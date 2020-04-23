Akıllı Telefonlar
Realme X50m 5G resmi olarak tanıtıldı!
Realme‘nin 5G telefon serisine bugün üçüncü bir telefon daha katılıyor. Realme X50m, X50 serisinin uygun bütçeli telefonu olarak duyuruldu. Realme X50m, vanilla X50 ile aynı olan Snapdragon 765G yonga setine sahip olacak.
İlginizi çekebilir: Realme X3, TENAA’da görüntülenmiş olabilir!
Realme X50m 5G hangi teknik özelliklere sahip?
Realme X50m 5G, Snapdragon 765G yonga setine sahip 5G destekli bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın 6/128 GB ve 8/128 GB olmak üzere iki farklı RAM/depolama alanı seçeneği bulunuyor. Telefon yazılım tarafında Android 10 tabanlı RealmeUI ile kutudan çıkacak. Telefonun ekranına baktığımızda, 6.57 inçlik 20:9 ekran en/boy oranına sahip FullHD+ çözünürlüklü LCD bir ekranı bulunuyor. Ayrıca bu ekranın ekran tazeleme hızı 120 Hz olarak belirlenmiş. Realme X50m, 16 MP geniş açılı selfie kamera ve 2 MP derinlik sensörü ile birlikte çift ön kamera dizilimi ile geliyor.
Realme X50m 5G arka tarafta, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera(119 derecelik), 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü olmak üzere dörtlü bir kamera kurulumuna sahip. Cihaz, Realme 6 Pro ile gelen UIS video çekim özelliği ile birlikte geliyor. Ayrıca ön kamerası ile 120 fps yavaş çekim videolar kaydetmekte mümkün olacak. Telefonun diğer teknik özelliklerine baktığımızda çift mod destekli 5G, Bluetooth 5.0 ve NFC desteği bulunduğunu görüyoruz. Donanımsal olarak ise Liquid Copper Tube Cooling 3.0 soğutma sistemi ve Dolby Atmos ses desteğinin bulunduğunu söyleyebiliriz.
Realme X50m, 3.5 mm jak girişine sahip değil, bu yüzden Type-C veya Bluetooth bir kulaklık kullanmanız gerekmekte. Cihazın 4.200 mAh değerinde bir bataryası bulunuyor. Bu bataryayı 30 dakika içinde %70 seviyesine getirebilen 30W değerinde bir hızlı şarj desteği cihazda mevcut. Telefonun Yıldızlı Mavi ve Galaksi Beyazı olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Cihaz, fiyatlandırma olarak ise 1.999 CNY(280$)‘dan başlayacak.
Akıllı Telefonlar
Ucuza 5G deneyimi: Huawei Nova 7 serisi tanıtıldı!
Uzun süredir sızıntılarıyla gündeme gelen Huawei Nova 7 serisi, bugün yapılan online lansman ile resmi olarak tanıtıldı. Amiral gemisi sınıfında uygun bir fiyat etiketi sunan Nova 7 serisi, 5G desteğiyle dikkat çekiyor!
İlginizi çekebilir: Uygun fiyatlı Xiaomi Mi Band 4C geliyor!
Huawei Nova 7 serisi, uygun fiyatıyla resmi olarak duyuruldu!
Huawei’nin fiyat/performansa odaklı akıllı telefon serisi Nova, yeni modelleriyle kullanıcıların karşısına çıktı. Nova 7 SE, 7 ve 7 Pro olarak 3 versiyonu bulunan seri, daha çok orta-üst ve amiral gemisi sınıfına konumlandırılıyor. Ancak fiyat/performans odaklı olması sayesinde markanın popüler P40 ve Mate 30 serilerinden bir adım öne geçmeyi başarıyor.
Nova 7 Pro özellikleri
Serinin tepe modeli Huawei Nova 7 Pro, genel tasarımıyla markanın diğer bir cihazı olan P40 Pro’ya büyük ölçüde benziyor. Telefonun 6.57 inç boyutunda ve Full HD+ çözünürlüğündeki OLED ekranı, aynı zamanda ekran içi parmak izi okuyucu özelliği de taşıyor. 5G destekli Kirin 985 işlemciden güç alan Nova 7 Pro’da 8 GB RAM ve 128/256 GB UFS 3.0 depolama seçenekleri bulunuyor.
Kamera tarafında gelişmiş bir fotoğrafçılık deneyimi vadeden Nova 7 Pro, arka yüzünde 64+8+8+2 megapiksellik dörtlü bir kurulum barındırıyor. Ultra geniş açı, 5x optik zoom, 50x hibrit zoom ve makro çekim gibi yetenekler sunan kamerada OIS desteği dikkat çekiyor. Huawei’nin belirttiğine göre, cihazın arka kamera yeteneği üst seviye rakiplerine kıyasla daha başarılı görünüyor. Bununla beraber ekran deliğinde ise 32+8 megapiksel çözünürlüklü çift kamera da cihazı farklılaştıran bir diğer unsur oluyor.
4.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan Huawei Nova 7 Pro, 40W Huawei SuperCharge desteği sayesinde hızlı şekilde şarj oluyor. Bunun yanı sıra cihazda 5W gücünde ters şarj özelliğine de yer veriliyor. İddialı özellikleriyle dikkat çeken telefonun 128 GB versiyonunun fiyatı 522 dolar olarak belirlenirken, 256 GB seçeneği ise 580 dolardan satışa sunulacak.
Nova 7 özellikleri
Serinin ikinci modeli niteliğindeki Huawei Nova 7 ise ufak farklılıklar dışında 7 Pro ile benzer özellikler taşıyor. Şelale ekran konseptine sahip olmayan cihaz, bu nedenle 6.53 inç boyutunda bir Full HD+ OLED ekran barındırıyor. 5G destekli cihazın işlemci, RAM ve depolama tarafları Nova 7 Pro ile aynıyken, kamerada ise çok ufak bir farklılık bulunuyor. Dörtlü kamera paketinde periskop özelliği bulunmazken, bundan dolayı telefoto sensörü 3x optik ve 5x hibrit yakınlaştırmaya indirgenmiş. Ayrıca arka kamerada OIS desteği de yer almıyor. Ön kısımdaki tek kamera ise 32 megapiksel çözünürlük sunuyor.
Huawei Nova 7’nin 128 GB depolama kapasiteli versiyonu 425 dolar fiyat etiketi ile raflarda olacak. Cihazın 256 GB’lık versiyonu ise 480 dolarlık fiyatıyla satın alınabilecek.
Nova 7 SE özellikleri
Üçüncü ve son model olan Huawei Nova 7 SE ise serinin orta-üst seviye özelliklere sahip cihazı oluyor. 6.5 inçlik Full HD+ IPS ekrana sahip olan Nova 7 SE, fiziksel parmak izi okuyucusunu güç tuşunda taşıyor. Gücünü Kirin 820 5G işlemciden alan telefonun 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama kapasitesi olarak iki farklı versiyonu bulunuyor.
Arka kamera tarafında 64+8+2+2 megapiksellik dörtlü pakete sahip olan Nova 7 SE; ana kameraya yardımcı olarak ultra geniş açı, makro ve derinlik sensörü sunuyor. Ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlüğüne indirilmiş. 4.000 mAh kapasiteli bataryanın yanı sıra 40W hızlı şarj ve 5W ters şarj özellikleri de bu cihazda aynen korunuyor.
Serinin en ucuz telefonu niteliğindeki Huawei Nova 7 SE, depolama kapasitesine bağlı olarak 340 ve 395 dolarlık fiyatlarla satışa sunulacak. Son olarak Huawei Mobil Servisleri’ne sahip olan serinin 28 Nisan’dan itibaren ilk etapta Çin pazarına giriş yapacağını belirtelim.
Akıllı Telefonlar
iQOO Neo3 5G, resmi olarak duyuruldu!
Geçtiğimiz ay, Vivo‘nun iQOO alt markasıyla piyasadaki en uygun fiyatlı Snapdragon 865 işlemcili telefon olan iQOO 3 5G piyasaya sürülmüştü. Şirket şimdi ise iQOO Neo3 5G‘yi duyurarak daha uygun fiyatlı bir modeli piyasaya sürdü.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy S20 Ultra, DxOMark testinde görüntülendi!
iQOO Neo3 5G hangi teknik özelliklere sahip?
iQOO Neo3 5G, 6.57 inçlik FullHD+ LCD bir ekrana sahip. Ayrıca cihazda 144 Hz ekran tazeleme hızı bulunuyor. Bu da oyunlarda ve akıcılık konusunda bu telefonu öne çıkaran en önemli özelliklerden biri. Cihazın ekranı HDR10 destekli ve 20:9 en boy oranına sahip olacak. Ekranın sağ üst tarafında nokta delik tasarımlı 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor. Arka tarafa geldiğimizde, 48 MP değerinde ana kamera, 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde makro kamera mevcut. Üçlü kamera sistemine kamera diziliminin üstünde bulunan LED flaş eşlik ediyor.
iQOO Neo3 5G, Snapdragon 865 işlemcisi ile gelecek. Cihazın 6/8/12 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği bulunuyor. Depolama alanı tarafında ise 128/256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği yer alıyor. Amiral gemilerinin vazgeçilmezi olan UFS 3.1 depolama birimi de bu cihazda bulunuyor. Cihazın 4.500 mAh pili ve bu pili destekleyen 44W hızlı şarj desteği de mevcut. Yazılım tarafında iQOO Neo3, Android 10 tabanlı iQOO UI ile geliyor. Cihazın çift stereo hoparlörü, 3.5 mm kulaklık girişi ve yan tarafa monte edilmiş olan parmak izi okuyucusu bulunuyor.
iQOO Neo3, mavi ve siyah olarak iki farklı renk seçeneği ile gelecek. Her iki tasarımda da mavi renk kırılmaları bulunacak. Cihazın fiyatlandırmasına geldiğimizde 6/128 GB‘lık versiyon 2.698 CNY(380$), 8/128 GB‘lık versiyon 2.998 CNY($423), 12/128 GB‘lık versiyonu 3.298 CNY(466$) ve son olarak 8/256 GB‘lık versiyonu ise 3.398 CNY($480) fiyatı ile satışa çıkacak.
Akıllı Telefonlar
iPhone SE 2020, AnTuTu puanı ortaya çıktı!
Apple‘ın yeni cihazı iPhone SE 2020 oldukça hareketli günler yaşatmıştı akıllı telefon piyasasına. Cihazın ayrıca AnTuTu test sonuçları da ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir; Apple, iPhone SE Plus modeli üzerinde çalışıyor olabilir!
iPhone SE 2020’den iddialı sonuçlar!
iPhone SE 2020, bir çok açıdan Apple hayranları için sevilen bir telefon olacakmış gibi gözüküyor. Eski tarz tasarım anlayışının geri dönmesi ve boyut olarak da küçük olması sebebiyle çok övülen cihaz bizlere yeni detaylar vermeye devam ediyor. AnTuTu platformunda teste sokulan yeni iPhone, aldığı puan ile ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. 492 bin puan alan cihaz, iPhone XS Max modelini geride bıraktı. A13 Bionic işlemcisinin yer aldığı cihazın bu sonuçlara ulaşması tabi ki anormal değil. Ancak Apple‘ın bir nevi fiyat performans cihazını bu kadar güçlü yapması da dikkatlerden kaçmadı. 3 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğine sahip olan cihazın teste tabi tutulduğu afişte de görüldü.
iPhone 11 ailesine oldukça yakın puanlar alan cihaz, kendinden konuşturmaya devam edecek gibi gözüküyor. Ülkemizde de satışı bulunan cihazın 64 GB depolama seçenekli hali 5299 TL‘lik bir fiyat etiketine sahip. Hali hazırda yeni gelen bilgilere göre Plus modelinin de beklendiği serinin 2020 bu yıl akıllı telefon rekabetinde çok etkili olacağa benziyor. Bakalım cihaz dünyada olduğu gibi ülkemizde de sevilen bir cihaz haline gelecek mi, bekleyip göreceğiz.