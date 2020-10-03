OnePlus 8T modelinin kamera özellikleri sızdırılıdı!

OnePlus 8T modeli, piyasaya sürülmeden önce, cihazın kamera ve boyutları hakkında sızıntılar ortaya çıktı. Ulaştığımız bilgiler doğruysa, cihaz önceki OnePlus 8‘den biraz daha uzun ve daha kalın olacak. Ayrıca Oneplus 8T, 14 Ekim’de piyasaya sürülecek.

OnePlus’ın 2020 ürün gamındaki önemli dört telefondan biri de OnePlus 8 olacak. OnePlus 8, 160,2 x 72,9 x 8,1 mm ebatlarında bir kasası ve ön taraf 6.5 inç büyüklüğünde ve 90hz tazelenme oranına sahip bir ekrana sahipti. Arka tarafa baktığımızda ise alt alta sıralı üçlü kamera ve hemen altında LED flaş bir kez daha karşımıza çıkıyordu. Çok hızlı piyasaya sürülen OnePlus 8’den sonra OnePlus 8T ile ilgili sızıntılar ortaya çıktı.

reklam

İlginizi çekebilir: UMIDIGI A9 Pro modeli uzaktan sıcaklık ölçebiliyor!

OnePlus 8T cihazının sızdırılan özellikleri neler?

OnePlus 8T için yeni Sızıntılar Twitter‘daki tüyocular Steve (@Onleaks) ve Yogesh‘ten (@heyitsyogesh) geliyor. Steve‘e göre OnePlus 8T‘nin boyuları 162,8 × 75,5 × 8,4 mm şeklinde olacak. Bu, cihazın kalınlığının yaklaşık 8,4 mm olacağı anlamına gelir. Steve, denkleme arka kamera çıkıntısını da eklediğinizde kalınlığın 9,3 mm’ye çıkacağını söylüyor. Bu, kalınlıkta neredeyse bir mm artış demektir ve çıkıntının nasıl görüneceğini tahmin edebilirsiniz. Bununla birlikte, OnePlus 8T, OnePlus 8’in 8.0mm‘den ve selefi OnePlus 7T‘nin 8.13mm‘den biraz daha kalın görünecek. Aslında, raporlar doğruysa, kalınlığı OnePlus 8 Pro’ya oldukça benzer. Bataryasının büyük olasılıkla 4,500mAh batarya olacağı ve 8 Pro‘ya benzer olacağı düşünüldüğünde bu anlaşılabilir bir durum.

Yogesh tarafından yapılan bir başka sızıntı, OnePlus 8T’nin OIS, EIS dahil, 7T‘ye benzer bir f / 1.8 diyafram açıklığına sahip 48MP Sony’nin IMX 586 birincil sensörüne sahip olacağını gösteriyor. Bildirildiğine göre 116˚ FOV (Ultra Geniş Açı) sensörlü 16MP f / 2.2 ultra genişliğe sahip olacak. Bununla birlikte, 8T, 7T’de bulunan telefoto lensi çıkarılacak. Bu telefoto sensör yerine kurulumu tamamlamak için 5MP f / 2.4 makro ve 2MP f / 2.4 derinlik sensörlerine sahip olacak gibi görünüyor.

Bunların yanı sıra şirket henüz bu özellikleri resmi olarak onaylamadı. Ayrıca, cihazın özçekimler için 7T’den 16 MP Sony’nin IMX 471 sensörünü tekrar göreceğiz. Ana sensörlerin hemen hemen aynı olduğu göz önüne alındığında, OnePlus‘ın görüntü kalitesini optimizasyonla nasıl savunduğunu görmek ilginç olacak. Şimdiye kadar, OnePlus 8T’nin olası özelliklerine aşinayız. 120Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç AMOLED ekrana, Snapdragon 865 SoC, 65W ile şarj edilebilirz 4.500mAh pil, 12GB’a kadar RAM ve 128 / 256GB depolama alanına sahip olacak. Bakalım bu sızıntılar gerçeği yansıtıyor mu? Bunların doğruluğunu sizlerle beraber heyecanla takip ediyoruz.