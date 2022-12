Realme, Realme 10 Pro serisini 8 Aralık’ta küresel pazarlarda tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin Başkan Yardımcısı Madhav Sheth, Twitter’da Realme’nin küresel pazarlar için Realme UI 4.0’ı da yayınlayacağını duyurdu. Markanın yaklaşmakta olan arayüzü, Android 13 işletim sistemini temel alacak. Hatırlamak gerekirse, geçen ay Çin’de piyasaya sürülen Realme 10 Pro serisi telefonlar, kutudan Realme UI 4.0 ile birlikte çıkmıştı.

We are officially rolling out realme UI 4.0 with our upcoming #realme10ProSeries5G . The new operating system aims to enhance 4 critical areas – design, interaction, fluidity, & security to ensure a seamless user experience. pic.twitter.com/CS4gqiEeq0

— Madhav Sheth (@MadhavSheth1) December 6, 2022