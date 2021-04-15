Akıllı Telefonlar
Realme Q3 ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı!
Realme Q3 olduğu iddia edilen bir akıllı telefon ile alakalı yeni söylentiler ortaya çıktı. Q serisinin yeni üyesi olacağı tahmin edilen akıllı telefonun kullanacağı işlemciler söylentilere göre belli oldu. Görünüşe göre Realme, Q3 modeli ile birlikte seriyi amiral gemisi katili konumuna yerleştirecek. Performansı ile dikkat çekmesi beklenen akıllı telefonun batarya şarj özellikleri de ortaya çıktı. Akıllı telefon piyasaya hatırı sayılır bir şarj desteği ile gelecek gibi gözüküyor.
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Realme Q3 amiral gemisi katili olabilir!
Realme akıllı telefon dünyasındaki varlığını güçlendirmek istiyor. Çinli teknoloji devi özellikle çıkardığı fiyat performans ürünleri ile adından sıkça söz ettirdi. Piyasada aktif olmak için çalışmalarını sürdüren akıllı telefon üreticisi, yeni bir model ile daha kullanıcılarının karşılayacak. Çinli teknoloji sitesi MyDrivers, firmanın amiral gemisi katili sınıfına bir model çıkaracağını iddia etti. Son dönemlerde sayısı artan bu akıllı telefonlara olan ilgi de firmanın dikkatinden kaçmamışa benziyor. Amiral gemisi akıllı telefonlara nazaran daha ucuz olan bu cihazlar, performans açısından da orta seviyenin oldukça yukarısında kullanıcılarını karşılıyorlar. Hal böyle olunca özellikle Çinli üreticiler bu kategoriye daha fazla yatırım yapmak istiyorlar. O firmalar arasında yerini alacağı iddia edilen Realme de, yine iddialara göre çalışmalara başladı. Firma Q serisinin bir sonraki üyesini amiral gemisi katili seviyesine çekmek istiyor. Yani Realme Q3 ile birlikte serinin çehresi değişebilir.
Geçtiğimiz yıl Q2 ve Q2 Pro modellerini tanıtan firma, cihazları orta seviyeye konumlandırmıştı. Uygun fiyatına rağmen 5G özelliğini dahi sunmaktan geri kalmayan akıllı telefon, kullanıcıların beğenilerini toplamayı başarmıştı. Hal böyle olunca firma, Q serisinin yeni modelini daha güçlü bir performans ile piyasaya çıkarmak istiyor. İddialara göre akıllı telefonun işlemcisi belli oldu. Firma Realme Q3 modelinde MediaTek yapımı işlemciye yer verecek. Akıllı telefonun gücünü Dimensity 1100 işlemcisinden alacağı iddia ediliyor. Amiral gemisi cihazlarla rekabet edebilme yeteneğine sahip olan işlemcinin Snapdragon 870‘den daha performanslı olduğu konuşuluyor. Özellikle işlemcinin çoklu çekirdek performansında rakiplerinin oldukça üstünde olduğu iddia ediliyor. 6 nm‘lik mimariyle dikkat çeken yonga seti, 5G özelliğini de bünyesinde bulunduruyor. Bununla birlikte akıllı telefonda günümüz neslinde olan özelliklerinde yer alacağı iddia ediliyor. Örneğin cihazın Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve UFS 3.1 depolama özelliklerinin çoğuna bünyesinde yer vereceği düşünülüyor.
Realme Q3 modelinin bataryası ortaya çıktı!
Teknik özellik olarak amiral gemisi katili olarak adlandırılan akıllı telefonun bataryası da ilgili haberde ortaya çıktı. Merakla beklenen Realme Q3, 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Yine iddialara göre cihaz 65W‘lık hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. Pil kapasitesi olarak çok da farklı veya büyük rakamlara sahip olmayan cihaz, hızlı şarj konusunda görünüşe göre iddialı. Bununla birlikte akıllı telefonun kutu içerisinden de 65W‘lık şarj cihazının çıkacağı iddia ediliyor. Görünüşe göre firma, kullanıcılara ek masraf oluşturmak istemiyor. Akıllı telefonun tasarım detayları da yine iddialardan oluşmakta. MyDrivers‘ta yer alan habere göre cihaz, stilistik tasarım anlayışına sahip olacak. Ayrıca akıllı telefonun ekranın 120 Hz olacağı iddia edilmekte. Bununla birlikte akıllı telefonun arka tarafında da dörtlü kamera kurulumu kullanıcılarını karşılayacağı iddia ediliyor. Her ne kadar cihazın kağıt üstünde üst düzey görünen hatları olsa da, firma fiyat performans açısından duruma göre bazı özellikleri büyük ihtimal ile kısmak zorunda kalacak.
RAM ve depolama kapasiteleri de belli olmayan akıllı telefon, bu konularda piyasa standartlarını korur gibi gözüküyor. . Tüm bunların yanı sıra iddiaların kaynağı site, Realme Q3 ile alakalı bir de fiyat tahminini paylaştı. Sitede yer alan habere göre akıllı telefon, 300 dolar civarında fiyat etiketine sahi olacak. Daha önceki modelleri ile orta seviye rekabetinde yer alan firma, artık gözünü bir üst kulvara dikti böylelikle. Çıkış tarihi belli olmayan akıllı telefonun ilerleyen zamanlarda daha detaylı bilgileri bizlere sunacağı iddia ediliyor. Firma geçtiğimiz günlerde Q2 5G modeli için yaptığı paylaşımda Q3 serisi için de küçük bir ipucu verdi. Firma Q3 serisi için “çok yakında” ibaresine paylaşımında yer verdi. Bakalım firma yeni amiral gemisi katili ile piyasada taşları yerinden oynatmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
2021’de General Mobile GM 9 Pro Kullanmak!
2021 yılında kullanmak serimize bu seferde General Mobile GM 9 Pro konuk oldu. Eylül 2018’de tanıtılan model Tür kullanıcılar içinde önemli bir yer arz ediyordu. Çünkü orta seviyede bir çok markanın cihazı varken Genaral Mobile’ın böyle bir telefon piyasa sunması oradaki rekabeti kızıştırdı. Gelin hep beraber 2021’de bu General Mobile GM 9 Pro kullanılır mı hep berber göz atalım.
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General Mobile Türkiye’de üretlen yerli markalarımızdan Casper, Reeder ve Vestel’den ayrı olarak pazar payı daha yüksek olan bir markaydı. Hatta çok daha öncesine gidersek eğer General Mobile Google ile Android One projesine dahil olmadan önce de bir çok akıllı telefon projesine imza atmıştı. Dünyanın ilk 3G teknolojisine sahip çift hatlı telefonu olan DST3GCOOL ile Plus X 2008 Teknoloji Ödülleri‘nden ‘Yenilikçi Ödülü’nü almıştı. Discovery modelleri ile akıllı telefon pazarında kendilerine iyice yer edindiren ve adından da sıkça bahsettiren marka Google ile birlikte Android One kapsamında iş birliği yaparak dünyada da kendisinden söz ettirmişti. Android One projesi kapsamında sırasıyla; General Mobile 4G, General Mobile 4G (Çift Sim Kartlı Versiyonu), General Mobile GM 5 Plus, General Mobile GM 5, General Mobile GM 5 D, General Mobile GM 6, General Mobile GM 8, General Mobile GM 8 GO, General Mobile GM 9 PLUS, General Mobile GM 9 PRO, General Mobile GM 10 ve en güncel olarakta General Mobile GM 20 ve General Mobile GM 20 Pro telefonları mevcut.
Bu telefonlar arasında en güçlü en dolu diye tabir edebileceğimiz telefon ise General Mobile GM 9 PRO. Çünkü ekranı, işlemcisi kamerası, pili ve ses gibi özellikleriyle gerçekten dikkat çekti. Çıktığı zaman 2899TL fiyatıyla tartışılan model, sonrasında fiyatı 1350TL gibi rakamlara düşerken günümüzde döviz kurlarının da etkisiyle tekrardan 2400TL seviyelerine yükseldi. Türk tüketicisinin de zamanında çokça tercih ettiği modelin özelliklerine birde yakından bakalım.
Öncelikle telefonun tasarımdan başlayacak olursak arka taraftan Apple iPhone 7 Plus ve 8 Plus modellerine benzediğini söylemek mümkün. Ön tarafta ise alt ve üstte birer parmak boşluk ve yanlarda ince çerçeve olacak şekilde dizayn edilmiş. Arka ve ön tarafı camla korunan modelin yan çerçeveleri ise alüminyumdan yapılma. Ses açma kapama ve güç tuşundan farklı olarak bir de direk video çekimine erişim sağlayacak tuş bulunuyor. 3.5mm kulaklık girişi, type-C bağlantı yuvasıyla birlikte alttaki hoparlör ve üst taraftaki ahizeden stereo hoparlör çıkışı sağlıyor.
Ekrana baktığımızda ise 6.01″ Full HD AMOLED HDR destekli bir ekran bulunuyor. Bu ekranın verdiği görüntüler orta seviyede bulunan bir telefona göre gerçekten iyi olduğunu söyleyebiliriz. HDR destekli olması sayesinde YouTube, Amazon Prime ve Netflix’te destekli olan içerikleri tüketmek zevkli bir hale geliyor. Günümüzün popüler özelliklerinden olan 90Hz-120Hz-144Hz gibi ekran tazeleme oranlarına sahip olmasa da herhangi bir ekran sorununu olmaması gayet iyi.
İşlemci tarafında ise Qualcomm Snapdragon 660 bulunduran General Mobile GM 9 PRO’ya , 4GB RAM 64 GB hafıza eşlik ediyor. Bu hafızayı da SD kart ile 256GB’ ye kadar arttırabiliyorsunuz. Yüksek grafikli oyunlarda takılmalar yaşatsa da düşük grafikli oyunlarda hala akıcı bir deneyim yaşatıyor. Ayrıca ağır oyunları da düşük grafiklere aldığınızda akıcı bir deneyim sunuyor. Günlük kullanımda herhangi bir sorunu olmayan model için tel problemin güncelleme almayışı olduğunu söylersek yanlış olmaz. Sadece bir ana güncelleme alabilen model son olarak Android 9 güncellemesini almış ve 2019 Mart’ta son güvenlik güncellemesini almış. Android One olup güncellemenin kesilmiş olması gerçekten üzücü.
Batarya tarafında ise 1.5 senelik bir cihaz olmasının yanında (kullanıcıya bağlı) 3800mAh pilin hakkını veriyor desek yanlış olmaz. Çünkü bu batarya gün boyu sizi rahat bir şekilde götürüyor. Yaklaşık 15 saat bekleme ve 7 saat ekran süresi veren telefon 15W hızlı şarjı destekliyor. Günümüzde 15W değerin geride kalıyor olduğunu da söylemek gerekiyor.
Kamera kısmında ise dxOmark’tan 90 puanlık bir skor ala kamera fotoğraf anlamında iyi işler çıkarıyor. Ancak kamera arayüzünün sadeliği, deklanşör hızının yavaşlığı yüzünden fotoğraf çekmek zorlaşıyor. Video kısmında ise 4K çekim yapabiliyor. Bunun yanında 1080/60fps çekimler yapmakta mümkün.
Ses konusunda ise Stereo hoparlörün olması gerçekten güzel. Ayrıca Dolby Vision destekli olması da kendi ses profilinizi ayarlamanıza imkan veriyor. Film, dizi izlemek, müzikleri direk hoparlörden dinlemek keyif verici hale geliyor.
Sizce 2021 yılında hala General Mobile GM 9 PRO kullanılır mı? Hala kullananlar var mı?
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Akıllı Telefonlar
TCL Fold ‘n Roll modeli ile ilginç bir şey deniyor!
TCL Fold ‘n Roll modeli ilk kez kullanıcıların beğenisine sunuldu. Firma TCL 20 serisini tanıttığı lansmanında katlanabilir ve genişleyebilir ekranlı akıllı telefonunu ilk kez ortaya çıkardı. Üçü bir arada konsepti ile dikkat çeke cihaz, aynı anda hem akıllı telefon, hem fablet hem de tablet olma imkanına sahip olacak. Prototipi ilk kez kullanıcıların karşısına çıkan üçü bir arada cihazı piyasada görmemiz için bir müddet daha bekleyeceğiz. Ancak firmanın ilginç bir yenilik ile teknoloji dünyasını karşılayacağı aşikar.
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Üçü bir arada cihaz: TCL Fold ‘n Roll!
Akıllı telefon dünyasında sıra dışı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Her geçen gün teknik kapasiteleri artan akıllı telefonlar bir yandan da ilginç tasarımlarla piyasayı karıştırabiliyorlar. Son dönemde firmalar akıllı telefonların aynı zamanda tablet olarak kullanılması için yoğun çaba harcıyorlar. Özellikle katlanan ekran teknolojisinin artık yerini sağlamlaştırdığı şu günlerde firmalar tasarım anlayışlarını git gide farklılaştırmaya başladılar. Samsung, Motorola ve Huawei‘nin aktif olarak üretim yaptığı rekabete yeni bir firma daha girmeye hazırlanıyor. TCL firması, ilginç bir konsept ile rekabeti bir üst seviyeye çıkarmak istiyor. Firma TCL 20 serisinin tanıtıldığı lansmanda Fold ‘n Roll modelini de tanıttı. Teknoloji devi yeni cihazı ile birlikte tasarım limitlerini oldukça zorluyor. Uzun süredir bu alanda geliştirmeler yaptığı konuşulan firma, ilginç bir tasarım anlayışı ile kullanıcılarını karşıladı.
Üçü bir arada olarak adlandırılan cihaz, aynı anda üç farklı cihaz olma yeteneğine sahip. Akıllı telefon olarak görünen cihaz, genişleyen ekranı ile fablet, katlanan ekranı ile de tablet moduna geçebiliyor. 2019 yılından bu yana en azından katlanan ekranlı bir model geliştirdiği bilinen teknoloji devi, yeni cihazı ile gerçekten herkesi şaşırttı. Konsept tasarımı ile detaylı bakış atma imkanı bulduğumuz cihaz, tek başına birçok kategoride ortalığı karıştıracak gibi gözüküyor. Teknik özellikleri belli olmayan cihaz şimdilik konsept hali ile ortaya çıktı. Bununla birlikte firmanın ilerleyen günlerde yeni detaylar ver ihtimali de oldukça yüksek. Ayrıca firma cephesinden gelen açıklamaya göre, esneyen ekranlı bir TCL model akıllı telefonu yine bu yıl içerisinde göreceğiz. Ancak o telefon ile TCL Fold ‘n Roll aynı cihazlar olmayacak.
Hem akıllı telefon, hem fablet hem de tablet!
TCL Fold ‘n Roll modeli ilginç tasarımı ile teknoloji dünyasında kartları yeniden dağıtacak gibi gözüküyor. Cihaz akıllı telefon görünümünde 6.87 inçlik ekran boyu deneyimi sunacak. Katlanan ekran ile fablet moduna geçen cihaz o zaman da 8.85 inçlik ekrana sahip olacak. Bununla birlikte esneyen ve genişleyen ekran ile cihazın ekranı tam 10 inç olacak ve tablet moduna geçecek. Her ne kadar kulağa güzel gelişmeler olarak gelse de, cihazın optimizasyonu oldukça önemli. Zira akıllı telefon dinamik olarak üç farklı ekran boyutuna geçecek. Bu nedenle cihazın uygulama geçişi kısmında kusursuz çalışması gerekiyor. Ayrıca cihazın ekran geçişlerinde yine kullanıcılarına yavaşlama yaşatmaması gerekmekte. Fikir olarak oldukça yenilikçi olan cihaza, uygulama geliştiricileri nasıl tepki verecek merak konusu. Zira dinamik olarak ekran boyu değişen bir cihaza uygulama optimize etme konusu bazen sıkıntılı olmakta. Katlanan ekranlı ilk cihazlardan olan Samsung Galaxy Fold modelinin yaşadıklarını unutmamak gerek.
Konsept tasarımı gün yüzüne çıkan cihaz, henüz üretim aşamasına geçmeyecek. TCL cihazı ilk olarak sadece tanıtmakla yetinmeyi tercih etti. Yenilikçi cihaz, her ne kadar göze hoş gelse de bazı sorunlar ile adından da söz ettirebilir. Yazılımsal anlamda önünde uzun bir geliştirme süreci olan TCL Fold ‘n Roll, donanımsal anlamda da aynı süreci yaşayacak. Zira katlanan ve genişleyen ekranlı modellerin en büyük sorunu dayanıklılık. Birçok model uzun kullanımda kullanıcılarına önemli sorunlar yaşatıyor. Özellikle katlanan akıllı telefonlar, zamanla çatlaklara ve kırıklara neden olabiliyorlar. Firma cihazın ekran paneli için Çinli CSOT ile görüşüyor. Cihazın ekran panelinin OLED olacağı kesinleşti. Ayrıca firma bu yıl çıkaracağı diğer esneyen akıllı telefonu için de aynı firma ile görüşüyor. Görünüşe göre piyasada yenilikçi model görmeye devam edeceğiz. Bakalım TCL yeni prototipini ne zaman kullanıcıların karşısına çıkaracak bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Her bütçeye uygun TCL 20 serisi duyuruldu
Akıllı telefon modelleriyle yavaş yavaş adından söz ettirmeye başlayan TCL, bugün yeni cihazlarını duyurdu. Bir çok modele sahip olan TCL 20 serisi, orta seviyede iddialı ve rekabetçi telefonlar barındırıyor.
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TCL 20 serisinin yeni üyeleri resmen ortaya çıktı
TCL 20 5G ve 20 SE, bu yılın başlarında düzenlenen CES 2021 etkinliğinde görücüye çıkmıştı. Serinin diğer modelleri ise bugün yapılan özel etkinlikte resmi olarak duyuruldu. Yeni tanıtılan cihazlar 20 Pro, 20L ve 20L Plus olarak isimlendiriliyor.
TCL 20 Pro, 6.67 inç boyutunda bir Full HD+ AMOLED ekrana sahip. 3D kavisli formdaki ekran, şaşırtıcı şekilde 60Hz tazeleme hızıyla sınırlandırılıyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 750G’den alan telefon, 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla geliyor. Ayrıca 1 TB’a kadar microSD kart desteği de unutulmamış.
Pro versiyonun öne çıktığı noktalardan biri ise kamera tarafında ortaya çıkıyor. Dörtlü arka kamera paketine sahip TCL 20 Pro’da OIS’li 48 MP ana kamera dikkat çekiyor. 16 MP ultra geniş açı, 5 MP makro ve 5 MP derinlik sensörleri ise yardımcı kamera olarak destek veriyor. Telefonun 4K video kayıt destekli ön kamerası ise 32 MP çözünürlüğünde. Ayrıca arka kameranın da 4K/30 FPS video kaydedebildiğini belirtelim.
TCL 20 Pro, 4.500 mAh kapasiteli bataryasında hızlı kablolu şarj ve 15W kablosuz şarj desteği barındırıyor. Ekran altı optik parmak izi tarayıcı ve Android 11 işletim sistemi ise özellikleri tamamlıyor. Gri ve mavi renk seçeneklerine sahip olan Pro sürümü, 549 Euro gibi tartışmaya açık bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
TCL 20L ve 20L Plus özellikleri
TCL 20L ve 20L Plus ise bütçesini düşünen kullanıcıları hedefliyor. 6.67 inçlik Full HD+ IPS ekrana sahip olan telefonlar, gücünü Qualcomm Snapdragon 662 işlemciden alıyor. TCL 20L 4/6 GB RAM ve 128 GB depolamayla gelirken, Plus sürümünde ise 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanı mevcut. Ayrıca microSD kart desteği bu modellerde de bulunuyor.
TCL 20 serisinin fiyat odaklı ürünleri, kamera tarafında da birbirinden ayrışıyor. TCL 20L Plus modelinin dörtlü arka kamera paketinde 64 MP çözünürlüklü bir ana kamera yer alıyor. 20L’de ise 48 MP’lik bir ana kamera görüyoruz. Telefonların yardımcı arka kameralarını 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörleri tamamlıyor. Bunun yanında ekran deliğinde de 16 MP’lik ön kamera sunuluyor.
5.000 mAh kapasiteli bataryanın şarj hızı konusunda herhangi bir bilgiye yer verilmemiş. Yana konumlanan parmak izi okuyucu ve Android 11 işletim sistemi de teknik özellikleri tamamlıyor. Son olarak TCL 20L’nin 229 Euro, Plus sürümünün ise 269 Euro fiyatla çıkış yapacağını belirtelim.
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Yazan: levent_orgun, 2 gün önce
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Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: serdengecti, 2 hafta önce
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Yazan: butiksevda, 4 hafta önce
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