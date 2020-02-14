Facebook yeni uygulaması Hobbi’yi sessizce yayınladı. Uygulamanın Pinterest ile benzerliği dikkat çekti.

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Facebook’un yeni uygulaması Hobbi bizlere neler sunuyor?

Facebook geçtiğimiz yaz şirketin ana markaları dışında deneysel uygulamalar geliştirmek için oluşturduğu yeni ürün deneme ekibini tanıtmıştı. Ekibin şimdiye kadar hayata geçirdiği ürünleri sosyal ağ uygulaması Bump, müzik uygulaması Aux ve mizah paylaşım uygulaması Whale oldu. Bu uygulamaların hiçbiri önemli bir başarı elde edemedi. Facebook ekibi girişimlerine Hobbi uygulaması ile bir yenisini eklemiş oldu. Hobbi App Store’daki sayfasına göre yemek pişirme, sanat, zanaat, spor ve ev dekorasyonu gibi yaratıcı süreçlerinizi paylaşabileceğiniz bir fotoğraf paylaşım uygulaması.

Uygulama bazı kullanıcılar tarafından Pinterest’e benzerliği nedeni ile ağır eleştiriler aldı. Fakat geliştirici ekibin tanımına göre uygulamanın amacı hobilerinizi ve ilgi alanlarınızı sadece paylaşmak değil bütün bir süreci kayıt altına almak. Uygulamada projelerinizi tamamladıktan sonra arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz bir sosyal ağ bileşeni yok. Bu anlamda Hobbi bir sosyal ağdan ziyade bir editör ve organizatör gibi çalışmakta.

Facebook yeni ürün deney (NPE) ekibini kurduğunda şunları söylemişti:

Ekibin uygulamaları Facebook’un insanlara topluluk oluşturma gücü verme misyonuyla uyumlu olacak ancak tamamen yeni deneyimler sunmaya odaklanacak. Bu girişimleri yeni marka isimleri altında yapmayı planlıyoruz çünkü insanlar için yararlı olmadıklarını gözlemlediğimizde uygulamaları iptal etmek istiyoruz.

Şirketin bu açıklamasına bakacak olursak Hobbi uygulamasının geleceği kullanıcılar tarafından beğenilmesi ile doğru orantılı olacak. Fakat Facebook geliştirici ekibinin yeni uygulamalar ile karşımıza çıkmaya devam edeceğini söylemek yanlış olmaz.

The Information’ın raporuna göre Hobbi sadece Apple uygulama marketi olan App Store için yayınlandı. Uygulama IOS 11.0 veya üzeri işletim sistemine sahip iPhone, iPad ve iPod touch cihazlarıyla uyumlu.