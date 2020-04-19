Realme X3, TENAA’da görüntülenmiş olabilir!

Geçtiğimiz günlerde model kodu RMX2142 olan ve Realme X3 olduğu düşünülen cihaz 3C testinden geçmişti. Bugün ise aynı cihaz TENAA‘da görüntülendi. Cihazın 3C sertifikası ile 30W hızlı şarja ve 5G desteğine sahip olduğunu öğrenmiştik. Şimdi ise TENAA‘da ortaya çıkan bilgiler ile cihazın teknik özelliklerinin çoğunu öğrenmiş olduk.

İlginizi çekebilir: Realme X50 Youth, 3C testinde görüldü!

Realme X3 olduğu tahmin edilen telefonun teknik özellikleri neler?

TENAA‘ya göre RMX2142, 8,99 mm kalınlığında olacak ve 6.57 inçlik bir ekran ile gelecek. Cihazın ekran çözünürlüğünden bahsedilmiyor fakat 1080p olması muhtemel gözüküyor. Listeye göre RMX2142, 4.100 mAh değerinde bir pil içeriyor. Ayrıca bu pilin şarj bağlantı noktasının da USB-C olduğu aynı şekilde listede belirtiliyor. TENAA, şu anlık bu telefon hakkında daha geniş bir bilgi vermiyor. Bu nedenle listenin tam olarak doldurulmasını ve görsellerinin de paylaşılmasını bekleyeceğiz.

Realme, X3‘e ek olarak X3 Superzoom‘u da tanıtmaya hazırlanıyor. Realme X3 Superzoom, NBTC, EEC ve BIS‘den sertifikalar almıştı. Bu cihazın ise model numarası RMX2086 olarak gözüküyor. Özelliklerine baktığımızda ise Snapdragon 855+ SoC yonga seti kullanacak olan cihazın 12 GB RAM ile geleceği biliniyor. Ayrıca Android 10 ve Realme arayüzü ile kutudan çıkması bekleniyor.

Realme‘den bu akıllı telefonlar hakkında henüz tam bir bilgi gelmedi. Ancak önümüzdeki haftalarda bu telefonlarla ilgili daha çok şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.