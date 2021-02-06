Gizemli bir Realme telefonu Geekbench’e uğradı!

Geçtiğimiz gün TENAA’da Vivo V2068A model numaralı akıllı telefonun bazı teknik özellikleri ve görselleri ortaya çıkmıştı. Bugün ise başka bir Vivo cihaz, Google Play Console‘da temel özellikleriyle görüntülendi. Söylentilere göre bu cihaz, iQOO Neo 5 adlandırmasına sahip olacak. Google Play Console tarafından yayınlanan listede cihazın ekran özelliklerine ve kullandığı yonga setine yer veriliyor.

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Vivo V2055A hakkında neler ortaya çıktı?

Google Play Console listesinde görüntülenen Vivo V2055A, orta-üst segment özelliklere sahip olacak. Cihazın bazı görüntüleri de listede mevcut. Fakat telefonun son halinin bu olup olmayacağı henüz kesin değil. Cihaz ile ilgili özelliklere baktığımızda, ekran ve yonga setiyle ilgili önemli detayların paylaşıldığını görüyoruz. V2055A, 2400×1080 piksel çözünürlüklü yanlardan hafif kavisli bir ekran ile gelecek. Listede yer alan Qualcomm SM-8250-AC, Snapdragon 870’in model numarasına denk geliyor. Bu nedenle cihaz, Snapdragon 870 5G yonga setinden gücünü alacak.

Listeye göre Vivo‘nun yeni akıllı telefonu, Adreno 650 GPU‘su ile gelecek. Bununla birlikte, Google Play Console‘da görüntülenen bir başka detay ise cihazın 12 GB RAM ile gelecek olan bir modelinin bulunması. Büyük ihtimalle 8 GB ve 12 GB RAM bulunduran iki farklı model karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz günlerde Weibo‘da ortaya çıkan bir sızıntı ise bu cihazda 120 Hz ekran tazeleme hızı bulunacağını söylüyor. Aynı zamanda panel türünün ise önceki modelde bulunan LCD yerine AMOLED olması muhtemel gözüküyor. Sonuç olarak her iki sızıntı birbiriyle eşleşiyor. Ayrıca cihazın Google Play Console‘da görüntülenmesi, yakın zaman içinde daha fazla şey görebileceğimizi gösteriyor.