Realme Watch akıllı saatinin render görüntüleri ortaya çıktı

Çinli teknoloji devinin uzun zamandır beklenen akıllı saati Realme Watch için detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Realme Watch isimli cihazın render görselleri ve arayüz görüntüleri internete sızdırıldı.

Türkiye pazarında yeni akıllı telefon modelleriyle öne çıkmaya çalışan Realme, geçtiğimiz haftalarda Xiaomi Mi Band 4’e rakip olan bir akıllı bileklik tanıtmıştı. Çinli şirket şimdi ise giyilebilir ürünün yanına bir de Realme Watch akıllı saatini ekliyor.

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XDA Developers internet sitesi, akıllı saatin render görsellerini ve arayüz görüntülerini ele geçirmeyi başardı. Sızan görüntülere göre saatin 320 × 320 çözünürlüklü 1.4 inç TFT LCD bir ekrana sahip. Kare şeklinde olan saatin sağ kısmında ise bir adet çok fonksiyonlu tuş bulunuyor.

Paylaşılan bilgilere göre yeni akıllı saat, 7 gün boyunca çalışmasını sağlayacak 160 mAh’lik bataryayla gelecek. Realme Watch, su ve toz dayanıklılığı konusunda IP68 sertifikasına da sahip olacak. Söz konusu model, Bluetooth 5.0 desteğinin yanında 5 adet ön yüklü tema ile gelecek.

Realme’nin beklenen akıllı saati, kalp atış hızı ölçümü, hava durumu göstergesi, adım izleme, kronometre, alarm ve telefonda çalan müziği kontrol etme gibi pek çok fonksiyona sahip olacak. Ancak söz konusu akıllı saat, Wear OS yerine düşük maliyetli akıllı saatler için geliştirilmiş özel bir işletim sistemiyle kullanması bekleniyor.

Son olarak 4 farklı renk ile piyasaya sürülecek modelin henüz ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmese de fiyatının yüksek olması beklenmiyor.