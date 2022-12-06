Realme, Realme 10 Pro serisini 8 Aralık’ta küresel pazarlarda tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin Başkan Yardımcısı Madhav Sheth, Twitter’da Realme’nin küresel pazarlar için Realme UI 4.0’ı da yayınlayacağını duyurdu. Markanın yaklaşmakta olan arayüzü, Android 13 işletim sistemini temel alacak. Hatırlamak gerekirse, geçen ay Çin’de piyasaya sürülen Realme 10 Pro serisi telefonlar, kutudan Realme UI 4.0 ile birlikte çıkmıştı.

We are officially rolling out realme UI 4.0 with our upcoming #realme10ProSeries5G . The new operating system aims to enhance 4 critical areas – design, interaction, fluidity, & security to ensure a seamless user experience. pic.twitter.com/CS4gqiEeq0 — Madhav Sheth (@MadhavSheth1) December 6, 2022

Realme, yaklaşan arayüzün tasarım, etkileşim, akıcılık ve deneyim dahil olmak üzere dört temel alana odaklanacağını söylüyor. Sheth, temel özellikler hakkında daha fazla ayrıntı açıkladı. Realme UI 4.0, temel bilgileri ve daha az önemli bilgileri farklı bölmelerde ayırmaya yardımcı olacak kart tabanlı bir tasarım sunacak. Hızlı ayarlar ve kontrol paneli de yeniden tasarlanmış gibi görünüyor. Yaklaşan arayüz, akıllı etkileşim sunacak. Her zaman açık ekran modu, daha kişiselleştirilmiş bir deneyimle -MIUI’da olduğu gibi- yenilendi. Kullanıcılar, telefonun kilidini açmadan bile müzik çaları görebilir. Ayrıca etkileşimli paneller, özelleştirilmiş öneriler ve emoji animasyonları sunacak.

Realme UI 4.0, genel performansı %10 artırdığı söylenen dinamik bir bilgi işlem motoruyla gelecek. Pil ömrünün de %4.7 oranında iyileştirildiği iddia ediliyor. Son olarak Realme, gelişmiş şifreleme standartlarına dayalı Özel Kasa adlı yeni bir gizlilik aracı da tanıttı. Görüntülerdeki hassas bilgileri otomatik olarak algılayacak ve otomatik olarak pikselleştirecek bir otomatik pikselleştirme özelliği de var.