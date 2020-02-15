Realme X50 Pro, 90 Hz SuperAMOLED ekran ile geliyor!

Realme‘nin 10 gün içinde tanıtılması beklenen 5G destekli amiral gemisi Realme X50 Pro hakkındaki bir iddia daha doğrulandı. 2020 Mobil Dünya Kongresi‘nin iptal edilmesi üzerine, cihaz tanıtımının internet üzerinden canlı yayın şeklinde yapılacağı duyurulmuştu.

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Mobil Dünya Kongresi‘ndeki tanıtım iptal edilince, canlı yayındaki tanıtım için bazı basın mensuplarına gönderilen bilgilendirme kağıtlarının arasında, cihaza ait teknik verilerin bulunduğu bir kağıt da bulunuyormuş. Realme Avrupa tarafından doğrulandığı üzere Realme X50 Pro için 90 Hz yenileme hızına sahip SuperAMOLED bir ekran kullanılacak. Bu da daha akıcı, daha yumuşak geçişler sunan ekran deneyimi demek oluyor.

Realme X50 Pro hakkında bilinenleri hatırlayacak olursak

Realme’nin yeni amiral gemisine Snapdragon 865 işlemcisi güç verecek. X50 Pro, şirketin global pazarda satılan 5G destekli ilk telefonu olma özelliğini taşıyor. Realme X50 modelinin izini takip ederek, ön tarafta “punch-hole” diye tabir edilen delikli ekrana gömülü ikili kamera kurulumuna, arka tarafta ise dörtlü kamera kurulumuna yer verilmesi bekleniyor. Ayrıca X50 Pro’nun kutusunda 65 W SuperDart Charge teknolojisini destekleyen adaptörün de bulunacağı söyleniyor. RMX2071 kod adıyla AnTuTu‘da aldığı 574 bin 985 puan ile dikkatleri çeken X50 Pro’nun, markanın yeni arayüzü Realme UI ile kutudan çıkması bekleniyor.