Realme XT kutusundan çıkıyor!

Karnaval Radyo stüdyolarında Barış Selimoğlu (DJ Barthez) ile hafta içi her gün 18:00-20:00 arasında yayın yaptığı radyo stüdyosunda bu sefer de en iyi ses testinin yeni versiyonu için toplandık.

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Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Mi 9T, Meizu 16th, Huawei Nova 5T ve Realme 5 Pro cihazları arasında Barış’ın belirlediği The Manhattan Transfer – The Offbeat of Avenues parçasını Dj Barthez sırayla dinleyerek en iyiden kötüye doğru cihazların ses performansını belirleyecek.

Referans kulaklık olarak Philips PH805’i kullandığımız ve tüm cihazlara kablolu olarak bağlantı sağladığımızı da belirtmiş olalım. Aktif gürültü engelleme, Hi-Res Audio gibi özellikleri bulunan kulaklık testimiz için en ideal kulaklıklardan biri idi.

Bu en iyi ses testinde tüm cihazlarda dinleme işlemi Google Müzik uygulaması ile hiçbir özel yapılmadan gerçekleşti.