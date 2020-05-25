Realme Watch, 9 gün pil süresi ile duyuruldu!

Realme’nin bugün itibarıyla Hindistan’da gerçekleştirdiği etkinlikte tanıtılan Realme Watch modelinin özelliklerine gelin yakından bakalım.

Realme Watch özellikleri neler?

Mart ayında tanıtılan Realme Band’ın ardından markanın ikinci giyilebilir cihazı olan Realme Watch, 2.5D kavisli Corning Gorilla Glass 3 cam ile korunan, 320 x 320 piksel çözünürlüklü ekrana sahip. 1.4 inç boyutunda ki ekran, 323 ppi piksel yoğunluğuna sahip ve 380 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor.

Realme Watch, ön yüklü olarak 12 farklı kadran ile geliyor. Kadranlar üzerinden saat, tarih hava durumu, adım sayısı, kalp atış hızı, ve yakılan kalori miktarını görmek mümkün. Realme Link uygulaması üzerinden değiştirilebilen arayüzlere yakında yapılacak bir güncelleme ile 100 adet yeni saat arayüzünün ekleneceği de firma tarafından bildirildi.

Realme Band’da olduğu gibi Watch modeli de 7 gün 24 saat kalp atış hızı ölçme yeteneğine sahip bir model. Fakat Goodix tarafından üretilen PPG sensörü bu modelde kandaki oksijen oranını ölçmeye de imkan sağlıyor. 14 adet spor modu ile gelen akıllı saat, aerobik, badminton, koşu bandı, eliptik ve masa tenisi gibi etkinlikleri algılayabilecek.

Yeni akıllı saat modelinin sahip olduğu diğer dikkat çekici özellikler arasında telefonunuzun kamera ve müzik kontrolü bulunuyor. Kamera tarafında deklansör tuşu olarak kullanabildiğimiz akıllı saat, telefonunuz üzerinde ki müzikleri çalmanıza, duraklatmanıza, değiştirmenize ve ses seviyesini ayarlamanıza olanak sağlayacak. Bir AIoT (Yapay zekaya sahip akıllı eşyalar) stratejisi bulunan Realme, akıllı saat modelini bu stratejinin merkezinde tutuyor. Böylece Realme Watch modeli bir telefona ihtiyaç duymadan AIoT cihazlarına bağlantı ve kontrol sağlayabilecek.

IP68 sertifikası ile suya ve toza karşı dayanıklılığı bulunan Watch modelinde, yerleşik olarak bir etkinlik hatırlatıcısı, içecek hatırlatıcısı, uyku monitörü ve meditasyon rahatlatıcısı bulunuyor.

Realme, Watch modelinin 160 mAh kapasiteli bataryası ile 7 x 24 kalp atış hızı takibi açık durumda 7 güne kadar kullanım süresi sunabileceğini söylüyor. Özelliğin kapalı olduğu durumda ise 9 günlük bir kullanım süresi sunabileceği iddia ediliyor. Firmanın “Klasik” ve “Moda” adını verdiği iki farklı kayış türü bulunacak olan model, Klasik siyah kayış ile kutusundan çıkacak. Moda kayışlar kırmızı, mavi ve yeşil renk seçenekleri ile 6€ fiyat etiketine sahip olacak.

Akıllı saat modelinin satış fiyatı ise Hindistan için 3.999 INR (53$/48 €) olarak belirlenmiş. Hindistan’da 5 Haziran itibarıyla satışta olacak olan modelin ülkemize ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.