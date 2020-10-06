Realme Smart Cam 360 modelinin lansmanı 7 Ekim’de!

Realme Smart Cam 360 cihazı, akıllı telefonlarıyla tanıdığımız Realme markasının ilk defa piyasaya süreceği ev tipi bir 360 derece görüş açısına sahip bir güvenlik kamerası diyebiliriz. Realme’nin 360 derecelik kamerasının lansman tarihi ise 7 Ekim. Lansmanda piyasaya sürülecek ürünleri arasında Realme Buds Wireless Pro ve Realme Buds Air Pro da var. Ayrıca bu kamera, Realme’nin ilk ev güvenlik kamerası olacak.. Realme Smart Cam 360, yıllardır ev güvenlik kameraları sunan Xiaomi‘nin yeni rakibi olacak gibi görünüyor.

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Realme Smart Cam 360 ° özellikleri neler?

Realme Smart Cam 360, şirketin ev güvenliği alanındaki ilk ürünü ve IFA 2020 canlı yayın etkinliği sırasında çıkıcağını öğrendiğimiz bu kameranın, görüntü kalitesini iyileştirmek için geniş dinamik aralık ve 3D gürültü engelleme algoritması gibi özelliklerle birlikte, 1080p tam HD video kaydını desteklediği söyleniyor. Akıllı kameramız , daha iyi kenar algılama ve olası bir kör noktayı ortadan kaldırmak için 360 derecelik panoramik görüş sağlayan mekanik bir yalpa çembere sahip. Kameranın yer aldığı siyah kürenin dışarısında beyaz polikarbonat bir gövdeye sahip. Ayrıca, yaşam alanını daha insan benzeri bir şekilde yakalamak için yerleşik kenar bozulma algılamasına sahiptir.

Realme Smart Cam 360, güneş battığında otomatik olarak etkinleştirilen bir kızılötesi gece görüş moduna sahiptir. Kameranın içine entegre edilmiş 940nm kızılötesi aydınlatıcı vardır. Yapay zeka hareket algılama, gerçek zamanlı uyarı ve uzaktan aramaları sağlayan iki yönlü sesli konuşma gibi diğer özelliklerle birlikte gelir.

Bununla birlikte, paylaşılan görselde herhangi bir güç kablosu görünmediğinden cihazın şarj edilebilir pile sahip olup olmadığını bilmiyoruz. Bilmediğimiz daha birçok özelliği olsa uygun fiyatlı olacağına inanıyoruz. Realme, ilk ev güvenlik kamerasını yıllardır ev güvenlik kameraları sunan Xiaomi’ ye rakip olarak piyasaya sürüyor. Xiaomi’nin ürün gamından fiyatı 300 TL seviyesinden başlayan birçok farklı akıllı ev güvenlik kamerası bulunuyor. Bu noktada Realme’nin de benzer bir fiyat politikası uygulamasını bekliyoruz.