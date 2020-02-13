Akıllı Telefonlar
Realme X50 Pro 5G, internet üzerinden bir etkinlik ile 24 Şubat’ta tanıtılıyor
Realme, Barcelona’da yapılması planlanan MWC 2020 (Mobil Dünya Kongresi) etkinliğine bu yıl ilk kez katılmayı planlıyordu. Coronavirus salgını nedeniyle iptal edilen etkinlik sonrası şirket cephesinden bir açıklama geldi. Buna göre etkinlik kapsamında açıklamayı planladıkları Realme X50 Pro 5G, yine aynı tarihte internet üzerinden yapılacak bir çevrim içi etkinlik ile 24 Şubat‘ta tanıtılacak.
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Şirket yaptığı açıklama ile Realme X50 Pro 5G tanıtımının internet üzerinden çevrim içi olarak 24 Şubat’ta yapılacağını duyurdu
Realme açıklamasında,
“Şirketimiz Coronavirus salgınının patlak vermesinden bu yana, Çin’den herhangi bir personelimiz olmadan, sadece İspanya’daki Avrupa ekibimiz tarafından gerçekleştirilecek etkinliğimizi planlamak da dahil olmak üzere olası tüm durumların etkileri ve alternatifleri üzerinde çalışmaktadır.
İlk olarak MWC 2020’de açıklamayı planladığımız X50 Pro 5G, etkinliğin iptal edilmesinden dolayı 24 Şubat’ta Madrid’de küresel olarak çevrim içi bir etkinlik ile tanıtılacak. Realme Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Hindistan CEO’su Sayın Madhav Sheth etkinliğe katılacak ve gelecekteki planlarımızı açıklayacak.
Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkürler. Realme X50 Pro 5G çevrim içi tanıtım etkinliğinin güncellenmiş düzenlemelerini yakında açıklayacağız. Lütfen bizi izlemeye devam edin.“
ifadelerine yer verdi.
Realme X50 Pro 5G‘nin Snapdragon 865 işlemci, 12 GB LPDDR5 RAM, 256 GB UFS 3.0 depolama, 65W hızlı şarj ve Wi-Fi 6 gibi teknik özelliklere sahip olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
İşte Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro teknik özellikleri!
Xiaomi‘nin bu sene çıkaracağı amiral gemisi telefonlarından Mi 10 ve Mi 10 Pro‘nun özellikleri belli oldu. Bugünlerde tanıtılmasını beklediğimiz cihazların, amiral gemisi telefonların oluşturduğu rekabete dahil olup olamayacağı belli oldu.
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Xiaomi Mi 10 Pro teknik özellikler
Mi 10 serisinin en kuvvetli telefonu olarak ortaya çıkan cihaz, arka panelde tam dört kameraya yer veriyor. Bunlardan ana kamerada 108 MP‘lik sensör bulunuyor. Diğer üç kamerada ise sırasıyla 10x hibrit yakınlaştırmaya sahip tele foto lens, 12 MP‘lik portre çekim için 2x tele foto lens ve 20 MP‘lik geniş açı kamera özellikleri yer almakta. Aynı zamanda cihazın 8K video çekimi de yapabildiği gelen bilgiler arasında. Karşımıza çıkan bir diğer teknik özellik ise cihazın RAM ve depolama kısmında üç farklı kombinasyonda geleceği. Bunlar sırasıyla, 8 GB RAM/256 GB (715$), 12 GB RAM/256 GB (787$) ve 12 GB RAM/512 GB (860$) depolama seçenekleri olarak bizi karşılıyor. Gücünü Snapdragon 865‘ten alan cihaz, 4500 mAh pil kapasitesi ile güçlü bir batarya deneyimi sunacağa benziyor. Hızlı şarj konusunda ise oldukça iddialı olan cihaz 50 W‘lık gücü bizlere sunuyor. Delikli ekran teknolojisini göreceğimiz cihaz, 90Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekrana sahip olacak.
Peki Mi 10 teknik özellikleri neler?
Abisi sayılabilecek Mi 10 Pro ile neredeyse aynı özellikleri bünyesinde tutan Mi 10, depolama ve kamera konusunda bazı farklılıklarla karşımıza çıkıyor. Dört kameraya sahip olacak Mi 10, ana kamerasında 108 MP‘lik sensöre yer veriyor. Ancak kalan üç kamerası Mi 10 Pro‘dan farklı olan cihazın diğer kameraları sırasıyla, 2 MP tele foto lens, 2 MP makro çekim ve 13 MP‘lik geniş açı olarak belirtiliyor. Depolama kısmında ise abisi gibi üç farklı seçeneği bulunan cihaz, özellik bakımından daha düşük kombinasyonlar barındırıyor. 8 GB RAM/128 GB (572$), 8 GB RAM/256 GB (615$) ve 12 GB RAM/256 (673$) seçenekleriyle gelecek cihazlar aynı Mi 10 Pro gibi gücünü Snapdragon 865‘ten almakta. Aynı şekilde 6.67 inç AMOLED ekran ile birlikte gelecek. Pil konusunda ise Mi 10 Pro’dan daha yüksek kapasiteye sahip. Tam olarak 4780 mAh pil ile gelecek cihaz hızlı şarj konusunda ise 3o W‘lık bir performans vaat ediyor.
Normal takvimde Barselona‘da düzenlenecek Dünya Mobil Kongresi‘nde tanıtılması beklenirken, etkinliğin iptali sonrası sunumun akıbeti ne olacak açıklama yapılmadı. Mi 10 ve Mi 10 Pro‘nun 23 Şubat‘ta çıkması bekleniyordu.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10 Pro, DxOMark’tan aldığı 124 puanla zirveyi kaptı!
Xiaomi Mi 10 Pro, bugün yapılan lansman ile tanıtıldı. Snapdragon 865 işlemci, 50W hızlı şarj, UFS 3.0 depolama ve 108 MP kamera gibi özelliklerle öne çıkan model, yapılan testlerde DxOMark’tan aldığı 124 puanla birinciliğe oturdu.
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Bugün erken saatlerde lansmanı yapılan telefona ait özelliklerin dışında, kamera odaklı performansının ne denli etkileyici olacağı kullanıcılar tarafından merakla bekleniyordu. Xiaomi Mi 10 Pro, DxOMark‘ın bugün yayınladığı kamera incelemesi raporunda fotoğraf kısmında 134, video kısmında ise 104 puan almayı başardı. Model, tüm puan göz önüne alındığında 124 puan ile Huawei Mate 30 Pro 5G‘yi geçmeyi başararak zirveye oturdu.
Kamera özellikleri
Xiaomi Mi 10 Pro‘nun arka kısmında 4’lü bir kamera sistemi bizi karşılıyor.
- Geniş açı kamera: 108 MP çözünürlüğe, f/1.7 diyafram aralığına ve 1/1.33 inç sensör boyutuna sahip. Ana kamera ayrıca varsayılan olarak 25 MP çözünürlükte çıkış yapan 8P lens yapısı ile OIS ve EIS desteği sunuyor.
- Portre kamera: 12 MP çözünürlüğe, f/2.0 diyafram aralığına ve 1/2.55 inç sensör boyutuna sahip.
- Telefoto kamera: 8 MP çözünürlüğe, f/2.0 diyafram aralığına ve 1/4.4 inç sensör boyutuna sahip.
- Ultra geniş açı kamera: 20 MP çözünürlüğe, f/2.2 diyafram aralığına ve 1/2.8 inç sensör boyutuna sahip.
Xiaomi Mi 10 Pro DxOMark puanı
DxOMark yaptığı incelemede, şirket mühendislerinin hem laboratuvar ortamlarında hem de doğal iç ve dış mekan sahnelerinde 1600’ün üzerinde test görüntüsü ve 2 saati aşkın video görüntüsü alarak analiz yaptıklarını ve puanlamaları buna göre değerlendirdiklerini belirtti.
Telefonun ana kamera performansının geçen yıl tanıtılan Mi Note 10‘a benzer olduğu, ancak daha iyi doku oluşturma, gelişmiş keskinlik ve daha iyi düşük ışık performansı sunduğu incelemede belirtilmiş. Ayrıca HDR işleme konusundaki başarısına da vurgu yapılmış. Telefon, gece çekim modunda ise hassas beyaz dengesi ve otomatik netleme performansı sunarak beğenileri kazanıyor.
DxOMark, video tarafında hem gündüz hem gece kayıtlarında pozlama ve hızlı otomatik odaklamanın başarısına vurgu yapmış. Fakat düşük ışık senaryolarında yer yer bozulmalar olduğunu da belirtmiş.
Telefon önümüzdeki günlerde raflarda yerini alacak. DxOMark‘ta birinciliğe oturan modelin performansı için en iyi geri bildirimi ise asıl kullanıcılarının yorumları belirleyecek.
İncelemeye ait detaylı rapora buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Mobil Dünya Kongresi’nin iptali resmi kaynaklarca doğrulandı!
Mobil Dünya Kongresi, resmen iptal edildi. Haber, Mobil Dünya Kongresi 2020’yi (MWC) düzenleyen GSMA’ın internet sitesi üzerindeki blog vasıtasıyla ilk olarak duyuruldu.
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2006’dan beri yeni nesil teknolojileri basın mensupları ve son kullanıcı ile birebir buluşturan Mobil Dünya Kongresi (MWC) maalesef ki bu sene Koronovirüs kurbanı oldu.
Başlatıldığı 2006 yılından beri kesintisiz sürecin devam ettiği ve Barcelona’da gerçekleşen etkinliğe 100.000’in kişinin katılması ve bu insanların arasında Korona hastalığını kapmış şahısların bulunma ihtimali, önlemler alınsa dahi gerçekliğini sürdürüyordu.
Her ne kadar, GSMA yaptığı açıklamalarda, gerekli önlemlerin alındığını ve virütik kaosun yaşanmayacağı belirtilmişti. Fakat teknoloji devleri, kendi çalışanlarını ve iş ortaklarını riske atmamak için bir bir fuara katılmayacaklarını dile getirmişlerdi.
Biz de, yaklaşık 2 saat önce yaptığımız haberle birlikte, aralarına en son katılan Facebook ve Amazon gibi şirketlerin de dahil olmasıyla toplamda 42 şirketin etkinliğe dahil olmayacaklarını sizlere aktarmıştık.
Yukarıda görebileceğiniz 12.02.2020 tarihli açıklamada aynen şu ifadelerle, neden etkinliğin iptal edildiği kısaca belirtiliyor:
GSMA; endüstriyi, hükümetleri, bakanları, milletvekillerini, operatörleri ve endüstri liderleriyle yayıncı ekosistemini toplayarak, Mobil Dünya Kongresi’nin ilkini 2006 yılında Barcelona’da gerçekleşti.
Bugün Barcelona ve ev sahibi ülkenin (İspanya) sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurularak, Mobil Dünya Kongresi 2020’yi iptal etmeye karar verdik. Çünkü, Koronovirüs salgını, seyahat koşulları ve diğer ortaya çıkan küresel endişeler sebebiyetiyle GSMA’in bu etkinliği düzenlemesi imkansız hale geliyor.
Ev sahibi ülke (İspanya), bu karara saygı ve anlayış gösterdi.
GSMA ve ev sahibi ülke (İspanya), MWC 2021’in düzenlenmesi konusunda etkisini ve başka her türlü desteği vermeye devam edecektir.
Şu an Çin’de ve tüm dünyada Koronavirüs’e yakalananlara şifa diliyoruz.
Bu sene, kongre gerçekleşmeyecekse şirketler nasıl ürünlerini tanıtacak? Açıkçası, şu an bunun cevabı net değil. Sony, yaptığı açıklamalarda kongrenin düzenleneceği günlerde kendi YouTube kanalı üzerinden ürünlerini tanıtacağını belirtmişti. Diğer markalar da bu duruma eşlik eder mi? Zaman gösterecek.