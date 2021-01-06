Realme V15, ön sipariş sürecinde 450 binin üzerinde satıldı!

Tanıtım tarihinden önce ön sipariş ile satışa sunulan Realme V15, kısa sürede 450 bin adedin üzerinde satış yapmayı başardı.

Daha öncesinde Realme Koi ismi ile bilinen Realme V15‘in tanıtım günü geldi çattı. 7 Ocak‘ta tanıtılacak olan Realme V15, tanıtım tarihinden önce ön sipariş ile satışa sunuldu. JingDong adlı internet sayfasında satışa sunulan V15, kısa sürede ulaştığı yüksek satış rakamı ile dikkat çekti.

reklam

Realme‘nin yeni modellerinden birisi olan V15, yüksek sayılabilecek özellikleri ile dikkatleri üzerine çekti. Tanıtım tarihinden önce ön siparişe sunulan V15, kayda geçen verilere göre 474.662 adet sattı bile. Bu satışın arkasında cihazın performansını sağlayan birimler var ancak asıl rolü cihazın eşsiz tasarımı oynuyor diyebiliriz.

İlginizi Çekebilir: Exxen Mobil Uygulaması Play Store ve App Store’da Yayınlandı!

Realme V15’in özellikleri ve fiyatı!

Üç farklı renk ile satışa sunulan Realme V15, ön tarafında AMOLED bir ekran taşıyor. Bu ekranın üzerinde delikli ön kameraya ev sahipliği yapan V15, arka kısmında üçlü kamera grubu taşıyor. 64MP‘lik ana kamera ile gelen V15, bir ultra geniş açı, bir de makro sensöre yer veriyor.

Gücünü 5G destekli MediaTek Dimensity 800U‘dan alan Realme V15, bu işlemciyi 6GB ve 8GB Ram bellek seçenekleri ile destekliyor. Öte yandan 128GB depolama, USB-C, 65W hızlı şarj desteği, ekran altı parmak izi sensörü gibi birçok özellik ile gelen V15, 200 gram ağırlığa sahip.

Cihazın fiyatına baktığımızda ise Realme V15, 6GB Ram + 128GB depolamalı versiyonunda 278 Dolar gibi bir fiyat etiketine sahip. 8GB Ram + 128GB depolamalı model ise 325 Dolar fiyat etiketi ile satılıyor.

Ön siparişlerde ciddi satış rakamları elde eden Realme V15, ön sipariş süreci tamamlanana kadar ortalama 500 bin adet satmış olacak. Dediğimiz gibi bu başarıyı cihazın tasarımı ve uygun fiyatı çok etkiliyor. Bakalım Realme, 7 Ocak’ta yapacağı lansmanda cihaz hakkında başka ne gibi detaylar paylaşacak. Sizce V15, tanıtımdan sonra da satışlardaki performansını koruyacak mı?

Seçtiğimiz Realme modellerini Hepsiburada’dan satın almak için tıklayınız!