Realme X50 Pro 5G, internet üzerinden bir etkinlik ile 24 Şubat’ta tanıtılıyor

“Şirketimiz Coronavirus salgınının patlak vermesinden bu yana, Çin’den herhangi bir personelimiz olmadan, sadece İspanya’daki Avrupa ekibimiz tarafından gerçekleştirilecek etkinliğimizi planlamak da dahil olmak üzere olası tüm durumların etkileri ve alternatifleri üzerinde çalışmaktadır.

İlk olarak MWC 2020’de açıklamayı planladığımız X50 Pro 5G, etkinliğin iptal edilmesinden dolayı 24 Şubat’ta Madrid’de küresel olarak çevrim içi bir etkinlik ile tanıtılacak. Realme Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Hindistan CEO’su Sayın Madhav Sheth etkinliğe katılacak ve gelecekteki planlarımızı açıklayacak.

Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkürler. Realme X50 Pro 5G çevrim içi tanıtım etkinliğinin güncellenmiş düzenlemelerini yakında açıklayacağız. Lütfen bizi izlemeye devam edin.“

ifadelerine yer verdi.

Realme X50 Pro 5G‘nin Snapdragon 865 işlemci, 12 GB LPDDR5 RAM, 256 GB UFS 3.0 depolama, 65W hızlı şarj ve Wi-Fi 6 gibi teknik özelliklere sahip olması bekleniyor.