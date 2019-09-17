Realme X2, 24 Eylül’de tanıtılacak!

Realme X2 modelinin tanıtım tarihi paylaşılan bir tanıtım posteriyle ortaya çıktı. 24 Eylül‘de tanıtılacak olan telefonda dört arka kameraya yer verilecek.

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Realme X2 kamerası

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, geçtiğimiz hafta tanıttığı Realme XT modelinin ardından hız kesmeden telefonun Snapdragon 730G işlemcisiyle güçlendirilmiş yeni bir versiyonunun tanıtılacağını açıklamıştı. Bugün şirket yeni bir telefonunun daha duyurusunu yaptı.

Paylaşılan bir tanıtım posteriyle X2 modelinin 24 Eylül‘de Çin‘de tanıtılacağı ortaya çıktı. Dört arka kamerayla gelecek olan telefonun ana kamerasında Samsung‘un yeni tanıttığı 64 MP kamera sensörüne yer verilecek. Telefonun diğer teknik özellikleri ise belirsizliğini koruyor.