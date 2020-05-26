Realme X3 SuperZoom fiyatı ve özellikleri duyuruldu!

Uzun zamandır farklı sızıntılarla gündeme gelen Realme X3 SuperZoom modelinin fiyatı ve özellikleri bugün itibarıyla yapılan tanıtım etkinliğinde duyuruldu. Gelin modelin duyurulan fiyat ve özelliklerine yakından bakalım.

Realme X3 SuperZoom fiyatı ve özellikleri

Ekran

Realme X3 SuperZoom modelinin ekran özellikleri ile başlayacak olursak; model 5,57″ boyutunda 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekran ile karşımıza çıkıyor. 1080 x 2400p FHD+ çözünürlüklü IPS LCD ekran 480 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Ekran koruma teknolojisi olarak Gorilla Glass 5 kullanan ekranın kasaya oranı %90,5 seviyesinde. Söz konusu ekran pil tasarrufu amacıyla değişken yenileme hızlarında da çalışabiliyor. Cihazın çift ön kamerası da ekran üzerinde yer lan delik içinde yer alıyor.

Kamera

X3 SuperZoom, arka kısımda dörtlü bir kamera kurulumu ile geliyor. 64 MP çözünürlüklü, OIS destekli ve geniş açılı ana kamera lensine ek olarak, 8 MP telefoto, 8 MP ultra geniş açılı ve 2 MP makro lens modelin kamera modülünü oluşturuyor. Söz konusu lensler ile 5x optik ve 60x hibrit yakınlaştırma yapmak mümkün. 32 MP çözünürlüklü Sony IMX 616 ve 8 MP 105° ultra geniş açılı ön kamera da gece modu desteği ile geliyor.

Kamera yazılımı da öne çıkarılan cihazda “Nightscape 4.0″ adında bir otomatik ve Pro gece modu bulunuyor. Aynı zamanda 4 dakikaya kadar uzun pozlamalar için bir “Tripod Modu”, X3 SuperZoom modeli ile sunuluyor. Video tarafında 4K 30 FPS çekimler yapabilen cihaz, Realme’nin “UIS” adını verdiği elektronik sabitleme teknolojisi ile ağır çekim videolarda dahi sarsıntısız bir deneyim vaadediyor. Bir diğer göze çarpan yazılım özelliği ise “Starry Mod” adında ki gece gökyüzü çekim modu oldu. Bu özellik ile yıldızların net şekilde fotoğraflanabileceği Realme tarafından duyuruldu.

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Performans

Performans tarafında geçtiğimiz yılın üst seviye Snapdragon 855+ yonga setinden güç alan Realme X3 SuperZoom modeli 5G ağlarını desteklemiyor. Depolama tarafında UFS 3.0 hızında çalışan 256 GB kapasiteye sahip olacak olan model, 12 GB RAM ile gelecek. Firma, “Liquid Cooling System” adındaki soğutma sistemi ile X3 SuperZoom’un diğer SD 855+ yonga setli cihazlardan daha yüksek performans göstererek Antutu’dan 517,743 puan aldığını duyurdu. Cihaz kutusundan Android 10 temelinde çalışan Realme UI arayüzü ile çıkacak. X3 SuperZoom’un 4.200 mAh kapasiteli bataryası, 30W gücünde hızlı şarj desteği ile %0’dan %100 şarj seviyesine 55 dakikada ulaşabilecek. X3 SuperZoom modeli, kasanın yan çerçevesinde bulunan güç tuşunu, aynı zamanda parmak izi okuyucu sensörü olarak kullanıyor. Realme söz konusu parmak izi okuyucunun 0.3 saniyede okuma gerçekleştirebileceğini söylüyor.

Fiyat

2 Haziran’dan itibaren global olarak satışa çıkacağı duyurulan Realme X3 SuperZoom, “Glacier Blue (Mavi)” ve “Arctic White (Beyaz)” olmak üzere 2 renk seçeneği ile satışa çıkacak. Cihazın fiyatı ise 500 € olarak duyuruldu.