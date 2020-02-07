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Cuma Raporu

Cuma Raporu #88: Türk Mi geliyor, Realme 5i fiyatı ve dahası

Cuma Raporu #88 videomuzda yine haftanın öne çıkan gelişmelerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

Cuma Raporu #88 haberleri zaman çizelgesi

01:18 Türk Mi Kadıköy PTT açılışı
09:45 Netflix, Türkiye için ücretsiz deneme sürümünü kaldırdı
20:42 2019 yılı telefon satış rakamları
26:23 LG MWC 2020 etkinliğine katılmayacak
29:39 Google, Rekabet Kurumu’na sözlü savunmasını gerçekleştirdi
41:09 Realme 5i Türkiye fiyatı açıklandı
54:42 Poco X2 tanıtıldı

**Poco X2 hakkında ekran konusunda bir hatayı düzeltelim. Tıpkı Poco X2’de olduğu gibi Redmi K30’da da 120 Hz ekran yer alıyor. Yani telefonlar bire bir aynı.

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Cuma Raporu

Cuma Raporu #85: Wikipedia, İstanbul’un fethi belgeseli ve dahası

17 Ocak 2020

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Cuma Raporu #85 videomuzda yine haftanın öne çıkan gelişmelerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş? Cuma Raporu #85 haberleri zaman çizelgesi

02:22 Wikipedia açıldı

04:34 Galaxy Note 9’a OneUI 2.0 geldi

06:45 Huawei Watch GT2’nin 42mm’liği satışta

09:55 Türk Telekom hisseleri kazandırdı

13:33 Rise of Empires: Ottomans fragmanı çıktı

17:47 Amerika, İngiltere ve Huawei olayı

20:50 AA, Türkiye’nin fiber haritasını açıkladı

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Cuma Raporu

Cuma Raporu #82: Wikipedia kararı, Xiaomi mağazası ve dahası

27 Aralık 2019

Yazan:

Cuma Raporu #82 videomuzda, yeni haftanın öne çıkan teknolojik gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

Not: YERLİ OTOMOBİL İLE İLGİLİ VİDEOMUZ ŞU ANDA KURGU AŞAMASINDA. ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERDE YAYINDA OLACAK.

Xiaomi kampanya haberi: https://hwp.com.tr/izmir-hilltown-avmye-xiaomi-mi-store-aciliyor-kampanyalar-neler-125529

Zaman çizelgesi

01:10 Yerli otomobil duyurusu
04:19 Wikipedia için Anayasa Mahkemesi’nden karar
09:24 İzmir’de yeni Xiaomi mağazası açılıyor
14:12 Türk Telekom’un basın toplantısı
25:23 Mate 30 Pro, Ocak’ta Türkiye’de satışta!
28:50 Yurtdışından gelen ürünlere TRT bandrolü

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Cuma Raporu

Cuma Raporu #81: Google ve Huawei olayları, Realme Buds Air ve dahası

20 Aralık 2019

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Cuma Raporu #81 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini değerlendirdik. Bakalım bu hafta teknoloji dünyasında neler olmuş?

01:36 Rekabet Kurumu ve Google arasındaki görüşmeler

5:35 Kredi kartı bilgilerinin çalınması ve dağıtılması

12:09 HP Elite Dragonfly Türkiye lansmanı

17:47 WD Türkiye Toplantısı

24:01 Amerikan hükümeti Huawei ürünlerini yasakladı

28:44 Redmi 9 sızıntıları

31:02 Realme Buds kablosuz kulaklık

34:08 HWP yıl sonu değerlendirme planı

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