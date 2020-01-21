İnceleme
Realme 5 Pro inceleme – Yeni F/P şampiyonu mu?
Realme 5 Pro inceleme videomuzda, hem cihazın kutu içeriğini hem de tüm detaylarıyla telefonuın özelliklerine yakından bakıyoruz. Bakalım Türkiye’ye yeni giriş yapan Realme’nin 5 Pro modeli bizlere neler sunuyor?
Realme 5 Pro inceleme – Tasarım özellikleri
Cihazın kristal mavisi ve kristal beyazı olmak üzere iki farklı renk seçeneği var. Telefonun tasarımıyla ilgili en dikkat çekici nokta cihazın arka yüzeyi. Zira hem farklı renk geçişlerinin olması hem de geometrik şekillerin yer alması telefonu bir hayli güzel göstermiş. Malzeme olarak yekpare polikarbon kasa ile gelen Realme 5 Pro modelinde parmak izi sensörü arka tarafta yer alıyor. Bu sensör, hız ve kararlılık olarak gayet iyi çalışmasına karşın, biraz yukarıda kalıyor ve erişmesi pek kolay değil. Neyse ki telefonda yüz tanıma teknolojisi de bulunuyor.
Ortalama akıllı telefonlara göre 8.9 mm kalınlığı ve 189 gram ağırlığı ile modelin birazcık kalın ve ağır olduğunu söyleyebiliriz. Alt tarafta 3.5 mm’lik kulaklık girişi, USB Type-C yuvası ve hoparlör ızgarasını görüyoruz. Hoparlör tabii ki uygun fiyatlı bir ürün olduğu için stereo değil, mono. Ancak performansını oldukça beğendiğimizi söyleyebiliriz. Telefonun tasarımsal açıdan belki de en önemli eksiği bildirim LED ışığının olmayışı.
6.3 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel kullanan ve Full HD+ çözünürlük sunan Realme 5 Pro modelinde maksimum 500 nit parlaklık seviyesine ulaşılabiliyor. Ayarlar menüsünden ekranın renk sıcaklığını ayarlayabiliyor ve “gece kalkanı” adıyla yer alan mavi ışık filtresini kullanabiliyoruz.
Performans ve kamera özellikleri nasıl?
Gücünü Snapdragon 712 modelinden alan telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. Bu işlemci, Snapdragon 710 modelinin pek çok noktada birebir aynısı. Sadece performans çekirdeklerinde daha yüksek bir frekans hızının kullanıldığını görüyoruz. Telefonda performans noktasında UFS 2.1 kullanılmış olması oldukça başarılı. Bununla beraber ısı için bakır folyo ile grafit ve alüminyum tabakaya yer verilmiş. Bu da uygun fiyatlı bir akıllı telefon için oldukça iyi.
Kameraya geldiğimizde Realme’nin 4 arka kameralı ilk akıllı telefonu olan Realme 5 Pro modelinde 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere arka kameralar dağılımı bulunuyor. Ana kamera Sony IMX586 sensörünü kullanırken, 8 MP’lik kamera 119 derece geniş açı sunuyor. 2 MP’lik kameralar ise makro ve derinlik algılayıcısı olarak çalışıyor. Ön tarafta ise 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.
Son olarak 4035 mAh batarya kapasitesi sunan telefonda, VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisi destekleniyor. Bu sayede 30 dakikada %50 oranında telefonu şarj edebiliyoruz.
Akıllı Telefon
Huawei Nova 5T incelemesi | Honor 20?!
Huawei Nova 5T incelemesi ile karşınızdayız. Honor 20’nin birebir aynı özelliklere sahip ancak daha şık versiyonu olan 5T detayları videomuzda.
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Huawei Nova 5T, ülkemize Honor 20’nin ardından aynı özellikler ile giriş yaptı. Boyutundan ağğırlığına, işlemcisinden tasarımına kadar tıpa tıp aynı olan Nova 5T’nin sadece arka kapak tasarımıyla fark yarattığını söylemek mümkün.
Kirin 980’den gücünü alan Nova 5T, 48 MP ana kamerasının yanı sıra 16 MP, 2 MP ve 2 MP yardımcı lensler ve önde de 32 MP değerinde bir kameraya sahip.
4.499 TL fiyatla alıcılarını bekleyen Nova 5T’nin rakibi Honor 20 ise 3.799 TL fiyatla satışa devam ediyor.
Dizüstü Bilgisayar
Yeni Ryzen işlemcili, LED’li bilgisayar: ROG Zephyrus G14
ROG Zephyrus G14, Asus’un ilk 14 inç boyutunda ve sade tasarımıyla dikkat çeken en yeni dizüstü oyuncu bilgisayarlarından biri olarak dikkat çekiyor.
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ROG Zephyrus G14
Dünyanın en güçlü 14 inç dizüstü bilgisayarı konumunda olan Zephyrus G14, AMD’nin en yeni Ryzen 7 4800HS işlemcisi, GeForce RTX 2060 ve GTX 1660 Tİ ekran kartı ile geliyor.
32 GB’a kadar 3200 MHz bellek, 1 TB’a kadar NVMe SSD seçenekleri sunan ROG Zephyrus G14, FHD ve WQHD Pantone onaylı 120 Hz’e kadar panel seçenekleri de sunacak.
Bu cihazı en farklı kılan özelliğe gelecek olursak AniMe Matrix adını alan özel ekranı. Cihazın ekranının arkasının yarısını kaplayan özel LED’lere sahip olan cihaz, Asus’un odak noktası olan özelleştirme ve kişisel bilgisayar hissini verebiliyor.
Bu LED’ler’i dilediğiniz gibi özelleştirebilir, sabit bir görsel ya da GIF şeklinde hareketli olarak da kullanabilirsiniz.
Yeni nesil Ryzen işlemcili TUF Gamnig ailesi
TUF Gaming FA506/706 model adlarına sahip olan yeni aile gücünü tıpkı Zephyrus G14 gibi 4. nesil Ryzen mobil işlemcilerinden alıyor. Intel versiyonu ilerleyen dönemlerde çıkacak olan yeni dizüstü bilgisayarlar özellikle metal kasa seçeneğiyle dikkat çekecek.
Piyasada TUF Gaming A15 ve TUF Gaming A17 adını alacak olan yeni seri AMD Ryzen 4000 Serisi CPU seçeneklerine ek olarak Nvidia GeForce GTX 1660 Ti ekran kartını kullanacak.
Çok daha iyi soğutma sistemiyle gelen cihazlarda ön plana çıkan özellik ise pil ömrü. Dileyen kullanıcılara 90 Wh gibi çok ciddi değerde bir batarya sunabilen Asus, 11,6 saat video izleme gibi ciddi bir pil ömrü sunacak.
TUF ailesinin en önemli yanlarından olan sağlamlık konusunda da iddialı bir model olan cihazlar MIL-STD-810H askeri standartlarına göre çok dayanıklı bir yapıda olacak.
Donanım
Akıllı kalem ve akıllı defter inceledik! (Neo Smartpen M1)
Neo Smartpen M1 akıllı kalem ve onunla uyumlu Ringtones N1 akıllı defter modelini inceledik. Bakalım bu iki ilginç ürün bizlere neler sağlıyor?
Akıllı kalem Neo Smartpen M1 ne yapıyor?
Akıllı kalemin çalışma mantığı, yazdığınız yazıları veya çizimleri anında ve zahmetsiz bir biçimde dijital ortama aktarabiliyor olması. Kalemin üzerinde bir Bluetooth bağlantısı var ve bu sayede akıllı telefon, tablet veya bilgisayara bağlanabiliyor. Kalemin üzerindeki kamera sensörü sayesinde, yazdığınız yazılar veya çizimler tanımlanabiliyor. Ayrıca farklı platformlarda NeoNotes ve PaperTubes uygulamalarıyla ek özelliklere de kavuşabiliyorsunuz.
Uygulama desteği sayesinde yazılarını hem Google Drive veya Evernote gibi bulut tabanlı servislere aktarabiliyor hem de isterseniz PDF veya Word gibi formatlarda kaydedebiliyorsunuz. Ayrıca yine uygulama üstünde notlarınıza sesli notlar eklemek gibi ek özellikler de bulunuyor.