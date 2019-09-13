Realme XT resmen tanıtıldı!

Realme XT modeli resmen tanıtıldı. Telefonda Samsung‘un geçtiğimiz haftalarda tanıttığı 64 MP kamera sensörü kullanılıyor.

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Realme XT özellikleri

Çinli Realme markasının orta seviyeye konumlanan yeni akıllı telefonu, 6.4 inç boyutunda Full HD+ (2340 x 1080 piksel) çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekranla geliyor. Ekran altından parmak izi okuma teknolojisine de sahip. Telefon gücünü Qualcomm‘un yeni nesil orta seviye işlemcilerinden Snapdragon 712‘den alıyor. Sekiz çekirdekli işlemci, 10 nanometre teknolojisiyle üretilmiş. Telefon 4/6/8 GB RAM ve 64/128 GB dahili hafıza seçenekleriyle piyasaya sürülüyor.

Ön kamerası 16 MP (f/2.0) çözünürlüğünde olan akıllı telefonun arkasında ise dörtlü kamera kurulumuna yer (64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera) verilmiş. Cihazın 4,000 mAh büyüklüğündeki bataryası ise 20W VOOC hızlı şarj sayesinde 80 dakika içinde dolabiliyor.

ColorOS 6 arayüzü ve Android 9 Pie işletim sistemiyle kutusundan çıkan telefonun fiyatı ise donanımına göre €200 ila €240 arasında değişiyor.