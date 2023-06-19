Hindistan hükümeti tarafından yapılan incelemeler sırasında, kişisel kullanıcı verilerini toplama suçlamalarının ortaya çıkmasıyla birlikte Realme, Çinli şirketler arasında zorluklar yaşayan son marka haline geldi. Bu durumu daha iyi anlayabilmek için daha fazla ayrıntı sağlanması gerekti. Realme, son zamanlarda varsayılan olarak etkinleştirilen bir özellik aracılığıyla kullanıcı verilerini toplama iddialarıyla karşı karşıya kaldı. Bu özellik, birçok Realme akıllı telefon modelinde çalışan Realme UI 4.0 işletim sisteminde bulunan “Gelişmiş Akıllı Hizmetler” olarak bilinir. Twitter kullanıcısı Rishi Bagree’nin dile getirdiği endişelere göre, söz konusu özellik cihaz bilgileri, uygulama kullanım istatistikleri, konum verileri, takvim etkinlikleri, SMS mesajları ve aramalarla ilgili istatistikler gibi çeşitli veri türlerini varsayılan olarak topluyor. Bu bilgiler, özelliğin açıklamasında net bir şekilde belirtilmiş ve spekülasyona yer bırakmıştı.

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Twitter kullanıcıları, varsayılan olarak etkinleştirilen bu özelliğin amacını sorgulamış ve toplanan verilerin nereye gönderildiği konusunda endişelerini dile getirmiştir. Birlik Elektronik ve Teknoloji Bakanı Rajeev Chandrashekar ise hükümetin bu iddiaları araştıracağını ve doğrulayacağını belirterek dikkat çeken bir tweet atmıştır. Hindistan hükümeti, veri gizliliği endişeleri nedeniyle geçmişte birçok Çin merkezli uygulamayı yasaklama kararı almış olması göz önüne alındığında, bu durum potansiyel olarak Realme markası için önemli bir sorun teşkil edebilir.

Realme iddialara derhal yanıt verdi ve 91mobiles’a bir açıklama yaparak uygulamanın işlevselliği ve Realme kullanıcılarının güvenliği ve gizliliği ile ilgili endişeleri ele aldı. Realme’nin resmi açıklaması, veri toplama sürecinin yalnızca kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçladığını ve toplanan tüm verilerin cihazda yerel olarak depolanmasını garanti ettiğini vurgulamaktadır. Bununla birlikte, Çinli şirketlerle ilişkili önemli veri iddialarının yinelenen geçmişi nedeniyle, kullanıcıların veri gizliliği ve güvenliği konusunda endişelerini dile getirmeleri anlaşılabilir bir durumdur. İlginç bir şekilde, Twitter kullanıcıları OnePlus cihazlarında da benzer bir özellik keşfettiler ve bu da bu sorunun yalnızca Realme ile sınırlı olmayabileceğini düşündürdü.

Firma, “realme, tüketicilerimizin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem veriyor ve veri güvenliğinin gizliliğini korumaya kararlıyız. Ortaya çıkan konuya özel olarak, gelişmiş akıllı hizmetler özelliğinin, tüketicilerin daha iyi pil ömrü ve sıcaklık performansı elde etmesini sağlamak için cihaz kullanımını optimize etmekle bağlantılı olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Ancak mevcut açıklamanın aksine SMS, telefon görüşmeleri, programlar gibi. Bu hizmette işlenen tüm veriler şifrelenir ve kullanıcının cihazındaki şifrelenmiş donanımda kesinlikle Android güvenlik mekanizmalarına uygun olarak saklanır. Bu veriler tamamen cihaz içinde saklanır ve başka bir yerde paylaşılmaz veya buluta yüklenmez. Kullanıcı gizliliği korumasına büyük önem veriyoruz, gelişmiş akıllı hizmetler özelliği tüketicilerin ihtiyaçlarına göre manuel olarak açılabilir veya kapatılabilir.” açıklamasında bulundu.