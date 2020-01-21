Realme 5 Pro inceleme – Yeni F/P şampiyonu mu?

Realme 5 Pro inceleme videomuzda, hem cihazın kutu içeriğini hem de tüm detaylarıyla telefonuın özelliklerine yakından bakıyoruz. Bakalım Türkiye’ye yeni giriş yapan Realme’nin 5 Pro modeli bizlere neler sunuyor?

Realme 5 Pro inceleme – Tasarım özellikleri

Cihazın kristal mavisi ve kristal beyazı olmak üzere iki farklı renk seçeneği var. Telefonun tasarımıyla ilgili en dikkat çekici nokta cihazın arka yüzeyi. Zira hem farklı renk geçişlerinin olması hem de geometrik şekillerin yer alması telefonu bir hayli güzel göstermiş. Malzeme olarak yekpare polikarbon kasa ile gelen Realme 5 Pro modelinde parmak izi sensörü arka tarafta yer alıyor. Bu sensör, hız ve kararlılık olarak gayet iyi çalışmasına karşın, biraz yukarıda kalıyor ve erişmesi pek kolay değil. Neyse ki telefonda yüz tanıma teknolojisi de bulunuyor.

Ortalama akıllı telefonlara göre 8.9 mm kalınlığı ve 189 gram ağırlığı ile modelin birazcık kalın ve ağır olduğunu söyleyebiliriz. Alt tarafta 3.5 mm’lik kulaklık girişi, USB Type-C yuvası ve hoparlör ızgarasını görüyoruz. Hoparlör tabii ki uygun fiyatlı bir ürün olduğu için stereo değil, mono. Ancak performansını oldukça beğendiğimizi söyleyebiliriz. Telefonun tasarımsal açıdan belki de en önemli eksiği bildirim LED ışığının olmayışı.

6.3 inç boyutlu ekranda IPS LCD panel kullanan ve Full HD+ çözünürlük sunan Realme 5 Pro modelinde maksimum 500 nit parlaklık seviyesine ulaşılabiliyor. Ayarlar menüsünden ekranın renk sıcaklığını ayarlayabiliyor ve “gece kalkanı” adıyla yer alan mavi ışık filtresini kullanabiliyoruz.

Performans ve kamera özellikleri nasıl?

Gücünü Snapdragon 712 modelinden alan telefonda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunuluyor. Bu işlemci, Snapdragon 710 modelinin pek çok noktada birebir aynısı. Sadece performans çekirdeklerinde daha yüksek bir frekans hızının kullanıldığını görüyoruz. Telefonda performans noktasında UFS 2.1 kullanılmış olması oldukça başarılı. Bununla beraber ısı için bakır folyo ile grafit ve alüminyum tabakaya yer verilmiş. Bu da uygun fiyatlı bir akıllı telefon için oldukça iyi.

Kameraya geldiğimizde Realme’nin 4 arka kameralı ilk akıllı telefonu olan Realme 5 Pro modelinde 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP olmak üzere arka kameralar dağılımı bulunuyor. Ana kamera Sony IMX586 sensörünü kullanırken, 8 MP’lik kamera 119 derece geniş açı sunuyor. 2 MP’lik kameralar ise makro ve derinlik algılayıcısı olarak çalışıyor. Ön tarafta ise 16 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

Son olarak 4035 mAh batarya kapasitesi sunan telefonda, VOOC 3.0 hızlı şarj teknolojisi destekleniyor. Bu sayede 30 dakikada %50 oranında telefonu şarj edebiliyoruz.