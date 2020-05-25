Giyilebilir Teknoloji
Realme Watch, 9 gün pil süresi ile duyuruldu!
Realme’nin bugün itibarıyla Hindistan’da gerçekleştirdiği etkinlikte tanıtılan Realme Watch modelinin özelliklerine gelin yakından bakalım.
Realme Watch özellikleri neler?
Mart ayında tanıtılan Realme Band’ın ardından markanın ikinci giyilebilir cihazı olan Realme Watch, 2.5D kavisli Corning Gorilla Glass 3 cam ile korunan, 320 x 320 piksel çözünürlüklü ekrana sahip. 1.4 inç boyutunda ki ekran, 323 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve 380 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor.
Realme Watch, ön yüklü olarak 12 farklı kadran ile geliyor. Kadranlar üzerinden saat, tarih hava durumu, adım sayısı, kalp atış hızı, ve yakılan kalori miktarını görmek mümkün. Realme Link uygulaması üzerinden değiştirilebilen arayüzlere yakında yapılacak bir güncelleme ile 100 adet yeni saat arayüzünün ekleneceği de firma tarafından bildirildi.
Realme Band’da olduğu gibi Watch modeli de 7 gün 24 saat kalp atış hızı ölçme yeteneğine sahip bir model. Fakat Goodix tarafından üretilen PPG sensörü bu modelde kandaki oksijen oranını ölçmeye de imkan sağlıyor. 14 adet spor modu ile gelen akıllı saat, aerobik, badminton, koşu bandı, eliptik ve masa tenisi gibi etkinlikleri algılayabilecek.
Yeni akıllı saat modelinin sahip olduğu diğer dikkat çekici özellikler arasında telefonunuzun kamera ve müzik kontrolü bulunuyor. Kamera tarafında deklansör tuşu olarak kullanabildiğimiz akıllı saat, telefonunuz üzerinde ki müzikleri çalmanıza, duraklatmanıza, değiştirmenize ve ses seviyesini ayarlamanıza olanak sağlayacak. Bir AIoT (Yapay zekaya sahip akıllı eşyalar) stratejisi bulunan Realme, akıllı saat modelini bu stratejinin merkezinde tutuyor. Böylece Realme Watch modeli bir telefona ihtiyaç duymadan AIoT cihazlarına bağlantı ve kontrol sağlayabilecek.
IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılığı bulunan Watch modelinde, yerleşik olarak bir etkinlik hatırlatıcısı, içecek hatırlatıcısı, uyku monitörü ve meditasyon rahatlatıcısı bulunuyor.
Realme, Watch modelinin 160 mAh kapasiteli bataryası ile 7 x 24 kalp atış hızı takibi açık durumda 7 güne kadar kullanım süresi sunabileceğini söylüyor. Özelliğin kapalı olduğu durumda ise 9 günlük bir kullanım süresi sunabileceği iddia ediliyor. Firmanın “Klasik” ve “Moda” adını verdiği iki farklı kayış türü bulunacak olan model, Klasik siyah kayış ile kutusundan çıkacak. Moda kayışlar kırmızı, mavi ve yeşil renk seçenekleri ile 6€ fiyat etiketine sahip olacak.
Akıllı saat modelinin satış fiyatı ise Hindistan için 3.999 INR (53$/48 €) olarak belirlenmiş. Hindistan’da 5 Haziran itibarıyla satışta olacak olan modelin ülkemize ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.
Giyilebilir Teknoloji
Huawei Mate Watch akıllı saat geliyor!
Huawei’nin amiral gemisi akıllı telefonları için kullandığı Mate serisi, artık telefonlar dışında pek çok üründe kullanılıyor. Geniş bir mobil ürün grubu olan serinin son halkası ise Huawei Mate Watch akıllı saat olacak gibi görünüyor!
İlginizi çekebilir: Huawei arama motorunu duyurdu: Petal Search!
Huawei Mate Watch serisi, Watch GT akıllı saatlerin yerini alabilir!
Mate model adı; Huawei Mate 30 akıllı telefon serisinin yanı sıra MateBook laptop ve MatePad tablet modellerinde de yer alıyor. Şu anda bilinirliği telefon modellerinin ötesine geçen serinin daha fazla üründe kullanılması planlanıyor. Birkaç gün önce ortaya çıkan bir marka başvurusu da bunu net şekilde ortaya koyuyor. Huawei Mate Watch adlı başvuru, doğrudan giyilebilir ürünleri kapsıyor ve uluslararası kullanım için sınıflandırılıyor.
Mate Watch modeli için oluşan tahminler, cihazın gelişmiş özelliklere sahip bir premium saat olabileceğini gösteriyor. Bununla birlikte markanın halihazırda bu özellikleri sunan Watch GT adlı bir akıllı saat serisi daha bulunuyor. Huawei’nin gelecek Watch GT modelini Mate serisi altında toplayabileceği ve böylece model adı karmaşasının önüne geçmeyi planladığı belirtiliyor.
Akıllı saat modeli hakkında bütün bilinenler, şu anlık sadece markanın yaptığı patent başvurusundan ibaret. Dolayısıyla cihazın teknik özellikleri ve hatta satışa sunulup sunulmayacağı bile belli değil. Ancak şimdiye kadar bu isim altında pek çok ürün görmüş olmamız, markanın Mate adını daha sık kullanacağını işaret ediyor.
Giyilebilir Teknoloji
Realme Buds Q tam kablosuz kulaklık, 25 Mayıs’da tanıtılacak!
Realme, 25 Mayıs tarihinde tanıtımını yapacağı 8 üründen birini daha açığa çıkardı. Realme Buds Q tam kablosuz kulaklık da etkinlik kapsamında tanıtılacak.
Daha önce ortaya çıkan Buds Air Neo’dan sonra Realme’nin 25 Mayıs tarihinde yapacağı tanıtım etkinliğinde yer alacak ikinci kulaklık modeli Buds Q, Weibo üzerinden paylaşıldı.
İlginizi çekebilir: Realme Watch, tasarım ve özellikleri yayımlandı!
Tanıtılacak olan yeni kulaklıklar tasarım açısından Air ve Air Neo modellerinin Apple AirPods modeline benzemesinin aksine, Samsung Galaxy Buds modeli ile benzerlik gösteriyor. Realme, Buds Q modelinin Fransız sanatçı José Lévy tarafından tasarlandığını, tasarımda yuvarlak çakıllardan esinlenildiğini ve kulaklara mükemmel şekilde uyduğunu belirtiyor. Cihazın teknik özellikleri henüz ortaya çıkmadı. Firma bu ürün için özellikleri tanıtım etkinliğine saklamışa benziyor.
Giyilebilir Teknoloji
Realme Watch, tasarım ve özellikleri yayımlandı!
Realme, 25 Mayıs tarihinde tanıtacağı yeni ve ilk akıllı saati Realme Watch modeline ait özellikleri doğruladı. Özellikler ile beraber cihazın tasarımı da ortaya çıktı.
Realme Watch, 1,4 inç boyutunda renkli bir ekran ile kullanıcılara sunulacak. Ekran üzerinde birde Realme logosu bulunacak. Firma söz konusu ekranın kendi fiyat segmentinde Hindistanda satılan en büyük ekran olduğunu söylüyor. Yeni akıllı saat iki tür kayış ile piyasaya sürülecek. İlk etapta “Klasik” kayış ile piyasaya sürülecek olan saat, sonrasında firmanın “Moda” adını verdiği Apple Watch benzeri bir kayışa sahip versiyonu ile satışta olacak. Sadece siyah renkli kadrana sahip olacak Watch modeli, Siyah, Mavi, Kırmızı ve Yeşil renkte kayışlar ile satılacak.
İlginizi çekebilir: Realme TV, parlak ekranı ve 4 hoparlörü ile geliyor!
Oldukça yetenekli görünen Realme Watch, 14 farklı spor modunu barındıracak. Klasik yürüyüş ve koşu ölçümüne ek olarak Aerobik, Masa Tenisi ve Badminton bu modlardan bazıları. Yeni akıllı saat bunlara ek olarak, sürekli ve gerçek zamanlı bir şekilde kalp atış hızı ile kandaki oksijen oranını ölçümleyebilecek.
Watch modeli, markanın Band modelinde olduğu gibi Realme Link uygulaması üzerinden kontrol edilebilecek ve diğer uygulamalardan gelen arama ve mesaj bildirimleri konusunda sizi uyaran “Idle Alert”, “Su İçme Hatırlatması” ve “Akıllı Bildirim” özelliklerine sahip olacak. Bunlara ek olarak akıllı saat üzerinden telefon kamerası ve müzik kontrollerini sağlamak da mümkün olacak.
Haberimizde bulunanlara ek olarak 25 Mayıs Pazartesi günü yapılacak olan tanıtım etkinliğinde cihaz özellikleri ile ilgili daha fazla ayrıntıyı görüyor olacağız.