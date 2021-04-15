Realme Q3 ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı!

Realme Q3 olduğu iddia edilen bir akıllı telefon ile alakalı yeni söylentiler ortaya çıktı. Q serisinin yeni üyesi olacağı tahmin edilen akıllı telefonun kullanacağı işlemciler söylentilere göre belli oldu. Görünüşe göre Realme, Q3 modeli ile birlikte seriyi amiral gemisi katili konumuna yerleştirecek. Performansı ile dikkat çekmesi beklenen akıllı telefonun batarya şarj özellikleri de ortaya çıktı. Akıllı telefon piyasaya hatırı sayılır bir şarj desteği ile gelecek gibi gözüküyor.

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Realme Q3 amiral gemisi katili olabilir!

Realme akıllı telefon dünyasındaki varlığını güçlendirmek istiyor. Çinli teknoloji devi özellikle çıkardığı fiyat performans ürünleri ile adından sıkça söz ettirdi. Piyasada aktif olmak için çalışmalarını sürdüren akıllı telefon üreticisi, yeni bir model ile daha kullanıcılarının karşılayacak. Çinli teknoloji sitesi MyDrivers, firmanın amiral gemisi katili sınıfına bir model çıkaracağını iddia etti. Son dönemlerde sayısı artan bu akıllı telefonlara olan ilgi de firmanın dikkatinden kaçmamışa benziyor. Amiral gemisi akıllı telefonlara nazaran daha ucuz olan bu cihazlar, performans açısından da orta seviyenin oldukça yukarısında kullanıcılarını karşılıyorlar. Hal böyle olunca özellikle Çinli üreticiler bu kategoriye daha fazla yatırım yapmak istiyorlar. O firmalar arasında yerini alacağı iddia edilen Realme de, yine iddialara göre çalışmalara başladı. Firma Q serisinin bir sonraki üyesini amiral gemisi katili seviyesine çekmek istiyor. Yani Realme Q3 ile birlikte serinin çehresi değişebilir.

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Geçtiğimiz yıl Q2 ve Q2 Pro modellerini tanıtan firma, cihazları orta seviyeye konumlandırmıştı. Uygun fiyatına rağmen 5G özelliğini dahi sunmaktan geri kalmayan akıllı telefon, kullanıcıların beğenilerini toplamayı başarmıştı. Hal böyle olunca firma, Q serisinin yeni modelini daha güçlü bir performans ile piyasaya çıkarmak istiyor. İddialara göre akıllı telefonun işlemcisi belli oldu. Firma Realme Q3 modelinde MediaTek yapımı işlemciye yer verecek. Akıllı telefonun gücünü Dimensity 1100 işlemcisinden alacağı iddia ediliyor. Amiral gemisi cihazlarla rekabet edebilme yeteneğine sahip olan işlemcinin Snapdragon 870‘den daha performanslı olduğu konuşuluyor. Özellikle işlemcinin çoklu çekirdek performansında rakiplerinin oldukça üstünde olduğu iddia ediliyor. 6 nm‘lik mimariyle dikkat çeken yonga seti, 5G özelliğini de bünyesinde bulunduruyor. Bununla birlikte akıllı telefonda günümüz neslinde olan özelliklerinde yer alacağı iddia ediliyor. Örneğin cihazın Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve UFS 3.1 depolama özelliklerinin çoğuna bünyesinde yer vereceği düşünülüyor.

Realme Q3 modelinin bataryası ortaya çıktı!

Teknik özellik olarak amiral gemisi katili olarak adlandırılan akıllı telefonun bataryası da ilgili haberde ortaya çıktı. Merakla beklenen Realme Q3, 4500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Yine iddialara göre cihaz 65W‘lık hızlı şarj desteği ile piyasaya çıkacak. Pil kapasitesi olarak çok da farklı veya büyük rakamlara sahip olmayan cihaz, hızlı şarj konusunda görünüşe göre iddialı. Bununla birlikte akıllı telefonun kutu içerisinden de 65W‘lık şarj cihazının çıkacağı iddia ediliyor. Görünüşe göre firma, kullanıcılara ek masraf oluşturmak istemiyor. Akıllı telefonun tasarım detayları da yine iddialardan oluşmakta. MyDrivers‘ta yer alan habere göre cihaz, stilistik tasarım anlayışına sahip olacak. Ayrıca akıllı telefonun ekranın 120 Hz olacağı iddia edilmekte. Bununla birlikte akıllı telefonun arka tarafında da dörtlü kamera kurulumu kullanıcılarını karşılayacağı iddia ediliyor. Her ne kadar cihazın kağıt üstünde üst düzey görünen hatları olsa da, firma fiyat performans açısından duruma göre bazı özellikleri büyük ihtimal ile kısmak zorunda kalacak.

RAM ve depolama kapasiteleri de belli olmayan akıllı telefon, bu konularda piyasa standartlarını korur gibi gözüküyor. . Tüm bunların yanı sıra iddiaların kaynağı site, Realme Q3 ile alakalı bir de fiyat tahminini paylaştı. Sitede yer alan habere göre akıllı telefon, 300 dolar civarında fiyat etiketine sahi olacak. Daha önceki modelleri ile orta seviye rekabetinde yer alan firma, artık gözünü bir üst kulvara dikti böylelikle. Çıkış tarihi belli olmayan akıllı telefonun ilerleyen zamanlarda daha detaylı bilgileri bizlere sunacağı iddia ediliyor. Firma geçtiğimiz günlerde Q2 5G modeli için yaptığı paylaşımda Q3 serisi için de küçük bir ipucu verdi. Firma Q3 serisi için “çok yakında” ibaresine paylaşımında yer verdi. Bakalım firma yeni amiral gemisi katili ile piyasada taşları yerinden oynatmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.