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Realme Smart Cam 360 modelinin lansmanı 7 Ekim’de!
Realme Smart Cam 360 cihazı, akıllı telefonlarıyla tanıdığımız Realme markasının ilk defa piyasaya süreceği ev tipi bir 360 derece görüş açısına sahip bir güvenlik kamerası diyebiliriz. Realme’nin 360 derecelik kamerasının lansman tarihi ise 7 Ekim. Lansmanda piyasaya sürülecek ürünleri arasında Realme Buds Wireless Pro ve Realme Buds Air Pro da var. Ayrıca bu kamera, Realme’nin ilk ev güvenlik kamerası olacak.. Realme Smart Cam 360, yıllardır ev güvenlik kameraları sunan Xiaomi‘nin yeni rakibi olacak gibi görünüyor.
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Realme Smart Cam 360 ° özellikleri neler?
Realme Smart Cam 360, şirketin ev güvenliği alanındaki ilk ürünü ve IFA 2020 canlı yayın etkinliği sırasında çıkıcağını öğrendiğimiz bu kameranın, görüntü kalitesini iyileştirmek için geniş dinamik aralık ve 3D gürültü engelleme algoritması gibi özelliklerle birlikte, 1080p tam HD video kaydını desteklediği söyleniyor. Akıllı kameramız , daha iyi kenar algılama ve olası bir kör noktayı ortadan kaldırmak için 360 derecelik panoramik görüş sağlayan mekanik bir yalpa çembere sahip. Kameranın yer aldığı siyah kürenin dışarısında beyaz polikarbonat bir gövdeye sahip. Ayrıca, yaşam alanını daha insan benzeri bir şekilde yakalamak için yerleşik kenar bozulma algılamasına sahiptir.
Realme Smart Cam 360, güneş battığında otomatik olarak etkinleştirilen bir kızılötesi gece görüş moduna sahiptir. Kameranın içine entegre edilmiş 940nm kızılötesi aydınlatıcı vardır. Yapay zeka hareket algılama, gerçek zamanlı uyarı ve uzaktan aramaları sağlayan iki yönlü sesli konuşma gibi diğer özelliklerle birlikte gelir.
Bununla birlikte, paylaşılan görselde herhangi bir güç kablosu görünmediğinden cihazın şarj edilebilir pile sahip olup olmadığını bilmiyoruz. Bilmediğimiz daha birçok özelliği olsa uygun fiyatlı olacağına inanıyoruz. Realme, ilk ev güvenlik kamerasını yıllardır ev güvenlik kameraları sunan Xiaomi’ ye rakip olarak piyasaya sürüyor. Xiaomi’nin ürün gamından fiyatı 300 TL seviyesinden başlayan birçok farklı akıllı ev güvenlik kamerası bulunuyor. Bu noktada Realme’nin de benzer bir fiyat politikası uygulamasını bekliyoruz.
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EN İYİSİ ARTIK DAHA İYİ! | Sony WH-1000XM4 incelemesi
Sony WH-1000XM4 kafa üstü kulaklık incelemesi ile karşınızdayız. Kafa üstü kablosuz kulaklıklar arasında en iyisi olarak gösterilen Sony WH-1000XM3’ün yenilenmiş versiyonu olan WH-1000XM4, kullanıcıların istediği eksiklikleri de kapatarak geliyor.
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Sony WH-1000XM4 incelemesi
Sony WH-1000XM4 aslına bakarsanız XM3’ün ufak rötuşlar yapılmış hali gibi. Hem tasarımsal hem de özellikler bakımından çok benzer olan XM4, DSEE Extreme, Hi-Res Audio Wireless, yakınlık sensörü gibi detaylar ile geliyor. Aynı zamanda tartışmasız en iyi olan Aktif Gürültü Engelleme Sistemi, bir adım daha ileri taşınmış.
Üzerinde 40 mm sürücüler bulunan cihazda, 4 Hz – 40 KHz frekans tepkisi ve kalbosuz bağlantıda ise 20 Hz – 20 KHz arasında sunuluyor. LDAC kulllanımında ise 40 KHz’e kadar çıkabiliyor. Kulağınıza rahatlıkla oturan pedleri suni deri olarak ayarlanmış ve konforlu. Ancak fazla sıcak havalarda az da olsa terleme yapabildiğini belirtelim.
Kablosuz kulaklıklar tarafında bir hayli iddialı XM3’e göre DSEE Extreme desteği alan ve LDAC destekli cihazlar ile muhteşem bir deneyim sunan Sony WH-1000XM4, mikrofonunda da geliştirme yaparak rahat görüşmeler yapmanızı sağlıyor.
Üzerine eklenen yakınlık sensörü ile kulaklığı çıkardığınızda şarkıyı durdurma ve tekrar taktığınızda devam etme özelliği kazanması önemli bir artı olmuş. Bir diğer yandan elinizi sağ kulağınıza götürdüğünüzde çevredeki sesleri duymanızı sağlayan hızlı dikkat için artık ses tanıma fonksiyonu da getirilmiş. Bu sayede konuşmaya başladığınız anda 30sn süreyle şarkı durdurularak çevre sesleri size iletiliyor.
Bir diğer yenilik olarak ise aynı anda çift cihaza Sony WH-1000XM4 ile bağlanabilirsiniz. İş ve kişisel telefonunuzu aynı anda bağlayarak bir cihazla şarkı dinleyip, o sırada diğer telefondan gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Toplamda 30 saate varan bir pil ömrü ile fazlasıyla iddialı olan kulaklık, şarjı bittiğinde dahi 10 dk şarj ile 5 saate varan müzik dinleme desteğiyle fark yaratıyor.
Diğer detayları videomuzda görebilirsiniz. İyi seyirler…
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ROG Aura Terminal: RGB severler için ideal
PC’nizde RGB şeritler ile çok daha etkili ve dikkat çekici bir kullanım yapmanız için ideal bir ürün olan ROG Aura Terminal detaylarına bakıyoruz.
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ROG Aura Terminal nedir?
Bağımsız olarak kontrol edilebilen dört programlanabilir RGB çıkışı barındıran ROG Aura Terminal, diğer Aura özellikli ürünlerle renk ve aydınlatma efektlerini eşleştirmenize ya da ekrandaki aksiyona göre tepki veren aydınlatma ile daha da heyecan verici bir oyun deneyimi sunmaya yarıyor. Yani ürün tam bir RGB beyni olarak geçiyor. Aura Sync ile Asus sisteminizin tamamını Aura Terminal ile beraber ortak kontrol edebilirsiniz.
Not: Her kanal, kanal başına 90 LED’e kadar ve toplamda 210 LED’e kadar destek sunar, bu da ortalama olarak 4.2 metrelik programlanabilir LED şeride eşittir.
Ambilight deneyimi
Kasa içerisine yerleştirebileceğinizi iki uzun LED şerit çıksa da ben şahsen monitör arkasına bu aydınlatmayı sıralayarak Philips televizyonlarda bulunan ambilight deneyimini monitöre taşıyabildim. Benimkisi farklı bir kullanım olsa da bu şeritler eşliğinde Aura Terminal ile farklı kullanımlar yapabilirsiniz. Dilerseniz masa aydınlatması şeklinde de kullanım sağlamanız mümkün.
Basit kurulum
ROG Aura Terminal’in kurulumu da oldukça basit. Yapmanız gereken kontrolcüyü güce bağlamak. Yerleştirdiğiniz LED şeritlerinin konumlarına göre ayarlama yapmak. Sonra USB kablosuyla bilgisayara bağlayıp Halo Lightning yazılımını üzerinden hangi şeridin ne tarafta olduğunu seçerek görüntünün ekrandan taşmasını sağlayabilirsiniz.
Tepkisellik üst seviye!
Oyun oynarken tepkiselliğini fazlasıyla seveceksiniz. Ekran kenarlarındaki her görüntüyü doğru bir şekilde aktaran halo yazılımı gerçekten bir Philips televizyon hissiyatı yaşatmayı başarıyor. Hatta bir mini pc ile televizyonunuzda da bu görüntüyü aktarabilmeniz mümkün.
Kime gerekli?
ROG Aura Terminal, RGB severlerler için fazlasıyla hoşlarına gidecek bir ürün olmuş. Özellikle ROG bir sisteminiz varsa kasanızı ışıl ışıl yapabilirsiniz. Ya da TV’de ambilight keyfini PC’ye taşımak isteyenler de bunu gönül rahatlığıyla tercih edebilir.
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Asus ROG Pugio II oyuncu faresi incelemesi | Kullanışlılık ve sadelik bir arada!
Asus Republic Of Gamers (ROG) Pugio II, kullanışlılık ve sadelik odaklı bir oyuncu faresi olarak karşımıza çıkıyor. ROG Pugio II, kablolu bağlantı, 2.4 GHz kablosuz bağlantı ve Bluetooth bağlantısı olmak üzere 3 farklı yoldan cihazınıza bağlanabiliyor.
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ROG Pugio II, 100 saate varan batarya ömrüne sahip
ROG Pugio II’nin dikkat çeken özelliklerinden biri, 100 saate varan batarya ömrü sunabiliyor olması. Bluetooth bağlantısı üzerinden tasarruflu bir bağlantı gerçekleştirebilen Pugio II, RGB aydınlatmalar kapalı durumda iken 100 saate varan batarya ömrü sunabiliyor. Eğer cihazınızı, 2.4 GHz yüksek performanslı kablosuz bağlantı ile kullanmayı tercih ederseniz de; yine RGB aydınlatmalar kapalıyken 65 saate varan kullanım süresi elde edebilmeniz mümkün. Bluetooth ve 2.4 GHz kablosuz bağlantı arasında geçiş yapabilmeniz için cihazın alt tarafında ufak bir buton mevcut. Bu butonu yukarı veya aşağı kaydırarak; dilediğiniz modda kullanıma devam edebiliyorsunuz. Ayrıca belirtelim ki; SmartHop teknolojisi sayesinde Pugio II ile yapacağınız 2.4 GHz kablosuz bağlantılarda, kablolu bağlantıyla aynı düzeyde performans yakalayabilmeniz mümkün. Ayrıca SmartHop ile sağlanan frekans stabilizasyonuyla da; bu performansı istikrarlı olarak sürdürebilmeniz mümkün.
Pugio II’yi satın aldığınızda, bir adet ROG Type-C kablo da kutuda sizlere sunuluyor. Şarj seviyeniz azaldığında, Pugio II’nin ön tarafında bulunan USB Type-C girişinden kablolu bağlantınızı gerçekleştirerek; farenizi kullanım sırasında şarj etmeniz de mümkün.
Pugio II, bir oyuncu faresi olmasına rağmen sadelikçi ve minimalist bir tasarıma sahip
Yarı transparan bir kasa yapısına sahip olan ROG Pugio II, manyetik bir arka kapakla kullanıcılara sunulmuş. Bu sayede cihazın arka kapağını çıkarmak gerçekten çok kolay hale getirilmiş. Arka kapağın altında cihazın alıcısını yerleştirebileceğiniz bir bölge de mevcut. Arka kapakta bulunan RGB aydınlatmalı bölgede ise, ROG logosu yerine kendi logonuzu bu bölgeye yerleştirerek kullanabilmeniz de mümkün. Bu sayede Asus, farenizi kişiselleştirebilme opsiyonunu da sizlere sunmuş. Arka kapağı kaldırdıktan sonra, bir adet yıldız tornavida yardımıyla sağ ve sol butonlarınızı yine çok kolay bir şekilde yerlerinden çıkarabilmeniz mümkün. Kutudan çıkan bir adet yedek parça kutusu içinde bulunan cımbız ve yedek sensörler sayesinde; cihazın bakımlarını yapabilmeniz; hatta tıklama sensörlerini kolaylıkla değiştirebilmeniz bile mümkün. Bu ayrıcalıklarıyla Pugio II, aynı zamanda uzun bir kullanım ömrü de sunmuş oluyor.
102 gramlık ağırlıkla, skalanın hafif tarafında kalan Pugio II, aynı zamanda ergonomik bir yapıya da sahip. Sağda ve solda bulunan tuşlara, Asus Armoury II yazılımı sayesinde istediğiniz komutu atabilmeniz de mümkün. Ayrıca bu yazılım sayesinde cihazın RGB seçenekleri de dahil olmak üzere birçok ayarı ve kişiselleştirmeyi yapabilmeniz mümkün kılınmış. Armoury II yazılımıyla Pugio II, 3 ayrı profile kadar kişiselleştirilmiş ayar seçeneklerini muhafaza edebiliyor. Eğer yazılım üzerinden seçim yapmakla vakit kaybetmek istemiyorsanız; farenizde dahili olarak bulunan DPI butonuyla, farklı DPI değerleri arasında hızlı bir geçiş yapabilmeniz de mümkün.
Asus Armoury II ile, RGB seçenekleri neredeyse sınırsız!
Asus Armoury II uygulaması üzerinden, Pugio II modeli için dilediğiniz bütün RGB aydınlatma ayarlarını yapabiliyorsunuz. Statik, dalga, kuyruklu yıldız gibi birçok farklı RGB aydınlatma modu bulunan cihaz, oyuncular için tatmin edici bir görsel ışık şöleni sunuyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Pugio II ile, neredeyse sınırsız çeşitlilikte RGB aydınlatma kombinasyonu oluşturabilmeniz mümkün. Aynı şekilde makro ayarlarınızı da kaydedip uygulamada saklayabilmeniz mümkün. Cihazın pil durumu da, bu uygulama üzerinden kullanıcının bilgisine sunuluyor.
Özetle, Asus ROG Pugio II, kolay taşınabilir ufak bir fare ararken; tasarımdan ödün vermek istemeyen kullanıcılar için dizayn edilmiş bir fare. Aynı zamanda, düşük gecikme sürelerinin önem kazandığı rekabetçi oyunlarda kablosuz bağlantı üzerinde sağladığı yüksek performans ve stabilitesiyle; tercih edilesi bir ürün olmuş. Kutuda bulunan yedek sensörler sayesinde, farenizi uzun yıllar boyunca kullanabileceğinizi bilmek de bir kullanıcı olarak içinizi rahatlatıyor. Uzun lafın kısası Pugio II, satın aldığınız zaman uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz; taşınabilirliğiyle de gittiğiniz her yerde size eşlik edebilecek şık bir fare.
Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!