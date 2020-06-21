Realme X3, 12 GB RAM ile Geekbench’de göründü!

Nisan ayında Motorola Edge ve Motorola Edge+ resmi olarak tanıtılmıştı. Ortaya çıkan raporlara göre şirket, yeni bir Lite sürüm üzerinde çalışıyor. Ancak bu sefer yeni telefon üst segment yerine orta segmente konumlanacak. Bugün sızdırıldığı iddia edilen bilgilerde ise cihazın teknik özellikleri görüntülendi.

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Motorola Edge Lite hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Ortaya çıkan sızıntıya göre Motorola Edge Lite, 6.7 inçlik Full HD+ (1080×2520) çözünürlüklü 21:9 en boy oranına sahip bir ekran ile gelecek. Ayrıca her ne kadar orta segment bir telefon da olsa 90 Hz ekran tazeleme hızı ve ekran üstü parmak okuyucusu bulunacak. Ekranın sol üst tarafında nokta delik tasarımlı 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 2 MP derinlik algılayıcı sensör mevcut. Arka tarafta ise 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 16 MP ultra geniş açılı kamera, 8 MP telefoto kamera ve 5 MP makro veya derinlik algılayıcı sensör bulunacağı tahmin ediliyor.

Motorola Edge Lite, Qualcomm Snapdragon 765G yonga setinden gücünü alacak. Bu demek oluyor ki taban model Edge ile aynı yonga setini kullanacak. RAM tarafında ise 4 GB veya 6 GB LPDDR4X RAM ile gelecek. Cihazın 64 GB ve 128 GB UFS 2.1 depolama birimi kullanan iki farklı depolama alanı seçeneği ile gelmesi bekleniyor. Sızıntılara göre cihazın 18W hızlı şarj desteği bulunan 4.800 mAh pili bulunacak. Diğer temel özelliklere baktığımızda ise NFC, 5G ve çift SIM desteği bulunacağını söyleyebiliriz.