç olarak her iki sızıntı birbiriyle eşleşiyor. Ayrıca cihazın Google Play Console‘da görüntülenmesi, yakın zaman içinde daha fazla şey görebileceğimizi gösteriyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy F62 modelinin arka tasarımı, gün yüzüne çıktı!
Birkaç gün önce Galaxy F62 modeliyle alakalı birçok bilgi internete sızmıştı. Samsung kanadından gelen cihazlarda alışık olduğumuz gibi yeni modellerle alakalı farklı sızıntılar gelemeye devam ediyor. Son sızıntı ise Flipkart’ta ortaya çıktı. Görsel, yakında raflarda yer alacak olan F62 modelinin arka tasarımı hakkında bazı ipuçlarına da sahip.
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Flipkart uygulamasına girildiğinde kullanıcıları karşılayan ‘Flipkart Unique’ sekmesi, son sızıntıların ortaya çıktığı yer oldu. Unique sekmesi altında #FullOnSpeedy hashtag’i ile paylaşılan görsel, aynı zamanda 8 Şubat tarihini işaret ediyor. YouTube’da F62 ile alakalı sızıntı bilgileri paylaşan Technical Guruji kanalı da #FullOnSpeedy hashtag’ini kullanmıştı. Bu bağlamda diğer sızıntılarla da örtüşen görsellerle birlikte cihazın F62 modeli olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Kare kompartıman, dört farklı sensör
Sızıntı görsele geri dönecek olursak cihazın arka tarafı hakkında bazı ipuçları yer alıyor. Kare kamera kompartımanı, yuvarlak hatları ve içerisindeki dört sensörüyle göze çarpıyor. Bu bağlamda daha önce öne sürülen yuvarlatılmış hat iddiaları doğrulanmış oluyor. GizmoChina’da yer alan habere göre cihazın güç tuşuna entegre parmak izi sensörü de görsellerde yer alıyor. Bununla birlikte F62, M51 ile benzer özellikleri paylaşan ancak daha uygun fiyatlı olan bir model olarak piyasada yer alacak.
Galaxy F62, 7000 mAh batarya ile geliyor
M51 ile benzer özelliklere sahip F62 modeli, 7000 mAh gücündeki batarya ile kutudan çıkacak. 6,7″ büyüklüğündeki AMOLED ekrana ev sahipliği yapacak model, Exynos 9825 yongasından güç alıyor. Biri 64MP olmak üzere dörtlü arka kamera seti ve 32MP değerindeki ön kamera ile gelecek F62, Android 11 tabanlı OneUI 3.1 üzerinde çalışacak. Aynı zamanda depolama tarafında 128GB alan sunan cihaz, 8GB RAM ile rekabetçi bir konumda yer alacak.
Sızıntılarıyla bilinen Mukul Sharma’nın paylaştığı bir diğer iddia, cihazın Hindistan’da 25.000 Rupi’den satışa çıkacağı yönünde. Yaklaşık 345$ tekabül eden fiyat etiketiyle birlikte cihaz, pek yakında diğer pazarlarda da yer alacak.
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