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Realme XT kutusundan çıkıyor!
Realme XT kutu açılışı ile karşınızdayız. Realme’nin Türkiye piyasasındaki en güçlü ve en donanımlı telefonu olan XT modeli ofise ulaştı. Biz de bu videoda cihazın kutu içeriğine ve ilk fotoğraf performansına göz atıyoruz.
İyi seyirler…
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5000 – 7000 TL arası en iyi telefonlar 2020
5000 – 7000 TL arası en iyi telefonlar 2020 listemizde, bu fiyat aralığında önerdiğimi modelleri sıraladık. Bakalım listemizde hangi akıllı telefonlar var ve öne çıkan özellikleri neler?
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Listeyle ilgili bilmeniz gerekenler
İlk videomuzda da belirttiğimiz gibi bu liste subjektif bir liste. Yani bizim kendi bilgi ve tecrübemize göre hazırladığımız, fiyat performans odağını gözeterek seçtiğimiz akıllı telefonlardan oluşuyor. Ayrıca listede sadece Türkiye garantili cihazların olduğunu unutmayın. Bununla birlikte 5000 – 7000 TL arası en iyi telefonlar listemizde yer alan telefonların fiyatları, baktığınız yere göre değişiklik gösterebilir.
5000 – 7000 TL arası en iyi telefonlar 2020 – Hangi telefonlar var?
Samsung Galaxy S10 (5.299 TL)
- S10+’tan ekran boyutu, tek ön kamera ve batarya kapasitesi ile ayrılıyor
- 6.1 inç Dinamik AMOLED ekran, delik çentik tasarımı
- Exynos 9820 işlemci
- 8 GB RAM + 128 GB depolama
- 12 MP + 12 MP telephoto + 16 MP ultra geniş açı
- 10 MP ön kamera
- 3400 mAh pil + 15W hızlı şarj
iPhone XR (5800 TL)
- Siyah, kırmızı, sarı, beyaz ve mavi gibi farklı renk seçenekleri
- Geleneksel çentik tasarımlı
- 6.1 inç Liquid Retina IPS LCD ekran True-ton, wide color gamut ve 120 Hz dokunma hassasiyet
- Apple A12 Bionic
- 3 GB RAM + 64 GB depolama
- 12 MP tek arka kamera
- 7 MP ön kamera
- 2942 mAh batarya + 15W şarj
Huawei P30 Pro (6.399 TL)
- 6.47 inç OLED ekran
- HDR10 – DCI-P3 desteğiyle geliyor
- Kirin 980
- 6 GB RAM + 128 GB depolama
- 40 MP ana kamera, 20 MP ultra geniş açı, 8 MP periskop, 3D TOF sensör
- 32 MP ön kamera
- 4200 mAh batarya + 40W hızlı şarj
Test
EN İYİ SES HANGİ TELEFONDA? #2 (Note 8 Pro, Mi 9T, Meizu 16th, Nova 5T, Realme 5 Pro)
Karnaval Radyo stüdyolarında Barış Selimoğlu (DJ Barthez) ile hafta içi her gün 18:00-20:00 arasında yayın yaptığı radyo stüdyosunda bu sefer de en iyi ses testinin yeni versiyonu için toplandık.
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Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Mi 9T, Meizu 16th, Huawei Nova 5T ve Realme 5 Pro cihazları arasında Barış’ın belirlediği The Manhattan Transfer – The Offbeat of Avenues parçasını Dj Barthez sırayla dinleyerek en iyiden kötüye doğru cihazların ses performansını belirleyecek.
Referans kulaklık olarak Philips PH805’i kullandığımız ve tüm cihazlara kablolu olarak bağlantı sağladığımızı da belirtmiş olalım. Aktif gürültü engelleme, Hi-Res Audio gibi özellikleri bulunan kulaklık testimiz için en ideal kulaklıklardan biri idi.
Bu en iyi ses testinde tüm cihazlarda dinleme işlemi Google Müzik uygulaması ile hiçbir özel yapılmadan gerçekleşti.
Oyun
HWP ekibinden dizi, film, belgesel ve oyun önerileri #EvdeKalTürkiye
HWP ekibi olarak şu sıkıntılı koronavirüs nedeniyle evde kalmamız gereken dönemler için dizi, film, belgesel ve oyun önerileri sunduk.
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Toplamda 9 dizi, 3 belgesel, 7 film serisi, 3 PC ve 3 mobil oyun önerdiğimiz listemize gelin beraber göz atalım. Bu süreçte zorunda olmadıkça lütfen evden çıkmayın. Ayrıca sizler de kendi önerilerinizi yorumlar bölümünden aktarmayı unutmayın.
İyi seyirler….