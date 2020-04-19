Akıllı Telefonlar
Realme X3, TENAA’da görüntülenmiş olabilir!
Geçtiğimiz günlerde model kodu RMX2142 olan ve Realme X3 olduğu düşünülen cihaz 3C testinden geçmişti. Bugün ise aynı cihaz TENAA‘da görüntülendi. Cihazın 3C sertifikası ile 30W hızlı şarja ve 5G desteğine sahip olduğunu öğrenmiştik. Şimdi ise TENAA‘da ortaya çıkan bilgiler ile cihazın teknik özelliklerinin çoğunu öğrenmiş olduk.
İlginizi çekebilir: Realme X50 Youth, 3C testinde görüldü!
Realme X3 olduğu tahmin edilen telefonun teknik özellikleri neler?
TENAA‘ya göre RMX2142, 8,99 mm kalınlığında olacak ve 6.57 inçlik bir ekran ile gelecek. Cihazın ekran çözünürlüğünden bahsedilmiyor fakat 1080p olması muhtemel gözüküyor. Listeye göre RMX2142, 4.100 mAh değerinde bir pil içeriyor. Ayrıca bu pilin şarj bağlantı noktasının da USB-C olduğu aynı şekilde listede belirtiliyor. TENAA, şu anlık bu telefon hakkında daha geniş bir bilgi vermiyor. Bu nedenle listenin tam olarak doldurulmasını ve görsellerinin de paylaşılmasını bekleyeceğiz.
Realme, X3‘e ek olarak X3 Superzoom‘u da tanıtmaya hazırlanıyor. Realme X3 Superzoom, NBTC, EEC ve BIS‘den sertifikalar almıştı. Bu cihazın ise model numarası RMX2086 olarak gözüküyor. Özelliklerine baktığımızda ise Snapdragon 855+ SoC yonga seti kullanacak olan cihazın 12 GB RAM ile geleceği biliniyor. Ayrıca Android 10 ve Realme arayüzü ile kutudan çıkması bekleniyor.
Realme‘den bu akıllı telefonlar hakkında henüz tam bir bilgi gelmedi. Ancak önümüzdeki haftalarda bu telefonlarla ilgili daha çok şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
iQOO Neo3 5G, çift stereo hoparlör ile gelecek!
Vivo‘nun alt markası olan iQOO, 23 Nisan‘da iQOO Neo3 5G modelini tanıtacak. Bugün ise tanıtılacak olan yeni telefonla ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde iQOO marka yöneticisi, iQOO Neo3 5G‘nin Snapdragon 865 yonga seti kullanacağını açıklamıştı. Ayrıca bu cihazın Snapdragon 865 kullanan en ucuz telefon olacağını belirtmişti.
İlginizi çekebilir: iQOO Neo3, resmi olarak görüntülendi!
iQOO Neo3 5G hakkında başka neler öğrendik?
Bugün iQOO tarafından yapılan açıklamaya göre iQOO Neo3 5G, gelişmiş bir ses deneyimi sağlamak için çift stereo hoparlöre sahip olacak. Bazı amiral gemisi telefonlarda bulunmayan bu özelliği bulundurması cihaz açısında oldukça büyük önem taşıyor. Telefon, buna ek olarak 125 dB’lik sinyal/gürültü oranına sahip Hi-Fi bir çip ile gelecek. 23 Nisan‘daki tanıtımda bununla ilgili daha fazla bilgi edinmeyi bekliyoruz.
Henüz iQOO Neo3 5G‘nin tüm özelliklerini bilmiyoruz. Fakat önceki sızıntılardan ve resmi fragmanlardan, bu telefonun ekranının sağ üst köşesinde bir nokta delik tasarımlı selfie kamera bulunduğunu görmüştük. Henüz bu kameranın kaç MP olduğunu veya diyafram aralığını bilmiyoruz. Ekranla ilgili bildiğimiz bir başka nokta ise 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip olması. Arka tarafta ise artık görmeye alıştığımız sol üst tarafta dikdörtgen şeklinde olan kamera dizilimi bu telefonda da mevcut. Ayrıca iQOO Neo3‘te üçlü bir kamera sistemi bulunuyor olacak.
Cihaz hakkında bildiğimiz diğer özellikler ise 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ile gelecek olması. Ayrıca UFS 3.1 depolama birimi ve 44W hızlı şarj özelliği de iQOO Neo3 5G‘de bulunacak.
Akıllı Telefonlar
Apple, iPhone SE Plus modeli üzerinde çalışıyor olabilir
Apple geçtiğimiz hafta iPhone SE (2020) modelini satışa sunmuştu. Öncesinde yayılan sızıntılar sayesinde şaşırtıcı bir etki bırakmayan cihaz, 399$’lık yurtdışı fiyatının da ortaya çıkmasıyla birlikte hem Android hem Apple kullanıcıları arasında merak uyandırmıştı. Ülkemizde 64 GB versiyonu için 5.299,00 TL talep edilen cihaz, sosyal medyada da fiyatıyla gündem olmuştu.
İlginizi çekebilir: Netflix, 10 adet özgün belgeselini ücretsiz olarak yayınladı!
Son ortaya çıkan raporlar, Apple’ın ürün yelpazesini genişletmek adına yeni modeller duyuracağını ortaya koyuyor. Ünlü teknoloji analisti Jon Prosser’ın Twitter hesabı üzerinde paylaştığı yazıya göre, yakın zamanda iPhone SE serisi için bir Plus modelinin duyurulabileceği iddia ediliyor. Geçmişte sık sık Apple konusunda, tutarlı ve doğru sızıntılar paylaşan Jon, muhtemelen bu gönderisiyle birlikte yeni bir sızıntıda bulunuyor.
Should have some iPhone SE Plus news for you soon. 👀
— Jon Prosser (@jon_prosser) April 18, 2020
“Yakında sizler için, bazı iPhone SE Plus haberleri olabilir”
Yeni iPhone SE modeli, Apple logosunun daha merkezi bir konuma getirilmesi dışında iPhone 8 modeli ile neredeyse aynı görünüyor. Apple’ın geçen hafta yapılan lansmandan sonra iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerinin satışını durdurduğunu düşünürsek, iPhone 8 Plus’ın yerini doldurmak adına yeni bir modelin gelmesi olası.
Şirket iPhone SE Plus modelini piyasaya sürmeye karar verirse, normal modele kıyasla, Plus modelinde çift kamera ve 5.5 inç’e yakın bir ekran görmek mümkün olabilir. Modellerin en büyük benzerliği ise muhtemelen, iPhone 11 Pro Max’te de kullanılan A13 Bionic çipseti olacak.
iPhone SE (2020) Türkiye fiyatları;
64GB hafızalı iPhone SE: 5299TL
128GB hafızalı iPhone SE: 5749TL
256GB hafızalı iPhone SE: 6599TL
Akıllı Telefonlar
Apple, telefonlarındaki bütün kablo girişlerini kaldırmayı planlıyor
Geçtiğimiz günlerde iPhone SE modelini çıkartarak dikkatleri üzerine çeken Apple ile ilgili yeni sızıntılara ve dedikodulara göre, yeni nesil iPhone’lar kablo girişlerine sahip olmayabilir. Apple, USB Type-C’ye adapte olmak yerine, sadece kablosuz şarj teknolojilerine yönelmenin daha mantıklı olacağını düşünüyor. Hatırlarsanız Apple, geçtiğimiz yıllarda 3.5 mm kulaklık girişlerini de kaldırmıştı. Yani Apple, kablo teknolojisini yavaş yavaş hayatımızdan çıkarıyor diyebiliriz.
İlginizi çekebilir: iPhone 12 Pro Max render görüntüsü sızdırıldı!
Apple, kabloları hayatımızdan çıkarıyor mu?
Teknoloji analisti Jon Prosser’a göre, Apple önümüzdeki yıllarda USB Type-C girişine sahip modeller tanıtmayacak. Hatta Apple bunun yerine, akıllı telefonlarında tamamıyla kablosuz bir sürece geçilmesi gerektiğini düşünüyor. Hatta geçtiğimiz yıllarda da hiçbir girişe sahip olmayan bir iPhone ile ilgili dedikodular ve sızıntılar da ortaya çıkmıştı. Bu cihaz iPhone 12 miydi değil miydi bilmiyoruz fakat bize kalırsa hiçbir girişe sahip olmayacak olan bu cihazı 2021’de göreceğiz diyebiliriz.
Hatırlarsanız bu yıl Avrupa Parlamentosu, yeni çıkacak olan telefonlarda ortak bir şarj aleti kullanılması konusunda oy birliğiyle hemfikir olmuştu. Buna rağmen hala Lightning girişinde direnen Apple, bakalım şarj konusunda yeni regülasyonlar devreye girerse ne tür aksiyonlar alacak. Hatta Apple’ın 2012’de çıkardığı Lightning teknolojisinin sonuna geliyor olabiliriz.
Siz, kabloların tamamen hayatımızdan çıkmasını ister miydiniz? Bu durum çeşitli sıkıntılara sebep olur mu? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!